Microsoft está promocionando "el totalmente nuevo Windows 1.0" provocando que internet se llene de confusión y teorías

Esto de la moda retro se nos va de las manos. Hoy Microsoft ha decidido hacer algo extraño, muy extraño, ya que en los perfiles de Twitter e Instagram de Windows se está promocionando un peculiar vídeo donde nos presentan el "totalmente nuevo Windows 1.0". ¿Microsoft está jugando con nuestra mente? ¿Es en serio o se trata de una acción de marketing?

Sí, Microsoft se trae algo entre manos, pero hasta el momento no hay una confirmación oficial o algún detalle que nos explique de qué va todo esto. Por lo anterior, están surgiendo todo tipo de teorías dentro de un desconcierto total.

¿Qué está pasando?

Esta extraña publicación, tanto en Twitter como de Instagram, menciona: "¡Presentamos el totalmente nuevo Windows 1.0, con MS-DOS Executive, Reloj y más!", seguido del este vídeo.

Introducing the all-new Windows 1.0, with MS-Dos Executive, Clock, and more!! 😲 💾 pic.twitter.com/guU4QxwsGG — Windows (@Windows) 1 de julio de 2019

Como vemos, se hace un recorrido por los diferentes logotipos de las versiones de Windows, iniciando por la actual Windows 10 hacia atrás, hasta llegar a Windows 1.0. Todo mientras en el fondo suena música característica de la década de 1980 llena de sintetizadores.

Junto a esto, cabe mencionar que en perfil de Instagram de Windows han ido más allá al borrar todo el contenido de la cuenta y dejar únicamente este vídeo promocional. De hecho, en Twitter hay una nueva imagen de cabecera con todo ese espíritu retro. Mientras que en ambos perfiles se ha adoptado el logo de Windows 1.0 como avatar.

Al no tener detalles oficiales de lo que esto significa, lo más divertido por el momento son las respuestas, donde se "confirma" que la llegada de Windows 1.0 es real, que llegará próximamente, o que incluso incluirá "reversi.exe".

We'll tell you what IS real, Windows 1.0! — Windows (@Windows) 1 de julio de 2019

Windows 1.0, coming to you soon! — Windows (@Windows) 1 de julio de 2019

Soon. — Windows (@Windows) 1 de julio de 2019

and Reversi.exe!! — Windows (@Windows) 1 de julio de 2019

Unas cuantas teorías

Como suele suceder en estos casos, algunos usuarios están tratando de descifrar qué significa todo esto y qué hay detrás de este extraño anuncio.

En primer lugar está el caso de ZDNet, quienes se toman en serio el vídeo y dicen que podría significar la próxima publicación del código de Windows 1.0 para hacerlo open source. Algo que no suena descabellado y que ya vimos recientemente con File Manager, los PowerToys y Windows Calculator, los tres actualmente alojados en GitHub.

Por otro lado está Neowin, quienes apuestan por una acción de marketing. Con el próximo estreno de 'Stranger Things' este 4 de julio, se cree que este anuncio de Microsoft podría ser una especie de patrocinio o acuerdo con Netflix para promocionar la serie, ya que curiosamente esta tercera temporada se desarrolla en 1985, año del lanzamiento de Windows 1.0.

Y por último, también se especula que este movimiento sería para anunciar un cambio de nombre para Windows, una especie de reboot para pasar de Windows 10 a Windows 1.0. Al final tendremos que esperar a que Microsoft se pronuncie, ya que por el momento todos son rumores y teorías.