Los estrenos de Netflix en agosto (2017)

Estamos en pleno verano pero el catálogo de Netflix no se coge vacaciones. De hecho, el servicio de streaming ha elegido agosto para estrenar una de sus series más esperadas y una de las que probablemente se conviertan en la más vista de la plataforma (sobre todo teniendo en cuenta que, según algunas fuentes, que tratan de medir su éxito afirmaban que 'Iron Fist' se había convertido en una de las más vistas).

No sólo 'The Defenders' está en el punto de mira sino que también hay bastante expectación con la adaptación de 'Death Note' la película por parte del director de 'Tú eres el siguiente'. También podremos ver 'Better Call Saul' y algunos títulos en emisión semanal como la quinta temporada de 'Orphan Black'. A continuación os dejamos con la lista y algunos trailers de estrenos de series, películas, documentales y títulos infantiles.

Catálogo de nuevas series en España

'Los Defensores'

Probablemente el estreno estrella del mes en la plataforma; la serie que reúne por primera vez a los cuatro superhéroes de Marvel con serie propia en Netflix: Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist y Luke Cage. Ya está confirmado que The Punisher tendrá su propia serie, pero no parece que vaya a hacer aparición en 'The Defenders'. Os dejamos más información y trailers por aquí.

Estreno: 18 de agosto

'Atípico'

Sam es un adolescente al que el paso a la edad adulta, con todos los dilemas de relaciones e independencia, le es incluso más complicado de lo habitual debido a que padece un trastorno vinculado al autismo. La primera temporada son 8 capítulos de media hora con Jennifer Jason Leigh ('Los odiosos ocho'), Michael Rapaport ('Cuerpos especiales') y Keir Gilchrist ('It Follows'). Más información por aquí.

Estreno: 11 de agosto

Otras series de estreno

We Hot American Summer: Diez años después (04/08)

Descolocados, parte 1 (25/08)

La Niebla, T1 (25/08)

Surviving Escobar - Alias JJ, T1 (1/08)

Stranger, T1 (1/08)

Orphan Black, T5 en episodios semanales (13/08)

El tirador, T2 en episodios semanales (2/08)

Shadowhunters, T2B en episodios semanales (1/08)

Better Call Saul, T2 (16/08)

Zoo, T2 (1/08)

Archer, T7 (1/08)

Películas de estreno en Netflix

'Death Note'

Adam Wingard (un joven que ya ha demostrado talento en sus títulos 'Tú eres el siguiente' o 'The Guest') dirige esta adaptación del manga del mismo título que traslada la acción a Estados Unidos donde Light Turner encuentra un cuaderno con la capacidad de "asesinar" a todo aquel cuyo nombre sea escrito en sus páginas. La historia no será exactamente la misma que en el material original, algo necesario que comentaba el propio director.

Estreno: 25 de agosto

'Naked'

Michael Tiddes (habitual del cine parodia como 'Paranormal Movie 2' o 'Cincuenta sombras de black' se junta, de nuevo, con Marlon Wayans con esta película en la que un hombre despierta desnudo, el día de su boda, en un ascensor. Revive el día una y otra vez tratando de llegar a la ceremonia. Regina Hall y Dennis Haysbert ('24') completan el reparto.

Estreno: 11 agosto

Otras películas

Los odiosos ochos (12/08)

Palmeras en la nieve (5/08)

Legend (6/08)

Spotlight (27/08)

Steve Jobs (27/08)

La conspiración del silencio (13/08)

IP Man 3 (1/08)

Piraña 3D (27/08)

Nuevos documentales en Netflix

'Icaro'

Este documental dirigido por Bryan Fogel ('Super Size Me') aborda el tema del dopaje en el mundo deportivo centrándose en el caso de Rusia. Por una parte, y al igual que en aquel documental sobre la comida basura, el propio Fogel experimenta en sí mismo consumiendo estas sustancias y analizando los efectos que tienen sobre su fisionomía. Por otra parte, expone el caso de la federación Rusa, acusada de mantener una trama organizada desde hace muchos años para dopar a sus participantes en Los Juegos Olímpicos.

Estreno: 4 agosto

Otros documentales

Awake: A Dream from standing rock (1/08)

Mission Control: The unsung heroes of Apollo (13/08)

The Bomb (1/08)

The Beginning and end of the universe (1/08)

Feel Rich (23/08)

Estrenos infantiles: novedades en películas y series

Vera y el reino arcoiris, T1 (11/08)

Glitter Force Doki Doki T1 (18/08)

Prodigiosa: las aventuras de ladybug, T1 (1/08)

Inspector Gadget, T2 (1/08)

Daniel Tigre y su mundo, T2 (1/08)

Hotel Transylvania 2 (17/08)

Bruno & Boots (1/08)

Próximamente en Netflix: Calendario estrenos 2017

Joaquin Reyes: Una y No Más, especial de comedia (8/09)

Suburra, T1 (6/10)

Strong Island, documental (15/09)

Mindhunter, T1 (13/10)

Alias Grace, T1 (3/11) - más info

She's gotta have it, T1 (23/11)

The Punisher, T1 (noviembe) - Más info

Bright, película (22/12)

En Xataka | Calendarios mensuales de estrenos en Netflix, Wuaki, Filmin, Amazon, HBO y Movistar