'Dune' se tambalea: la producción de la nueva precuela está pasando por una producción infernal

'Dune: Parte 2' ha supuesto un éxito de taquilla y público que ha superado incluso las expectativas de sus creadores. Todas las miradas se orientan ahora hacia el siguiente paso en la franquicia: la serie de televisión que emitirá HBO y que lleva meses sufriendo cambios en su seno. El último en pronunciarse sobre ellos ha sido Johan Renck, que estuvo trabajando en la serie en sus orígenes, cuando aún se llamaba 'Dune: Sisterhood'.

"Se convirtió en otra cosa". Renck, que acaba de estrenar 'El astronauta' en Netflix, estuvo vinculado a la producción durante sus primeros meses, aunque afirmó en una entrevista con The Playlist que "ya no estaba vinculado a ella de ninguna forma". Renck define las series de televisión como obras "de un comité" por la cantidad de gente con poder decisorio que hay implicada en ellas y asegura que cuando la serie cambió de nombre "se convirtió en una cosa completamente distinta"

Un proyecto distinto. La clave de todos los cambios que ha sufrido la serie posiblemente esté en sus primeros pasos. Renck afirma que cuando llegó a la producción, le dijeron "Esto no tiene por qué tener nada que ver con las películas de Villeneuve, esto es su propio animal y podemos hacer lo que queramos con él". Luego, sin embargo, empezaron los cambios, y los rumores apuntan a que fueron debidos a que Warner quería una serie más continuista con lo mostrado en las películas.

Tormenta de arena. Aproximadamente un año después del estreno de la película comenzaron a llegar noticias de la serie. Con Renck aún al frente de la dirección, la primera showrunner y creadora del concepto original, Diane Ademu-John ('La maldición de Bly Manor'), abandonaba su puesto. Era la segunda persona que dejaba el cargo: antes lo había dejado el primer co-showrunner, Scott Z. Burns ('Contagio'). Este fue sustituido por Alison Schapker ('Perdidos') para ayudar a Ademu-John, y fue la que se quedó definitivamente. Los rumores apuntaban a decisiones más políticas que creativas (un ayudante que llega y en poco tiempo sustituye a la persona), y también por la misma época abandonó el guionista, Jon Spaihts, para escribir el guion de la secuela cinematográfica, acompañado del propio Villeneuve, que en teoría iba a dirigir el primer episodio.

De qué iba. Por aquel entonces ya había detalles sobre el argumento: mil años antes de lo que muestran las películas, la serie se centraría en las dos hermanas Harkonnen (vinculadas, en efecto, a los villanos de las películas), en los pasos fundacionales de la secta de las Bene Gesserit que acabaría teniendo un peso inmenso en el devenir de la galaxia. Su intención: crear un ser supremo manipulando genéticamente los árboles geneológicos de las Grandes Casas. Las protagonistas estarían encarnadas por Emily Watson y Shirley Henderson.

Eso no es todo. Pero los problemas aún continuarían un tiempo. En febrero de 2023, Deadline informaba de nuevos cambios en el equipo creativo de la aún titulada 'Dune: The Sisterhood'. Johan Renck abandonaba el equipo y Shirley Henderson, una de las protagonistas encarnando a Tula Harkonnen, dejaba el reparto (posiblemente por problemas de agenda al prolongarse tanto tiempo el proyecto). No estaba claro si el abandono de Renck -del que se rumoreaba que tenía una visión demasiado personal- llevaba a un reseteo por completo de la serie o se aprovecharía algo de su trabajo, pero la producción se ha paralizado por completo siete meses para intentar reorganizar el plan de producción.

Por dónde íbamos. Actualmente no sabemos mucho más de 'Dune: Prophecy', que es el nuevo título de la serie. Por supuesto, los rumores se amontonan y el temor a una cancelación flota en el aire. De momento, es muy posible que veamos el esperado videojuego 'Dune: Awakening' antes que la serie, o que no veamos esta en absoluto. Sería una auténtica pena, ya que el universo de 'Dune' da para múltiples spin-offs sin que la línea narrativa principal se desgaste.

Cabecera | Warner

