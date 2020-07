Las mejores películas 2020 hasta ahora y las más esperadas del año

A estas alturas de 2020, a punto de llegar a su ecuador, todos podemos coincidir en que recordaremos este año como el de la pandemia que puso patas arriba la industria del entretenimiento (entre otras). La producción y estrenos de películas ha sufrido un parón a nivel mundial de varios meses, las plataformas de streaming se han convertido en una primerísima fuerza de exhibición y se ha planteado la necesidad de reformular las ventanas de cine, formatos domésticos y televisión que antes eran casi inamovibles.

En el momento de preparar esta lista, la situación es tan incierta como hace unos meses. Hay estrenos desde junio, pero todo producciones modestas: los grandes estrenos serán más escasos que en otros años y, en el mejor de los casos, se amontonarán en otoño, si no empiezan a ser desplazados a 2021. La ausencia de festivales, que en la mayoría de los casos han sido directamente suspendidos hasta 2021 también es un fuerte golpe a la distribución de películas ajenas a la gran maquinaria mainstream.

Así que con este panorama absolutamente extraordinario muy presente, comenzamos el repaso. Estas son las mejores películas que hemos visto este año, y unas cuantas de las que esperamos para lo que queda de 2020.

Las mejores películas de 2020 hasta ahora

El faro

Estupenda segunda película de Robert Eggers, que ya tomó al asalto el cine de terror hace unos años con la magistral 'La bruja'. En este caso deambula por unos códigos menos claros, pero sigue recurriendo a la cita de clásicos, como las historias de espectros marítimos de William Hope Hodgson. Su radical apuesta por la fotografía en blanco y negro y su asfixiante formato casi cuadrado refuerzan dos interpretaciones brillantes de Robert Pattinson y Willem Dafoe dando vida a dos fareros cuyo confinamiento comienza a hacerles perder los papeles.

Fecha de estreno: 10 de enero

1917

La primera película de Sam Mendes tras abandonar la franquicia de James Bond fue una de las más aclamadas por la crítica durante este año, y ganó tres Oscars técnicos (entre ellos, muy merecidamente, a la extraordinaria fotografía de Roger Deakins) y Globos de Oro a mejor drama y mejor director. Su gancho comercial es que esta historia narrada desde las trincheras de la I Guerra Mundial transcurre con un solo plano secuencia, pero '1917' va más allá: los dos soldados protagonistas (Dean-Charles Chapman y George McKay), embarcados en una misión imposible para impedir una masacre inyectan humanidad a una historia que podría haber quedado en mero exhibicionismo técnico.

Fecha de estreno: 10 de enero

Aguas oscuras

El rey del melodrama perverso Todd Haynes se sumerge en esta ocasión en un thriller con un punto de vista muy original y que cuenta con la inestimable participación de Mark Ruffalo centrando prácticamente toda la acción y esquivando con fortuna los tópicos del thriller judicial. Todo su secreto reside en la conversión del protagonista de abogado corrupto a sueldo de las compañías que contaminan el agua a hombre comprometido con la lucha por el medio ambiente. El dilema de un negocio nocivo para la salud de un pueblo pero necesario económicamente es el núcleo de una película sobria y equilibrada, y uno de los dramas del año.

Fecha de estreno: 24 de enero

El lago del ganso salvaje

Una pequeña maravilla en forma de drama criminal que retoma algunas de las constantes que el chino Diao Yinan ya planteó cinco años atrás en ‘Black Coal’. Aquí se deja llevar aún más por los tópicos de una pieza del género negro, con un criminal buscado por asesinato y que cuenta su historia a base de cautivadores flashbacks. Sensorialmente, sin duda, una de las experiencias del año, que se toma tiempo para retratar el día a día de ladronzuelos de poca monta, tanto como crímenes más ambiciosos. Una película visualmente única y con una reflexión de su autor muy contundente sobre la deriva del país.

Fecha de estreno: 24 de enero

Aves de presa

En el año que va a suponer un relativo o extendido descanso (ya veremos cómo se presenta el otoño) para Marvel, DC ha aprovechado para terminar de definir su universo de ficciones como un lugar donde cabe todo. Más irregular que su competencia, sin duda, pero también más sugestivo: continuando con la racha desenfadada de 'Aquaman' y 'Shazam', 'Aves de Presa' reformula a la Harley Quinn que conocimos en 'Suicide Squad' con una película sorprendente, trepidante y que se ganó las inevitables críticas por hacer bien las cosas. Quizás no del todo redonda a causa de una segunda mitad renqueante, pero preferible a la cansina gravedad impostada de 'Joker'.

Fecha de estreno: 7 de febrero

Solo nos queda bailar

Desde hace tiempo, bailar se puede considerar (también) un acto político. Y en unas ocasiones, más que en otras: esta extraordinaria película de Levan Akin premiada en Sevilla y Valladolid, entre otros festivales de todo el mundo, nos introduce en el mundo de la danza georgiana, atlética y exigente, y en el descubrimiento de un bailarín no tan viril como sus compañeros de su verdadera sexualidad. A la vez declaración anti-homófoba y película de superación personal, su exquisita sensibilidad brinda uno de los mejores dramas de 2020.

Fecha de estreno: 7 de febrero

Sonic. La película

La película que necesitábamos para recuperar la fe en las adaptaciones de videojuegos al cine no es perfecta, pero sí lo suficientemente divertida como para garantizar un buen rato de nostalgia y cine familiar a la antigua usanza. Con más chistes bien aterrizados de lo que cabría esperar, un Jim Carrey estupendo como Robotnik y un Sonic inesperadamente simpático, 'Sonic. La película' ha acabado convirtiéndose a causa de la cuarentena en una de las películas más taquilleras del año. Y se lo merece.

Fecha de estreno: 14 de febrero

Manhattan sin salida

Chadwick Boseman ('Black Panther'), Sienna Miller o J.K. Simmons son algunos de los nombres propios más relevantes y carismáticos del reparto que pone cara y ojos a un artefacto de suspense modesto, fugaz y que recuerda a los buenos tiempos del cine de género de los setenta: duro, áspero y sencillo. Brian Kirk (curtido en televisión en series como 'Juego de tronos' o 'Penny Dreadful') va directo al grano con la historia de un policía de Nueva York que investiga contrarreloj el asesinato de varios colegas. Pronto surge la conspiración en una historia que solo quiere entretener con una propuesta de género digna y urgente. Lo consigue de sobra.

Fecha de estreno: 21 de febrero

El hombre invisible

Excelente muestra de fantástico militante por parte del productor Jason Blum, que hace suyo el propósito de Universal de reformular sus monstruos clásicos, propósito que se frustró parcialmente con la fallida 'La momia' con Tom Cruise. Aquí coge al monstruo que precisa menos alharacas de toda la fauna Universal y lo plantea como una alegoría del abuso doméstico, devolviendo al célebre mad doctor al terreno de la infravalorada 'El hombre sin sombra' de Verhoeven. El resultado, gracias a una extraordinaria interpretación de Elisabeth Moss y una tensa y ajustada dirección de Leigh Whannell, es una de las mejores películas de terror de 2020, y un merecido bombazo de taquilla.

Fecha de estreno: 28 de febrero

La famosa invasión de los osos en Sicilia

En un año que ha tenido un arranque no muy lucido para el cine de animación, esta delicia francesa de diseños exquisitos y humor de baja intensidad es, sin duda, uno de los estrenos animados del año. Aquí, Lorenzo Mattotti adapta un cuento infantil de Dino Buzzati dividido en dos partes. Primero, la historia de la integración de un osezno entre humanos. Después, sin dejar de lado su sencillez y su carácter de fábula, el grafismo y la moraleja de la película se oscurece y enhebra una singular sátira para todos los públicos.

Fecha de estreno: 28 de febrero

Onward

2020, de momento, no se ha lucido demasiado en términos de animación mainstream. Disney ya ha retrasado su estreno de 2020, 'Raya and the Last Dragon', de la que nada se ha visto aún, a 2021. Y aunque aún quedan cosas por estrenar en la segunda mitad del año, 'Onward' sigue siendo el estreno más potente dentro del género en los primeros meses del año. Sin ser extraordinaria, supone una agradable prueba de que Pixar quiere renovar sus mitologías dejando de lado las fraquicias en las que llevaba años atascada. Esta historia de encuentros familiares en un mundo donde lo fantástico es cotidiano funciona y tiene el ingenio y el despliegue técnico esperable de la casa.

Fecha de estreno: 6 de marzo

Togo

Definida como "la primera joya de Disney+", este estreno exclusivo de la plataforma de streaming reformula lo que ya contó un clásico menor del cine animado, 'Balto, la leyenda del perro esquimal' y cuenta la misma historia, pero desde otra perspectiva. Se basa en una historia real de cómo un brote de difteria en Alaska obligó a una terrible expedición en busca de medicamentos con perros y trineos. La extraordinaria interpretación de Willem Dafoe y su interacción con perros reales convierte a esta película en una adaptación (no oficial) de Jack London muy superior a la pochísima 'La llamada de lo salvaje' con perros CGI

Fecha de estreno: 24 de marzo

Vivarium

Estrenada en la plataforma digital que su distribuidora dispuso durante el confinamiento y luego redirigida a Movistar+, esta peculiarísima película de ciencia-ficción alegórica se vio en el último festival de Sitges. Es una extrañamente apropiada sátira de la vida en los barrios residenciales y de las parejas que sustituyen su vacío existencial con simulaciones de vidas perfectas. Su tono a lo 'Twilight Zone' y las estupendas interpretaciones de Jesse Eisenberg y Imogen Poots (especialmente esta última, de arrolladora presencia) redondean una película modesta, potente y que cojea en su conclusión, pero que se mantiene como una de las apuestas más singulares de ciencia-ficción del año.

Fecha de estreno: 8 de abril

Bacurau

Mezclando géneros de forma desprejuiciada, esta especie de "Fuenteovejuna a ritmo de death metal" es una historia de aviso sobre los peligros de la civilización mal entendida, pero en un entorno que mezcla terror, ciencia-ficción y sátira. Una coproducción franco-brasileña dirigida por Juliano Dornelles y Kleber Mendonça Filho que cuenta, a grandes rasgos, cómo en el Brasil de un futuro cercano, una mujer que acaba de perder a su abuela vuelve a su ciudad de origen. Imprevisible, demoledora e impactante, y la niña bonita de varios festivales del año pasado por muchas y justificadas razones.

Fecha de estreno: 14 de mayo

Under the Skin

Ha llegado con siete años de retraso (y unos meses de propina por culpa de la pandemia), pero la espera ha valido la pena: ya puedes disfrutar de una de las mejores películas de ciencia-ficción de la década, una pieza asfixiante y hermosísima acerca de una alienígena que usa su atractivo para atraer a hombres y devorarlos. Esta especie de versión artie de 'Species', sin embargo, está más cerca del cuestionamiento acerca de lo diferente de aquella 'El hombre que cayó a la Tierra' de Bowie. Una película imprescindible y, sin duda, el acontecimiento cinematográfico del verano (con permiso de Nolan)

Fecha de estreno: 10 de julio

Las películas más esperadas de lo que queda de 2020

Color Out of Space

Este verano, entre películas que llegan con siete años de retraso y la necesidad de acudir a reestrenos para completar las famélicas carteleras, parece consagrado a los regresos. Este es uno de los más gozosos: Lovecraft vuelve a ser fruto de una adaptación con todos los honores, algo que no veíamos desde hace muchos años -¿quizás desde la cada vez más reivindicada 'Dagon'?-, y además supone el reencuentro con el grandísimo Richard Stanley, responsable del mejor plagio posible de 'Terminator', la tremenda 'Hardware'. Aquí, con el beneplácito de Nicolas Cage plantea una fantasía de colores en tonos látex ochentero, llena de violencia y humor extravagante, para enfrentarse a una de las historias más difíciles de visualizar del maestro de Providence... y saliendo airoso del empeño.

Fecha de estreno: 7 de agosto

Tenet

Celebrada ya como la película que salvará el cine después de la pandemia, lo cierto es que es el gran estreno que, de momento, aguanta como último bastión en la parrilla veraniega. Tal y como están las cosas en EEUU nadie le reprocharía un nuevo retraso, pero de momento ahí está, y poco se sabe de ella más allá de sus enigmáticos trailers: que quizás es un regreso a la ciencia-ficción racional y con un punto noir de 'Origen', que habrá viajes en el tiempo y la capacidad de revertir lo que ya ha sucedido, y que al frente del reparto están John David Washington, Robert Pattinson, Michael Caine y Kenneth Branagh.

Fecha de estreno: 14 de agosto

Mulan

Si hay algo que ni una crisis sanitaria a nivel mundial va a parar son los remakes en imagen real de películas Disney. Este año toca 'Mulan', con una reformulación que pone el acento en los aspectos feministas que ya tenía la original animada, en la pérdida de casi todos los elementos de fantasía y en la inspiración en los wuxia clásicos de artes marciales. Una de las mayores apuestas del año para Disney más allá de sus películas pertenecientes al Universo Marvel, y una que la compañía necesita que salga bien, de ahí que no serían de extrañar nuevos retrasos en su fecha de estreno.

Fecha de estreno: 19 de agosto

Los Nuevos Mutantes

Tiene todo el sentido que una película "maldita" como esta, símbolo de los últimos coletazos de Fox como productora independiente y dueña de los mutantes de Marvel, haya encontrado su hueco en un año tan extraño como 2020. Por lo que se ve, la película conservará los elementos terroríficos que brillaron en los primeros trailers y que convierten a esta atrevida propuesta mutie en una mezcla entre 'Pesadilla en Elm Street 3' y la saga original de los cómics del Oso Místico, una de las más atrevidas y reconocibles de la Marvel de los ochenta.

Fecha de estreno: 28 de agosto

Monster Hunter

Aún no se ha visto nada de lo importante de 'Monster Hunter' (los monstruos), tan solo alguna imagen de dos iconos de la acción contundente de las últimas décadas Milla Jovovich y Tony Jaa. Pero nos fiamos de Paul W.S. Anderson, siempre dispuesto a sacrificar la mínima credibilidad argumental en favor del desbarajuste visual, el trompazo y los bichos con aires old-school. Una adaptación de una saga de videojuegos de Capcom donde, desde luego, hay trasfondo y fauna suficiente como para que salga algo más que interesante de ahí.

Fecha de estreno: 4 de septiembre

Un lugar tranquilo: Parte 2

El inquietante Cillian Murphy se incorpora al reparto de una improbable secuela que sigue encabezada por Emily Blunt y que recurrirá a los flashbacks para contarnos cómo empezó la invasión de las aterradoras criaturas que se orientan por el sonido. Queda la muy razonable duda de si con lo esquemático de su mecánica terrorífica la película no repetirá demasiados elementos de la primera, pero está claro que con el mal rato que nos hizo pasar aquella, la segunda oportunidad está garantizada.

Fecha de estreno: 4 de septiembre

Wonder Woman 1984

Este podría haber sido el año en el que DC hubiera tomado la delantera al impasse de Marvel después de la traca de 'Endgame', como decíamos a propósito de 'Aves de presa'. Al final la cosa ha quedado un poco descompuesta para todos, pero eso no quita para que 'Wonder Woman 1984' sea uno de los estrenos superheroicos más esperados del año, secuela de una de las pocas películas decentes de la oscura etapa Snyder de adaptaciones DC. Esperamos que, libre ahora del peso de tener que cumplir con 'Justice League', Patty Jenkins encuentre una personalidad propia para la heroína y sus nuevas némesis. De momento, parece acercarse más a 'Shazam', lo que sin duda es buena señal.

Fecha de estreno: 2 de octubre

Conectados: Modo Familia

Phil Lord y Christopher Miller, sello de calidad casi garantizado, son los responsables de esta película de animación que llega después de 'Spider-Man: Un nuevo universo' y cuyo trailer promete todo el humor subversivo pero familiar del que suele hacer gala el dúo. Aquí veremos cómo un viaje en familia camino de la universidad de una de las hijas se trastoca cuando tiene lugar la rebelión de las máquinas. Una refrescante alternativa a las monolíticas propuestas de Disney/Pixar y una nueva oportunidad de taquillazo para la facción animada de Sony.

Fecha de estreno: 16 de octubre

Candyman

Bastante fiel al clásico del horror urbano de los ochenta, esta nueva versión de Candyman llega con el sello de Jordan Peele, factótum de algunas de las nuevas encarnaciones del terror fílmico moderno, como 'Déjame salir' o 'Nosotros'. Recuperamos los barrios humildes afroamericanos, las leyendas urbanas como reflejo del horror que asfixia a los necesitados, las abejas, el garfio y, por supuesto, la cantinela frente al espejo. ¿La película de terror mainstream del año?

Fecha de estreno: 16 de octubre

Viuda Negra

'Viuda Negra' arranca (después de esa película-puente que fue la última de 'Spider-Man') una nueva fase para Marvel, aún con una heroína que se siente que pertenece al pasado de la compañía. Sin embargo, estas películas "menores" de Marvel acaban siendo sus propuestas más reivindicables por su falta de pretensiones, y ésta además trae a bordo a un villano clásico de la compañía, el Supervisor. Los trailers rebosan humor, nuevos y muy interesantes personajes y aires a película de espías de los setenta, así que todo en orden.

Fecha de estreno: 30 de octubre

Sin tiempo para morir

Los inconvenientes parecen sacudir a la nueva película de James Bond. Primero, la sustitución de Danny Boyle por Cary Joji Fukunaga, y después, el inevitable retraso en su fecha de estreno a causa del coronavirus. Aún así, la película promete una última entrega con Daniel Craig a la altura del mito, y se esperan grandes cosas del guión de Phoebe Waller-Bridge, así como de Rami Malek como villano de la función.

Fecha de estreno: 27 de noviembre

Soul

Pete Docter, director de 'Up' y 'Del revés' trae de la mano de Pixar una peculiar propuesta que abunda en temas similares a los de sus otras películas para la compañía: el más allá y qué componente espiritual nos diferencia a unos de otros. Jamie Foxx y Tina Fey ponen las voces y, entre esta y 'Onward', Pixar parece de momento mantenerse fiel a su promesa de dejar descansar sus franquicias más populares durante una temporada.

Fecha de estreno: 27 de noviembre

Free Guy

Ryan Reynolds, muy bien acompañado por Jodie Comer, Channing Tatum y Taika Waititi, es el protagonista de esta peculiar mezcla entre 'El show de Truman' y 'Fortnite', donde se da cuenta de que vive dentro de un videojuego. Una comedia metarreferencial y en la que Reynolds posiblemente conecte con la parte amable de su personaje más popular hasta la fecha, Deadpool.

Fecha de estreno: 11 de diciembre

Dune

La ambiciosa versión de la épica 'Dune' de Frank Herbert a manos de Denis Villeneuve promete ser fiel al original a la vez que actualiza muchas de sus propuestas, cambiando raza y género de algunos de sus personajes. La miriada de clanes, grupos y tramas de los libros prometen ser un auténtico desafío en una adaptación que, como mínimo, tiene el reparto más espectacular que se ha visto en mucho tiempo.