Tráiler de 'Invasión': el guionista de 'X-Men' lleva a Apple TV+ una espectacular invasión extraterrestre a escala global

Se vienen novedades a Apple TV+. La compañía de la manzana acaba de estrenar el tráiler de 'Invasión', su nueva serie de ciencia ficción producida por Emmy Simon Kinberg y David Weil. 'Invasión' está ambienta en varios continentes y constará de diez episodios que narrarán una invasión alienígena desde diferentes perspectivas a lo largo y ancho del mundo. Se estrenará el 22 de octubre de 2021 y a continuación podrás ver el tráiler.

Tal y como han confirmado desde Apple, la serie no se podrá ver entera desde el primer día, sino que los episodios se emitirán con una cadencia semanal. El día de lanzamiento se estrenarán los tres primeros episodios y cada viernes se publicará uno nuevo.

Una invasión alienígena, diferentes puntos de vista

Como indicábamos, 'Invasión' nos llevará por diferentes continentes para contar una invasión alienígena desde diferentes puntos de vista. Está producida y escrita por Emmy Simon Kinberg, que fue productor y guionista de la saga 'X-men', 'Deadpool' y 'The Martian'; y David Weil ('Hunters'). Ambos hacen a su vez de productores ejecutivos.

Audrey Chon ('The Twilight Zone'), Amy Kaufman ('Así nos ven'), Elisa Ellis, Andrew Baldwin ('The Outsider') hacen también de productores ejecutivos, mientras que Katie O’Connell Marsh ('Narcos') hace de productora ejecutiva para Boat Rocker Studios (productora de la serie).

Sam Neill es uno de los protagonistas de la serie.

Apple ha confirmado también el elenco de actores que protagonizarán la serie. En el listado encontramos nombres como Sam Neill ('Jurassic Park'), Shamier Anderson ('Bruised'), Golshifteh Farahani ('Tyler Rake'), Firas Nassar ('Fauda') y Shioli Kutsuna ('Deadpool 2').

En cuanto al tráiler, la serie apunta a tener algunos elementos de acción, pero parece que estará más centrada en la propia narrativa de la invasión. Los aliens como tal no aparecen más allá de la nave espacial que se ve casi al final. Tocará esperar hasta finales de año para salir de dudas.

No es el único título importante que tiene Apple entre manos, sino que para este año también esperamos 'Fundación', la serie basada en la obra de Isaac Asimov. No tiene fecha concreta todavía, por desgracia. También esperamos la segunda temporada de 'See' y las nuevas temporadas de 'The Morning Show', entre otras.