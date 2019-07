Microsoft pone fin al misterio: la vuelta de Windows 1.0 era una campaña de promoción de 'Stranger Things 3'

Unos días atrás Microsoft desconcertó a gran parte de Internet, comenzaron a promocionar Windows 1.0, un sistema operativo con más de tres décadas de antigüedad. Nadie supo muy bien qué estaba pasando, pero ahora finalmente se ha desvelado el misterio: se trataba de una promoción de 'Stranger Things', la serie de Netflix que estrena su tercera temporada hoy 4 de julio.

La campaña ha tirado de nostalgia pura. Comenzaron el primer día introduciendo de nuevo Windows 1.0, la primera versión del sistema operativo que contaba con características como "MS-Dos Executive y Reloj". También promocionaron las primeras versiones de programas tan míticos como Excel y Flight Simulator. Finalmente el misterio se ha resuelto hoy, era una campaña para dar a conocer 'Stranger Things 3'.

Be a part of the computing revolution and get your copy of Windows 1.0 today! pic.twitter.com/VJzgYnfEvB