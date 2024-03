La secuencia más impactante de 'Dune: Parte dos' fue rodada con cámaras infrarrojas. Por supuesto, dio problemas

Con el permiso de la impresionante escena de Paul Atreides cabalgando el gusano de arena, quizás la secuencia más impactante y estilizada en lo visual de 'Dune: Parte dos' sea el combate en el coliseo entre Feyd-Rautha Harkonnen y los escasos supervivientes de la Casa Atreides. Se trata de una secuencia que se rodó con infrarrojos en blanco y negro, y con la que el director de fotografía Greig Fraser intentó acercarse a lo que Denis Villeneuve tenía en mente.

Tal y como cuenta Variety no fue la primera vez que Fraser llevaba a cabo este tipo de trucajes. Ya lo hizo en 'La noche más oscura' y en 'Rogue One', pero aquí lo llevó a un nivel completamente nuevo cuando Villeneuve le dijo "No podemos hacer una escena de gladiadores con arena porque parecería Arrakis. ¿Qué tal en blanco y negro?". Fraser probó con infrarrojos en busca de esa diferenciación del planeta de arena y funcionó: lo realizó con una cáara Alexa LF modificada para captar únicamente imágenes infrarojas.

Sin embargo, no todo el mundo quedó tan satisfecho con esta especialísima estética. La diseñadora de vestuario Jacqueline West tuvo que modificar sus planes de vestir a los Harkonnen enteramente de negro: con el infrarrojo, "algunos tejidos se vuelven blancos inmediatamente. Así que podías tener diferentes telas en un traje, y algunas estarían en negro, y luego tendrías un parche de blanco". Hubo que modificar el vestuario para que siguiera pareciendo negro en su integridad.

La secuencia fue una de las que más obligó a todos los departamentos del equipo de producción a afilar su ingenio. Por ejemplo, West se inspiró para el vestuario tanto en el arte de HR. Giger, creador del monstruo de 'Alien', como en el arte medieval. El diseñador de escenarios, Patrice Vermette, siguió la visión de Villeneuve de crear un mundo "de plástico negro", y se inspiró en una serie de fosas sépticas que descubrió en Montreal: "Eran negras y de plástico. Me pregunté qué habría dentro, y toda la inspiración para ese mundo vino de ahí".

