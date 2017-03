Sony confirma la fecha de estreno de la película de Venom: el supervillano aparecerá en la gran pantalla en 2018

La buena época para el Universo Marvel parece que se prolongará como mínimo al año que viene, aunque sacando partido de los villanos (o mejor dicho, supervillano). Esta vez no se trata de una serie de Netflix, sino de que Sony Pictures ya tiene fecha de estreno para la película de Venom.

Según Variety Sony confirmó la fecha de estreno para el 5 de octubre de 2018, el cual hará que la agenda de estrenos de la compañía se mueva un poco. La compañía, en conjunto con Marvel Comics, ha apostado por Spider-Man en anteriores ocasiones con series y películas, pero ahora opta por apostar por su némesis.

Tras explotar el yin, probando suerte con el yang

Más allá de la fecha de estreno de momento la productora ha sido más bien parca en detalles y se sabe poco de la película. De momento sabemos que la producción irá de la mano de Avi Arad y Matt Tolmach y que Scott Rosenberg ('Jumanji') y Jeff Pinkner ('The Dark Tower') se harán cargo del guión. La dirección sigue siendo de momento una incógnita.

La película que se verá afectada en cuanto a la fecha del estreno es 'The Girl in the Spider’s Web', que tenía fecha para ese 5 de octubre y que finalmente se estrenará el 19 de ese mismo mes. Con respecto a estos personajes del Universo Marvel, hasta la fecha Sony ha lanzado cuatro películas ('Spider-Man' en 2002, 'Spider-Man 2' en 2004, 'Spider-Man 3' en 2007 y 'The Amazing Spider-Man' en 2013) y dos series animadas ('Spider-Man: la nueva serie animada' y 'El espectacular hombre araña') y se espera el estreno de 'Spider-Man: Homecoming' para este verano.

Nos gustan los malos, y si son extraterrestres más

Tras un intento de lanzar un producto con los villanos de Spider-Man con 'Sinister Six' que finalmente no fue adelante, Sony lo vuelve a intentar con Venom. El personaje ya apareció en 'Spider-Man 3' interpretado por Topher Grace.

El personaje de Venom es un simbionte de origen extraterrestre (aunque el origen se ha ido variando en las distintas adaptaciones) que presenta un aspecto similar a Spider-Man, compartiendo con éste bastantes habilidades (agilidad, fuerza, las telarañas, etc.). Ambos comparten un vínculo en el pasado, pero Venom tiene una naturaleza violenta y morfológicamente es completamente distinto (no es humano), además de poseer una gran mandíbula y ser más corpulento. Debutó oficialmente en 1988 en el cómic ('Amazing Spider-Man') y ahora, 20 años después, tendrá su propia película, fruto de la acogida que el personaje ha tenido.

