Netflix estaría considerando comprar salas de cine para proyectar sus propias películas, y tendría todo el sentido del mundo

Netflix ha dado varios golpes en la mesa al demostrar que las cosas se pueden hacer de forma diferente, romper paradigmas y dar un giro a la industria. Así lo demostró con la venta/alquiler de DVDs a domicilio; así lo hizo, y sigue haciendo, con su servicio de streaming y sus producciones originales; así lo demostró cuando decidió estrenar todos los capítulos de una serie el mismo día. Y parece que lo quiere volver a hacer, ahora comprando salas de cine.

De acuerdo a un reporte de Los Angeles Times, Netflix estuvo negociando para adquirir las salas de la cadena Landmark Theatres, propiedad de Mark Cuban, pero debido al alto precio de venta decidieron retirar la oferta. Según Variety, Netflix no está interesada concretamente en Landmark, sino en adquirir un espacio propio para exhibir sus películas, algo que no le caería nada mal a Netflix ni a la industria cinematográfica.

Cannes habría sido el detonante

Si lo pensamos seriamente, este movimiento sería una estrategia magistral por parte de Netflix, ya que el no exhibir sus películas en salas de cine le quita la posibilidad de concursar por premios de prestigio, como el Oscar o la Palme d'Or en Cannes. De hecho, ahora mismo hay un duro enfrentamiento entre Cannes y Netflix, ya que el festival vetó las películas de la plataforma y quedarán excluidas de la selección competitiva este 2018.

Sin embargo, Cannes le permite a Netflix llevar sus películas en categorías fuera del concurso, algo en lo que Netflix no está de acuerdo y ya han dicho que no se presentarán al festival tras el veto. Hay que recodar que lo anterior se desató el año pasado cuando 'The Meyerowitz Stories' y 'Okja' compitieron por la Palme d'Or ante las críticas, quejas y una fuerte polémica de distribuidores franceses, así como otros estudios y personalidades, quienes exigían que esas películas no podían participar al no haber sido proyectadas en una sala de cine.

'Cines Netflix', lo mejor que le podría pasar a la industria

Por lo anterior, Netflix comprando salas de cine tendría todo el sentido del mundo, ya que sólo en 2017 gastó más de 8.000 millones en sus producciones originales, y para este 2018 ya adelantaron que estrenarían 80 películas de producción propia. Esto significa que Netflix tiene material, y de sobra, para exhibir en las salas.

Con esto, Netflix estaría cumpliendo con el requisito de exhibición en salas, y así podría concursar por el Oscar y la Palme d'Or. Que ojo, no se trata del premio en sí, sino de la repercusión que trae ese premio, con lo que ganarían prestigio y como dijo Ted Sarandos en una entrevista: "Queremos que nuestras películas estén en un terreno justo como cualquier otro cineasta. Existe un riesgo en que nosotros actuemos de esta manera y que nuestras películas y cineastas reciban un trato irrespetuoso en el festival". Y eso es precisamente lo que quieren evitar.

Pero lo más interesante tras la idea de un 'Cine Netflix' son las posibilidades, ya que la compañía podrá tener el control absoluto de la exhibición, es decir, no dependerá de las distribuidoras ni de los tiempos de las salas de cine, vamos, ni de las comisiones de taquilla o por la venta de alimentos. Netflix sería amo y señor de todo esto.

Al tener una sala de cine, Netflix podría elegir no cobrar a los suscriptores de la plataforma, aquellos que deseen ver la película en pantalla grande, y no estaría limitado a largometrajes, ya que incluso se podrían hacer funciones especiales para algunas series. De hecho, el estreno de una película en la sala podría ocurrir el mismo día que se estrena en la plataforma VOD, y aquellos que no están suscritos al servicio podrían acceder al cine previo pago de la entrada.

Por otro lado, se podrían armar promociones y funciones especiales para suscriptores, lo que atraería a quienes aún no están en la plataforma. Vamos, por donde lo veamos es una buena idea, y sí, tiene todo el sentido del mundo. Y eso que no estamos hablamos de cómo sería recibido este modelo de exhibición ante las cadenas de cine y las distribuidoras, a quienes seguramente no les agradará mucho, pero que sin duda le caería muy bien a la industria.

