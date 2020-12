'A Glitch in the Matrix' es el documental que en 2021 volverá a plantear la posibilidad de que estemos viviendo en una simulación

'Matrix' no inventó nada nuevo, pero le puso nombre. Antes de la película de las Wachowski conocíamos conceptos como el Mito de la Caverna de Platón y, en clave más pop, películas como 'El mago de Oz' habían asentado en nuestra psique la posibilidad de que la realidad fuera un constructo imaginario o artificial. Pero fue 'Matrix' la que puso nombre, muy acertadamente, a sensaciones como el dèja vu y popularizaron el concepto "fallo en Matrix" para aludir a esos momentos en los que la simulación se hace evidente.

Por ahí van los tiros con 'A Glitch in the Matrix', un documental que se plantea si no estaremos formando parte de una simulación sofisticadísima con intenciones desconocidas. Todo ello examinando la profunda huella cultural que ha dejado 'Matrix', la película que provocó que a nivel popular, una cuestión que hasta el momento solo formaba parte de la teorización metafísica entrara en las conversaciones del día a día con un barniz de ciencia-ficción (que tampoco era nuevo, y a 'No tengo boca y debo gritar' de Harlan Ellison nos remitimos)

Rodney Ascher quiere saber

El responsable de 'A Glitch in the Matrix' es Rodney Ascher, que ya ha dirigido unos cuantos documentales de notable interés. El más popular de todos quizás sea 'Room 237', una película que examina todas las claves, pistas e interpretaciones que deja 'El resplandor', la adaptación de Stanley Kubrick de la novela de Stephen King, un paseo laberíntico y fascinante por una película de múltiples significados.

También suyas son la fantástica 'The Nightmare', un compendio de aterradores testimonios de personas afectadas por la parálisis del sueño. O The 'El Duce Tapes', un fascinante recorrido por la vida del oscuro vocalista del grupo de heavy de los ochenta The Mentors, un provocador extremo que protagonizó uno de los episodios más oscuros de la historia de la música en Norteamérica. La nueva película de Ascher llegará a cines y on-demand en Estados Unidos el próximo 5 de febrero, tras pasar por Sundance.