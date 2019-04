El primer tráiler de 'Child's Play' nos muestra a un Chucky conectado a nuestro smartphone, con IA y listo para matar

Tras un primer teaser que jugaba más al suspenso, hoy finalmente tenemos el primer tráiler de 'Child's Play', el remake de aquella popular cinta de 1988 que nos trajo a uno de los personajes de terror más populares del mundo: Chucky.

Conocida en España y Latinoamérica como 'Muñeco Diabólico', esta nueva versión se adapta a los nuevos tiempos ya que ahora Chucky es un juguete con inteligencia artificial, reconocimiento facial, conectado a nuestro smartphone y capaz de controlar dispositivos de nuestro hogar. Vamos, todo un 'hub IoT' empaquetado dentro en un bonito muñeco que por alguna razón empieza a dejar un reguero de cadáveres a su paso.

Para esta nueva versión de 'Child's Play', se descarta el elemento fantástico de la original, donde un asesino serial decide usar magia vudú para trasladar su alma a un muñeco. Hasta el momento no hay una sinopsis oficial, hay quienes mencionan que la cinta relata "la historia de un muñeco con una inteligencia artificial defectuosa".

Según algunos rumores, la nueva 'Child's Play' abandonará el tema de la posesión y se inclinará más por un defecto tecnológico, el cual surge a partir de que un empleado de una fabrica china decide modificar la programación de Chucky, eliminando las restricciones sobre violencia de todos los muñecos 'Buddy'. Después de esto, el empleado se suicida.

'Child's Play' cuenta con la voz del gran Mark Hamill, quien da vida a Chucky, así como Aubrey Plaza en el papel de la mamá de Andy, quien es interpretado por Gabriel Bateman.

Durante una entrevista, Aubrey Plaza comentó:

"Interpreto a Karen, la madre, y tengo menos interacción con Chucky que el actor que interpreta a mi hijo. No puedo revelar demasiado, se supone que no debemos hablar de Chucky. Para Karen, el tema principal es su hijo, quien casi cree que es el responsable de todo el caos. El horror de todo esto será para el público. Para mí, es más bien un thriller psicológico".

Desde su estreno en 1988, 'Child's Play' tuvo seis secuelas, las últimas dos sólo aparecieron en televisión y muy alejadas del éxito de la primera cinta. Por ello, MGM, quien posee los derechos cinematográficos de Chucky, decidió dejar fuera de este proyecto a Don Mancini, el creador de Chucky y guionista de la primera película.

MGM le ofreció a Mancini poner su nombre y figurar como productor ejecutivo en la nueva película, pero él se negó:

"Obviamente, hirieron mis sentimientos... yo creé al personaje y alimenté la franquicia durante tres putas décadas... Así que cuando alguien dice: Oh, sí, nos encantaría tener tu nombre en la película... Fue difícil no sentir como que me estaban subestimando. Solo querían el apoyo. A lo cual me negué rotundamente."