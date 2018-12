'Star Wars Galaxy of Adventures': los nuevos cortos animados con los que Disney introduce a los peques en la trilogía original

El maléfico plan de Disney por meter el universo Star Wars a las nuevas generaciones tiene un nuevo intento, que para ser sinceros no está nada mal. Y es que Disney sabe que no puede depender de los viejos (hardcore) fans que al final siguen envejeciendo y causando caos a sus historias (¿verdad 'The Last Jedi'?), así que su nuevo objetivo son los peques, concretamente los hijos de esos fans de Star Wars.

Este proyecto se llama 'Star Wars Galaxy of Adventures' y consistirá en pequeños cortos animados de poco más de un minuto, donde se presentarán escenas míticas de la trilogía original de George Lucas. Eso sí, todo está adaptado para el público infantil, y la narrativa es sencilla y sin complicaciones, por lo que son ideales para que los niños se adentren en este fascinante mundo (al menos para su padres).

La Fuerza de Disney se dirige ahora a las nuevas generaciones

Se trata de un tema de discusión habitual, donde muchos padres han intentado 'pasar la estafeta' a sus hijos al mostrarles/presenrarles la trilogía original, donde los resultados, en su mayor parte, no han sido los idóneos. Se cree que las nuevas generaciones necesitan dinamismo para engancharse, colores, acción y otros componentes que sean más estimulantes, y la verdad, la primera trilogía de Star Wars no cumple precisamente con estos 'nuevos estándares'.

Es así como Disney y Lucasfilm se dieron a la tarea de crear un producto 100% dirigido a los niños, donde por primera vez no se centran en los fans de Star Wars como su objetivo principal. A diferencia de las series animadas basadas en este universo, a excepción de la última 'Star Wars Resistance', aquí están apostando por un formato más dinámico y dirigido a web.

Este es el tráiler de la serie:

Para esta nueva estrategia, Disney ha creado el canal 'Star Wars Kids', que se perfila a formar parte de Disney+, la futura plataforma en streaming de la compañía. Lo curioso de esto es que Disney acaba de publicar los primeros seis cortos, pero no están disponibles fuera de los Estados Unidos. Sí, cuentan con bloqueo por región.

La razón de esto es que Disney busca ofrecer este contenido de forma local y doblado al idioma de cada país donde se verá. Para el caso de España y Latinoamérica, la compañía los subirá al canal de Disney XD en YouTube, donde será el único sitio donde estarán disponibles. Eso sí, habrá que esperar unos días para que esto suceda.

Para quienes no pueden esperar tienen dos opciones: verlos a través de una VPN, o ver el siguiente vídeo que recopila, con una calidad inferior a la original, estos primeros seis cortos en su idioma original, donde tal vez no es lo ideal, pero al menos nos sirve para darnos una idea de que está haciendo Disney.

Estos primeros seis cortos se centran en 'A New Hope' y 'The Empire Strikes Back', y para sorpresa de muchos, se cuentan con diálogos originales de las películas. En los próximos días se lanzarán nuevas pequeñas historias para 'Return of the Jedi', así como nuevas escenas que irán complementando poco a poco toda la historia que (casi) todos conocemos.

Se desconoce si sólo se tratará de la primera trilogía o también añadirán en un futuro la segunda, aunque esto último tendría todo el sentido del mundo. Pero al ver que Disney creó específicamente el canal 'Star Wars Kids' todo parece indicar que estamos ante un proyecto a largo plazo.