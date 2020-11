Seis planes imprescindibles para el fin de semana: 'Los favoritos de Midas', 'Assassin's Creed: Valhalla', Guillermo del Toro y mucho más

Escuchar música a través de un videojuego o disfrutar de Guillermo del Toro meiante una novela no son las actividades más habituales del mundo, pero vivimos tiempos singulares. Lo que está claro es que son dos formas (entre otras muchas) de invertir el tiempo libre, y nosotros traemos estas y unas cuantas opciones más para que no te aburras ni un momento durante el fin de semana que se nos planta justo aquí mismo.

'Los favoritos de Midas' (Netflix)

Mateo Gil, colaborador habitual de Alejandro Amenábar, se aventura en solitario con esta serie para Netflix basada en un relato breve de Jack London, 'The Minions of Midas'. Aquí la trama se adapta a la realidad española con un reparto encabezado por Luis Tosar, y cuenta cómo un empresario sufre un singular chantaje: si no paga una elevada suma de dinero, alguien al azar morirá. Un estudio sobre la culpa que promete sensaciones asfixiantes.

Ya disponible en Netflix

'Red/Oscura' (Amazon prime Video)

Esta versión de la archiconocida 'Black Mirror' pero con un toque más juvenil y luminoso, tiene una singular estructura narrativa. Todos sus episodios narran historias independientes acerca de los peligros de internet, pero poseen un hilo común que les da sentido: la desaparición de un genio informático que hace que se reúnan un grupo de viejos amigos y que deja tras de sí una serie de historias que pueden ocultar una conspiración a nivel global.

Ya disponible en Amazon prime Video

'Assassin's Creed: Valhalla' (PC, PS4, XBO, PS5, XBS)

Ubisoft, solo una semana después del lanzamiento de 'Watch Dogs: Legion', presenta la última parte de su famosa saga de asesinos sigilosos (o no tanto, de un tiempo a esta parte) a través del tiempo. Muy atenta a los elogios que despertaron 'Origins' y 'Odyssey', esta entrega ambientada en la invasión británica por parte de los vikingos es continuista con este reciente giro de la franquicia, y pone el acento en la exploración y la configuración máxima del árbol de habilidades, dándole un toque muy rolero a la aventura.

Ya a la venta

'Fuser' (PC, PS4, XBO y Switch)

Harmonix, creadores de 'Rock Band' y 'Dance Central', se vuelcan en otro juego de habilidad y ritmo, esta vez ambientado en el mundo de la mezcla musical. Si te ves capaz de encasquetar un sample de Smash Mouth en toda canción con la se crucen tus auriculares, acepta este desafío de interesante mecánica y que incluye un modo online con el que podrás compartir con el mundo tus horrísonos frankensteins sonoros.

Ya a la venta

'Los seres huecos' (Guillermo del Toro y Chuck Hogan)

Guillermo del Toro, que empieza a tener una carrera literaria tan abundante como la cinematográfica, abre una nueva saga de libros bajo el nombre genérico de 'Las cintas de Blackwood'. De nuevo le ayuda Chuck Hogan, con quien ya coescribió la trilogía de 'The Strain'. Juntos nos cuentan la historia de una agente del FBI que ha tenido una experiencia traumática y que sigue la pista de un excéntrico millonario que asegura llevar siglos vivo.

'Box. Hay algo dentro de la caja' (Daijiro Morohoshi)

Sale este mes el segundo volumen de este intrigante manga que coge elementos de los survival horror de los videojuegos, con la historia de siete desconocidos que se reúnen ante un misterioso edificio cuadrado que no presenta ni puertas ni ventanas. Cuando los dispares visitantes logren acceder al interior se encontrarán una peligrosa y sugestiva aventura llena de peligros, puzles y muerte.