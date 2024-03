Ridley Scott estuvo a punto de dirigir 'Dune' tras 'Alien' y 'Blade Runner'. Pero se negó a viajar hasta México para rodarla

No es que 'Dune' de David Lynch esté ahora demasiado bien considerada, pero lo cierto es que, por mucho que el propio director la odie y se niegue a hablar de ella en público, las nuevas adaptaciones de los libros de Frank Herbert la están convirtiendo en un objeto de culto que se está viendo justamente reivindicado. Por aquí nos parece más atrevida y demencial que las potentes pero algo convencionales adaptaciones de Villeneuve, pero la cuestión es que en una hipotética Tierra-2, aquella 'Dune' de 1984 no la dirigió Lynch, sino Ridley Scott.

Los pasos de Scott se cruzaron con los de Dino De Laurentiis, productor que había comprado los derechos de los libros de Herbert en 1978, tras la primera y fallida intentona de Alejandro Jodorowsky -con los que quería lanzar una respuesta adulta a 'Star Wars'-. Ridley Scott tuvo oportunidad de leer una de las primeras versiones del guion, escrita por el propio Herbert, y una posterior del guionista Rudy Wurlitzer, que había firmado obras legendarias como 'Pat Garrett y Billy el Niño' de Sam Peckimpah.

Tal y como contó en una entrevista en 'Total Film', Scott nunca ha creído que el libro sea infilmable, más bien al contrario: lo consideraba muy cinematográfico. Los problemas vinieron cuando De Laurentiis le comentó sus planes para ahorrar dinero: "Dijo 'Es caro, vamos a tener que hacerla en México'. Dije '¿Qué?', y él dijo 'México'. Y yo: '¿En serio?'. Así que me envió a la Ciudad de México. Y con el mayor de los respetos para México, en aquellos días era bastante cutre. No es que me gustara mucho, precisamente”.

Tomó la decisión de dejar a un lado el proyecto después de dos rodajes tan exigentes como el de 'Alien' y 'Blade Runner' (el rodaje de 'Blade Runner' y la preproducción de 'Dune', con tres guiones sucesivos en los que llegó a trabajar, de hecho, se solaparon). Y se embarcó en 'Legend', la película de fantasía protagonizada por Tom Cruise y que nos ha dejado un villano legendario, el Señor de la Oscuridad encarnado por Tim Curry.

