El presidente de Marvel Studios confirmó que están en charlas con Keanu Reeves para que se integre al MCU

¡Está pasando! Tras años de rumores de posibles acercamientos, hoy el mismísimo presidente de Marvel Studios confirmó que quieren que Keanu Reeves forme parte del MCU, y que han estado en charlas con él desde hace varios meses tratando de encontrar el proyecto perfecto.

Durante la más reciente gira de cara al estreno de 'Spider-Man: Far From Home', Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, concedió una entrevista a ComicBook donde no sólo habló de la próxima película del MCU. También adelantó algunas noticias, como el re lanzamiento de 'Avengers: Endgame' en cines con nuevas escenas, así como de la posible participación de algunos actores en la cuarta fase del MCU, donde surgió el nombre de Keanu Reeves.

Keanu Reeves, la estrella del momento

Por si no se habían enterado, Keanu Reeves está teniendo un año para enmarcar, que va desde la magnífica 'John Wick: Capítulo 3 - Parabellum', su participación en 'Toy Story 4', hasta su sorpresiva aparición en 'Cyberpunk 2077' que hizo que el Microsoft Theater se cayera en aplausos y vítores durante el pasado E3 2019.

Y si esto no fuera suficiente, ahora el máximo responsable de Marvel Studios confirma que están negociando con Keanu Reeves para que participe en un proyecto de la siguiente fase del MCU. No se sabe si sería una película independiente o formaría parte de un grupo de superhéroes como 'The Eternals', el cual ya cuenta con Angelina Jolie.

Kevin Feige mencionó que llevan varios meses hablando con Keanu Reeves, pero aún no han conseguido cerrar su participación en el MCU, ya que antes quieren tener todo bien atado y encontrar la manera adecuada de hacerlo sin prisas.

Feige comparó esta negociación de Reeves con el caso de Jake Gyllenhaal, quien interpretará a Mysterio en 'Spider-Man: Far From Home', con quien estuvieron charlando "varias veces" hasta que encontraron el papel perfecto. Por ello, afirma, que está convencido que encontrarán en el personaje ideal para Reeves dentro del gran universo Marvel.

Durante la entrevista, también se le preguntó a Feige acerca de la participación de actores como Donnie Yen ('Rogue One: A Star Wars Story') y Millie Bobby Brown ('Stranger Things', 'Godzilla: King of the Monsters'), a lo que mencionó que por el momento no hay nada especifico para ellos, aunque admitió que sería divertido tenerlos en el MCU ya que son "buenos actores".