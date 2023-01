El ninguneo a 'Avatar' y 'Top Gun' en los Globos de Oro es algo más: la ruptura definitiva entre crítica y público

Francamente, nadie esperaba otra cosa: las entregas de premios no son el lugar para corroborar la pertinencia de los éxitos de taquilla -ni tampoco para lo contrario, y descubrir joyas ocultas que despierten el interés del ala dura de la cinefilia-. Son fiestas de la industria del cine para devotos (o asalariados) de la industria del cine. Y en ellas se celebra el cine de calidad, pero sin entrar en polémicas o complicaciones. Cine de calidad para las masas.

Es decir, si alguna de las películas o series es un éxito y además tiene un aire de "buen cine", miel sobre hojuelas: esta noche han recibido premio éxitos de taquilla o audiencia como 'Ozark', 'The White Lotus', 'Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer', 'La Casa del Dragón' o 'RRR'. Pero resulta significativo, del mismo modo, que las dos películas más taquilleras del año ('Top Gun: Maverick' y 'Avatar: El sentido del agua') hayan sido nominadas a Mejor Película Dramática y hayan sido derrotadas por lo último de Spielberg, 'Los Fabelman'.

Taquilla y premios, por caminos distintos

De hecho, estas son dos casos llamativos porque han sido nominadas a la categoría principal y se han ido de vacío ('Top Gun' también fue nominada a Mejor Canción Original, que ganó 'RRR' y 'Avatar' a Mejor Director, que ganó Spielberg). Pero si nos vamos a la lista de las películas más taquilleras del año, tenemos que bajar al puesto 6 para encontrar un premio a Angela Bassett por Mejor Actriz de Reparto en 'Black Panther: Wakanda Forever' y al 15 para el de Mejor Actor en Drama a Austin Butler por 'Elvis'.

No hay apenas más películas del Top 50 entre las ganadoras, con excepciones como una de las triunfadoras de la noche, 'Todo a la vez en todas partes', en el puesto 36 de la taquilla global del año, o 'El menú', en el 46. Pero el caso de 'Top Gun' y 'Avatar 2' es notorio por las nominaciones en la categoría principal y porque, bueno, son las dos películas más taquilleras del año.

A fin de cuentas, no es un problema gravísimo, ni siquiera uno inesperado, porque como decimos, la función de los premios no es dar carta de legitimidad a lo que funciona en taquilla. Pero sí denota cierta esquizofrenia a la hora de dar una imagen coherente: es absurdo que compitan en una misma categoría una película de autor total como 'Tár' y un festival de ruido y furia como 'Top Gun'. Ambas propuestas muy defendibles cada una en lo suyo, pero lo que no resulta tan defendible es la actitud de unos Globos de Oro que quieren estar en misa y repicando... y consiguen que el vacío al cine comercial se haga aún más evidente.