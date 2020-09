Samuel L. Jackson volverá a ser Nick Furia en una serie propia para Disney+, según Variety

Samuel L. Jackson volverá a ser Nick Furia en una nueva serie que emitirá Disney+, informa Variety. El argumento de la nueva producción aún se desconoce, pero Kyle Bradstreet, coguionista y productor ejecutivo de 'Mr. Robot', tendrá tareas análogas en esta serie. Una decisión que puede parecer extravagante, ya que ni los ritmos, ni la estética ni el trasfondo de la serie que dio a conocer a Rami Malek tiene demasiado en común con el estilo del MCU que conocemos hasta ahora.

Nick Furia es uno de los personajes más antiguos del MCU junto al Iron Man de Robert Downey Jr, ya que aparecía en la ya mítica escena postcréditos de la película de 2008, abriendo la puerta a la Iniciativa Vengadores que vertebraría el arranque de las adaptaciones Marvel. Desde entonces se ha dejado ver en numerosas películas de la casa, muy notablemente en las de Spider-Man, la mayoría de los Vengadores y el Capitán América, y en 'Capitana Marvel', donde podíamos echar un vistazo a sus primeros pasos.

La furia de Disney+

Nick Furia sería un caso particular dentro de las nuevas series Marvel de Disney+: salvo la tanda inicial ('Bruja Escarlata y Visión', 'The Falcon and Winter Soldier' and 'Loki'), todas las demás están dedicadas a héroes con poca o nula presencia en el MCU: 'Hawkeye' (con posible protagonismo de la hija del Vengador), 'She-Hulk', 'Moon Knight' y 'Miss Marvel'. Esto parece más bien una forma de que Marvel controle un nombre tan querido por los fans como es el de la agencia 'SHIELD', ahora que 'Agentes de SHIELD' ha sido cancelada.

En cualquier caso, es complicado conjeturar qué enfoque podría tener esta nueva serie. Quienes recuerden la secuencia post-créditos de 'Spider-Man: Lejos de casa', que no desvelaremos aquí, sabrán que Nick Furia está, dentro del MCU, en una situación muy peculiar. ¿Se encargará la serie de solventarlo? ¿O habrá películas previas sobre el tema?