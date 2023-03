La película más misteriosa de la historia ya se ha rodado, pero está en una caja fuerte que no se abrirá hasta el 2115

Es una producción absolutamente insólita dentro de la producción mundial: una película que está rodada y terminada, pero que no veremos nunca. Al menos no esta generación de espectadores. Y no, no hablamos de 'Batgirl'. Se trata de '100 años: la película que nunca verás', una película rodada en 2015 y que fue metida en una caja fuerte inexpugnable. Se abrirá de forma programada y automática el 18 de noviembre del año 2115, es decir, 100 años después de que se cerrara la caja.

Todos los presentes estaremos muertos, pero nuestros nietos y los de sus responsables, Robert Rodriguez y John Malkovich, tendrán ocasión de verla. El primero dirigió la pieza y el segundo la escribió y protagonizó. Junto a ellos tenemos a Shuya Chang como coprotagonista y como inevitable némesis de los héroes, Marko Zaror, el luchador chileno ahora de plena actualidad por su apabullante intervención en 'John Wick 4'.

Y eso es todo lo que sabemos de la película. Los detalles argumentales de '100 años' se guardan en secreto, aunque muy posiblemente el resultado tenga algo que ver con la marca comercial que financia el proyecto: el coñac de lujo Louis XIII, que quiere así celebrar los cien años que lleva crear una botella de su bebida. Hay tres teasers que inspiran el proyecto, pero que no forman parte de la película. En ellos se nos muestra un futuro controlado por inteligencias artificiales, otro post-nuclear y en el que se ha vuelto a la natutaleza y otro también futurista al estilo cyberpunk. Os los presentamos a continuación: pese a sus similitudes y su arranque idéntico, son diferentes.

A estas alturas parece más o menos claro que lo que Robert Rodríguez y John Malkovich han concebido es un ambicioso stunt publicitario, que en cualquier caso, no llegaremos a ver terminado. Con casi total seguridad será un lujoso spot, un mediometraje lleno de efectos especiales. ¿Se hablará de él en el año 2115? Bueno, tampoco tiene que importarnos demasiado.

