The Rock era un valor infalible en taquilla, pero lleva años dando tumbos. Su película navideña es la prueba

The Rock lleva una racha llena de altibajos. El que antaño fue un valor seguro para la taquilla ahora es una estrella cuya presencia encabezando un reparto no garantiza un éxito. La última prueba ha sido la flojísima recaudación de su película pensada para ser un blockbuster navideño, 'Red One'. ¿Se ha cansado el público de Dwayne Johnson o es él mismo el que ha desgastado su propia estrella?

Estrella fugaz. En su primer fin de semana en Estados Unidos, esta película en la que el jefe de seguridad de Papá Noel tiene que rescatar a Santa Claus de las fuerzas demoniacas solo ha ingresado 34'1 millones de dólares. En algunos países europeos se llevaba viendo desde una semana antes, y en total en estos quince días ha sumado unos muy insuficientes 84,1 millones a nivel internacional, contra un presupuesto estimado de 250 a los que hay que añadir alrededor de 100 más en gastos de marketing. Por comparar, 'Joker: Folie á Deux' costó 200 y recaudó incluso más, 37 millones. Y todos hablamos de ella como un fracaso.

Un origen extraño. 'Red One' ha sido una película que ha ido dando bandazos de forma singular. Se iba a estrenar en Navidad de 2023 en exclusiva en Prime Video, pero la huelga de guionistas de ese mismo año hizo pensar en una relativa escasez de estrenos para la temporada navideña de 2024 y se decidió pasar en salas, lo que puede explicar su no muy espectacular acabado visual. Para redondear, The Rock se empeñó en estrenarla en IMAX después de ver 'Oppenheimer', obligando a replantear el rodaje sobre la marcha, y generando un vídeo comparando la película de Nolan y la suya involuntariamente cómico.

Un fracaso, o no. Curiosamente, este pinchazo en taquilla podría no suponer del todo un descalabro para Amazon MGM, que produce el film. Según declaraciones que recoge Variety, tan importantes son los números en taquilla como la cantidad de gente que logre atraer a Prime Video. Si las próximas Navidades, o cuando la película llegue a la plataforma, esta apuesta hace buenas cifras, da igual que no haya recuperado su presupuesto en taquilla: estaremos ante un negocio favorable para Amazon.

Esto lo cambia todo. Esta perspectiva nos obliga a repensar cómo consideramos fracasos a las películas: simplemente haciendo una sencilla resta de ingresos y gastos, pero con la llegada del streaming, los cálculos se complican. Afirma en Variety Kevin Wilson, jefe de distribución en cines de Amazon MGM que "guste o no, el valor de estas películas es diferente en nuestro modelo de negocio. Si podemos exhibir estas películas en salas y con ello cubrir nuestros costes de marketing, ¿por qué no íbamos a hacerlo? Conseguimos una campaña publicitaria masiva que antes de que la película llegue al streaming".

The Rock, a la baja. Desde hace unos años, el que fuera un valor indiscutible en taquilla está pasando por una etapa de impacto más discutible. Después de dos éxitos en 2019 como 'Hobbs & Shaw' y 'Jumanji: Siguiente nivel', en 2021 participó en dos producciones de mucho menor impacto: 'Jungle Cruise' tuvo recaudaciones flojas y 'Red Notice', para Netflix, fue una superproducción que aunque la plataforma ha calificado de éxito y ya tiene dos secuelas en marcha, supone el principio de un cambio de estrategia de Netflix en cuanto a sus presupuestos e inversiones.

El momento Black Adam. Sin duda, 'Black Adam' supone un punto y aparte en su filmografía, hasta el punto de que su fracaso en taquilla y las noticias sobre su convulso rodaje y las interferencias de Johnson en el rodaje han cambiado su hasta ahora beatífica imagen pública: su pretensión de sustituir a Superman en el canon superpoderoso de DC fue demasiado para un actor que no solo tuvo que cargar con ese pinchazo, sino que desde ahí no ha vuelto a protagonizar un éxito. ¿Posibles excepciones para el futuro? Posiblemente, 'Vaiana 2' y quién sabe si su reboot en imagen real. 'The Smashing Machine', su primera incursión en el cine dramático con el biopic de un luchador real, es el siguiente gran enigma de su carrera.

Cabecera | Amazon

En Xataka | 'Black Adam' es una correcta película de superhéroes DC, pero no la reformulación total que pide a gritos su universo