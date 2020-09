Seis planes imprescindibles para el fin de semana: 'Coherence', 'Serious Sam', Batman y mucho más

Decididos, como cada viernes, a que no tengáis ni un instante de aburrimiento este fin de semana, traemos una buena carretilla de propuestas que abarcan todos los ángulos del entretenimiento. Películas y series de todo tipo, videojuegos variados e incluso algo de lectura. Estos son los mejores planes posibles si quieres exprimir al máximo los días que se te ponen por delante.

'Coherence' (Amazon Prime Video)

Puede que, sobre el papel, organizar una fiesta en el momento en el que un cometa pasa muy cerca de la Tierra suene a buena idea. Pero en esta excelente pieza de ciencia-ficción indie (una de las primeras en despertar la oleada de producciones modestas, con pocos personajes y escenarios, y atentas a los conceptos más radicales del género), el cometa genera un apagón. Y eso es solo el principio: una trama de universos paralelos se desata en esta imprescindible película que ilustra la paradoja del gato de Schrödinger como pocas.

Ya en Amazon Prime Video

'Patria' (HBO)

Ya en los últimos estertores del fin de semana, puedes acceder a los dos primeros episodios de una de las series más esperadas de los últimos tiempos. La historia de dos familias marcadas por la actividad de la banda terrorista ETA en los años ochenta, y cómo sus destinos se cruzan y separan a través de los años supone la primera embestida seria de HBO España en las ficciones propias, después de algunos experimentos más modestos. El best-seller de Fernando Aramburu marca el argumento de una historia que no dejará indiferente a ninguno de los espectadores que haya vivido aquellos años de plomo en Euskadi (o a quien le interese conocerlos).

Estreno el 27 de septiembre

'Serious Sam 4' (PC, Stadia)

Si necesitas algo de brutal descerebre, el mítico Serious Sam ha llegado a Steam y Stadia. Aunque habrá que esperar a 2021 para catar la versión de consolas, esta versión previa ya deja claro qué esperar de esta entrega que sigue a pies juntillas los presupuestos habituales en la franquicia: armamento inagotable, gore y altas velocidades, jefes finales colosales y hordas multitudinarias de enemigos (¡hasta 10.000 enemigos en pantalla!). Sin la menor delicadeza -ni falta que le hace-, 'Serious Sam' es la mejor prueba de que los videojuegos a veces son solo ruido y furia desbocada... y muy bien que nos parece.

Ya a la venta para PC y Stadia

'Mafia: Definitive Edition' (PC, PS4, Xbox One)

Los remakes no suelen llamarnos mucho la atención, pero esta 'Definitive Edition' puede proporcionar tal cantidad de clásicas emociones al margen de la ley que pueden llevarte a reconsiderar tus prejuicios. Esta edición está planteada de cero y mejora gráficos y mecánicas, además de introducir modificaciones en el guión e historias secundarias. Una estupenda oportunidad de adentrarse en este sandbox sobre el crimen organizado durante los salvajes años 30 estadounidenses.

Ya a la venta para PC, PS4 y Xbox One

'Newropía - Elige tu propia utopía' (Sofía Rhei)

Definida como una mezcla de realidad virtual y nostalgia ochentera al estilo de 'Ready Player One', la nueva novela de la experimentada Sofía Rhei es una novela de aventuras y política-ficción en la que se retrata un futuro cercano y muy reconocible. En ella conoceremos, a través de dos universos paralelos condenados a no encontrarse, el mundo de Newropía, un continente gamificado que he evolucionado a una velocidad que ha dejado la humanidad atrás. ¿Serán capaces de entenderse entre sí una bruja que habita una dimensión poblada solo por mujeres y un fan fatal de la cultura pop?

'Batman: La Historia definitiva del Caballero Oscuro en el cómic, el cine y más allá'

Un apabullante libro ilustrado que resume la amplísima historia del Caballero de la Noche, desde sus inicios en el cómic como vengador sin piedad a sus múltiples evoluciones en direcciones aparentemente contradictorias. De la mítica serie televisiva para todos los públicos de los sesenta a la mejor versión que ha tenido el personaje, la animada de Paul Dini, pasando por sus múltiples cómics, películas y videojuegos. Estupendo prólogo del mejor Batman en la pantalla, Michael Keaton, y declaraciones de gente tan variopinta como Gran Morrison, Tim Burton o Zack Snyder.