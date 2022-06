El trailer de 'Black Adam' desvela la Sociedad de la Justicia de DC, el nuevo intento de Warner de plantar cara a Marvel

El próximo 21 de octubre es la fecha prevista para el nuevo choque de colosos superheroicos. Después de que la Liga de la Justicia haya quedado más o menos clausurada con ese canto del cisne que fue 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder', el éxito de las películas en solitario de héroes como Aquaman y el triunfal regreso de un Batman fuera de la continuidad, es el turno del otro gran grupo de justicieros de DC.

Todo ello con la excusa de la película de Black Adam protagonizada por Dwayne Johnson. Se trata de un personaje adherido a la mitología de Shazam! (es un predecesor del antiguo Egipto de éste), pero no tendremos aquí al héroe interpretado por Zachary Levi, que volverá en diciembre de 2022, en la secuela 'Shazam! Fury of the Gods', sino a la Sociedad de la Justicia.

Ésta es un icono histórico de DC, y de hecho es el primer grupo de superhéroes de la historia del cómic, nacido en 1940 con una alineación que incluía a las encarnaciones de la Edad de Oro de Doctor Fate, Hourman, The Spectre, Sandman, Atom, Flash, Green Lantern y Hawkman. Algunos de ellos se dejan ver en el tráiler, com el Doctor Fate interpretado por Pierce Brosnan, Hawkman (Aldis Hodge), Cyclone (Quintessa Swindell) y Atom Smasher (Noah Centineo).

De momento, el personaje de Black Adam se mueve en un terreno dubitativo entre héroes y villanos, aunque el trailer parece apuntar a una amenaza mayor como némesis de la Sociedad de la Justicia. Dirige el español Jaume Collet-Serra, ya completamente afincado en Hollywood gracias a éxitos como 'Jungle Cruise', 'Infierno azul', 'Non-stop' o 'Sin identidad'.