Lucasfilm ha restaurado en 4K 'Star Wars Episodio IV: A New Hope', y las especulaciones han arrancado

En 2017 se cumplen 40 años de que 'Star Wars', 'Guerra de las Galaxias' o 'Guerra de las Estrellas' en algunas regiones, se estrenara en cines y causara todo un revuelo. Hoy, con el paso de los años hemos tenido dos trilogías, una en proceso, un spinoff, series animadas, cómics, libros, y millones de fans en todo el mundo, lo que ha hecho que Star Wars sea una de las franquicias más rentables de la historia. No por nada Disney pagó poco más de 4.000 millones de dólares.

Hoy una nueva noticia ha caído como bomba en la legión de fans, trayendo nueva esperanza a la galaxia, nunca mejor dicho. Esto porque Gareth Edwards, director de 'Rogue One', ha confirmando que Lucasfilm tiene una nueva versión restaurada a 4K de aquel mítico 'Episodio IV'.

Una nueva esperanza... ahora en 4K

Durante una entrevista a Little White Lies, Edwards dio algunos detalles acerca del inicio de las grabaciones de 'Rogue One'. Aquí nos relata su visita a los estudios de Lucasfilm en el rancho Skywalker, en San Francisco, donde se encontró con John Knoll, gurú de efectos visuales y supervisor de 'Rogue One', quien invitó a Edwards a ver la nueva restauración en 4K de 'A New Hope', la cual acababan de terminar.

Al parecer esta declaración se da por accidente, ya que durante el resto de la entrevista se dedicó a evadir todo lo relacionado a lo que acababa de comentar. Sin embargo, la noticia ha causado revuelo y ha significado el inicio de teorías por parte de los fans, quienes pronostican que en 2017 veremos esta nueva restauración en cines para celebrar sus 40 años.

Edwards confirmó que vio el logotipo de la 20th Century Fox al inicio de la película, los que significa que el estudio también supervisó esta nueva versión y no sólo Disney. Hay que recordar que después de la compra, Disney eliminó el logotipo de 20th Century Fox de todas las versiones digitales de Star Wars, a excepción del Episodio IV, ya que el estudio aún mantiene los derechos de distribución. Esta es la pista de que probablemente la veremos en cines el siguiente año.

Pero un punto aún más importante, y que trae a los fans de cabeza, es que gracias a la intervención de 20th Century Fox tal vez se trate de la esperada restauración de la versión original de 1977, la cual nunca ha sido lanzada en formato casero y se mantiene perdida entre todas las versiones remasterizadas que ha lanzado Lucas. De ahí la importancia en saber si esta versión 4K será la 'Edición Especial' de la última restauración de 2006, o si se trata de la 'Theatrical Version' de 1977, lo que sin duda sería toda una revolución para la saga, y por supuesto los fans.

