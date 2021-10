Lo mejor de la DC Fandome 2021: estos son los avances de Warner para sus próximos proyectos de superhéroes

Warner ha desplegado sus novedades más potentes en un evento lleno de héroes DC y centrado en algunas de sus novedades más potentes para el año que viene en materia de cine, series y videojuegos relacionados con su amplia galería de personajes con capa. Estas han sido algunas de las principales novedades que hemos visto en DC Fandome 2021.

The Rock ha presentado un breve teaser de 'Black Adam', dirigida por Jaume Collet Serra, y presentando un villano del universo 'Shazam' que procede del Antiguo Egipto y que aquí vemos como un imponente ser superpoderoso que no tiene reparos en liquidar a todos los que se interponen en su camino. También se han podido otear a algunos miembros de la Sociedad de la Justicia que aparecerán en la película, como Atom Smasher, Hawkman, Cyclone y, sobre todo, Doctor Fate, a quien dará vida Pierce Brosnan. Estreno el 29 de julio de 2022.

La película no llegará hasta diciembre de 2022, pero DC Fandome ha querido dejar constancia de que la secuela de 'Aquaman' será una chifladura estética del calibre de su precedente. Además de un montón de imágenes de rodaje, nos hemos llevado la confirmación de que el tremendo pirata Black Manta tendrá todo el colorido y el aspecto de personaje de los Power Rangers exigible.

El nuevo juego de Rocksteady protagonizado por el demencial grupo de antihéroes presenta un trailer centrado en la historia del juego, y enfrentándose a una Liga de la Justicia malvada pero tan poderosa como de costumbre, lo que nos garantiza humor, violencia... y al Pingüino. De momento sin fecha más allá del año 2022, así que seguiremos esperando, porque cada vez pinta mejor.

go ahead and delete your meditation apps... here's a visual guide to achieving peace, arriving january 13 on @hbomax #DCFanDome pic.twitter.com/ygZx5I32v3