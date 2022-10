'La maldición del hombre lobo': el homenaje de Marvel al terror clásico hace un inesperado corte de mangas al MCU

Es más o menos sencillo predecir qué tipo de estímulos y sorpresas nos depara 'La maldición del hombre lobo', el especial de algo menos de una hora de duración que Disney+ estrena en estas fechas cercanas a Halloween. Su fotografía en blanco y negro, su argumento entre ingenuo e irónico y su llamamiento a los clásicos del terror -mutados en superhéroes monstruosos- que Marvel publicó en los setenta no dejan demasiado lugar a dudas.

'La maldición del hombre lobo' cumple con todas las expectativas. Ya desde los créditos iniciales, un delicioso homenaje a las películas de terror vetustas, se suceden los homenajes a escenarios y ambientaciones propias de película de terror de la Universal, especialmente 'Drácula', 'Frankenstein', 'La criatura de la Laguna Negra' y, cómo no, 'El hombre lobo'. De hecho, hay espacio para la sorpresa con algún decorado especialmente lucido, como la sala donde está la jaula gigante, o el imposible laberinto de estructuras / cementerio donde se desarrolla la cacería.

El argumento nos planta en el funeral de uno de los grandes cazamonstruos de Marvel, Ulysses Bloodstone, creado en 1975 por un par de grandes como Len Wein y Marv Wolfman. Son convocados al homenaje algunos de sus colegas más notorios, y además, su hija Elsa Bloodstone (un personaje similar a Buffy -aunque sus creadores niegan el parecido-), nacido en 2001 y al que se vio en las páginas de la deliciosa 'Nextwave'. Todos deberán competir por cazar a un monstruo peligrosísimo... aunque no todos son lo que parecen.

De hecho, el argumento también exhuda un inconfundible aroma a whodunit de personas encerradas y un asesino entre ellos, al estilo de tantos clásicos de Agatha Christie. Así es como funciona este Especial que no tiene más intención que la de divertir a una velocidad de espanto, y todo permitiéndose ciertos excesos sanguinolentos poco propios de Marvel: sigue siendo un espectáculo PG-13, como cualquier producción de la casa, pero el blanco y negro permite ciertas barbaridades con surtidores de sangre y mutilaciones varias que dan salsa a la fiesta.

MCU para el que lo quiera

Lo más relevante de 'La maldición del hombre lobo', sin embargo, viene por otro lado, porque estaba claro que este pequeño Especial iba a ser un carrusel de diversión desprejuiciada y guiños nostálgicos para devotos de la entrañable facción del horror de Marvel (donde nacieron, no lo olvidemos, personajes tan icónicos como Blade o colecciones legendarias como 'La tumba de Drácula'). Pero hay algo más.

'La maldición del hombre lobo' es una absoluta rareza dentro del MCU porque aunque está abiertamente insertado en el resto de las películas (la primera imagen que nos muestra el film es, literalmente, la de los Vengadores, aunque sea para decirnos que Esto No Es Nada De Los Vengadores), no juega ni al guiño facilón ni a anticipar futuras películas. Es muy posible que los dos monstruos que aparecen en la pieza o la propia Elsa Bloodstone -por no hablar de la zona "terrorífica" de Marvel- aparezcan en el futuro en otras películas y series de la casa, pero no se juega a pasar medio metraje diciendo "ya verás el año que viene, ya".

En ese sentido, 'La maldición del hombre lobo' es poco menos que un alivio, y para funcionar de este modo es especialmente adecuado el formato de Especial de una hora, que comparte con el futuro programa navideño de Los Guardianes de la Galaxia. Conciso y frenético, este Especial no siembra pistas para el futuro gran evento Marvel porque no da tiempo. 'La maldición del hombre lobo' puede ser una producción modesta y pasajera, pero esa intrascendencia es casi revolucionaria en el contexto de la Marvel más anquilosada en sus propios mecanismos narrativos.

Aunque es dudoso que estas propuesta de Michael Giacchino con libreto de un par de guionistas curtidos en otras series de la casa sustituya a ningún devoto del terror en su lista de sensaciones fuertes favoritas para este Halloween, los turistas del MCU podemos sentirnos afortunados. Gracias a su par de zarpazos bien dirigidos, este hombre lobo no se anda con chorradas.