La serie de 'Fallout' estrena al fin tráiler oficial y nos prepara para su apocalíptico estreno en Prime Video

Es una de la series más esperadas por los aficionados a los videojuegos en general y de Bethesda en particular. La serie 'Fallout', titulo que recibe de la mítica saga de videojuegos del estudio ahora propiedad de Microsoft, está a la vuelta de la esquina y, para ir calentando motores antes de su estreno en Prime Video, acaba de lanzar un nuevo tráiler de esos que dejan con ganas de más.

Este es el tráiler doblado al castellano.

Y este es el tráiler en versión original.

La vida fuera del refugio. 'Fallout' nos llevará 200 años después del apocalipsis nuclear que tuvo lugar en Estados Unidos en el año 2077, conservando esa estética típica de los años 50 y los recursos propios de las películas educativas de la época, recursos de los que la saga de videojuegos original ha sabido hacer gala. En la serie, como en los videojuegos, los habitantes de los refugios tendrán que salir al exterior, donde se encontrarán un paisaje desolador, pero sorprendentemente poblado, violento y extraño.

Los padres de 'Westworld' al volante. Detrás de esta serie encontramos a Jonathan Nolan y Lisa Joy, conocidos por estar detrás de la mítica 'Westworld' de HBO. Además, han sido los directores de los tres primeros episodios. Encarnando a los personajes tenemos a Ella Purnel ('Kick Ass 2'), Aaron Moten ('The Night Of') y Walton Goggings ('The Hateful Eights') y a Graham Wagner como showrunner. Según el mismo Wagner, 'Fallout' está pensada para tener varias temporadas.

Fecha de estreno. Como ya sabíamos, 'Fallout' llegará a Prime Video el próximo 11 de abril y llegará completa, es decir, que todos los episodios estarán disponibles desde el día 1.

