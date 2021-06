Sitges 2021: de documentales sobre la auténtica 'Matrix' a clásicos con hombres-lobo

Arranca la maquinaria de la edición número 54 del festival de Sitges, que tendrá lugar entre los próximos 7 y 17 de octubre. El festival deja atrás la edición parcialmente digital que vivió el año pasado a causa de la pandemia y regresa a derroteros más familiares, este año con los hombres lobo como leit-motiv que empapa la imagen, carteles y parte de la programación. En ese sentido se mueve la retrospectiva "La bestia interior", donde se verán películas como 'El hombre lobo' (1941), alguna pieza de nuestro Paul Naschy y dos obras maestras de los ochenta, 'Aullidos' y 'Un hombre lobo americano en Londres' restaurada en 4K.

En cuanto al primer adelanto de programación, destacan cosas como 'Prisoners of the Ghostland', primera colaboración entre Nicolas Cage y el inclasificable Sion Sono, con una historia en la que Cage pasará cinco días al límite enfundado en un traje que se va a autodestruir. O la post-apocalíptica y minúscula 'In the Earth', con la búsqueda de la cura a un virus letal orquestada por Ben Whitley, director de las tremendas 'Kill List' o 'High-Rise'.

Multitud de historias para no dormir

Otras piezas interesantes vinculadas a la ciencia-ficción son, por ejemplo, la comedia japonesa 'Beyond the Infinite Two Minutes', en la que el dueño de una cafetería descubre que su televisión muestra imágenes del futuro, pero solo de dentro de dos minutos. 'A Glitch in the Matrix' es un documental que está despertando mucha expectación, acerca del eterno cuestionamiento de si estamos viviendo en una simulación. Y por supuesto, se podrá ver 'The Amusement Park', película de 1973 perdida y recientemente restaurada y reestrenada de George A. Romero, director de 'La noche de los muertos vivientes'.

En la rueda de prensa también se han destacado un par de iniciativas más. Por una parte, el regreso de 'Historias para no dormir', el clásico de Chicho Ibáñez Serrador donde se actualizarán historias míticas de la serie, que se podrán ver en primicia en el festival. Dirigen Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza y Paula Ortiz. Y también habrá una iniciativa nueva, WomanInFan, que entre otras actividades producirá un cortometraje escrito y dirigido por mujeres para promover la visibilización de las creadoras dentro del cine fantástico.