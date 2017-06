Estrenamos en exclusiva el tráiler de 'Death Note' en español: su director nos cuenta las claves de la adaptación del año

Aún recuerdo cuando cogí en mis manos por primera vez el tomo 1 de 'Death Note'. Estaba lejos de ser el típico shônen con sus aventuras fantásticas y sus héroes: se trataba de un thriller fascinante que enganchaba desde la primera página. Una historia que se las trae y que Netflix tiene la osadía de trasladar a occidente en una película de la que estrenamos, en exclusiva, su tráiler en español:

Adam Wingard ('Blair Witch') dirige esta adaptación de 'Death Note', manga creado por Tsugumi Ohba y Takeshi Obata que narra la historia de un estudiante de instituto, Light (Nat Wolff), que encuentra un cuaderno sobrenatural que esconde un gran poder: si el dueño escribe un nombre mientras piensa en su cara, esa persona morirá.

Netflix estrenará 'Death Note' el próximo 25 de agosto y contará con Margaret Qualley haciendo de Mia, el interés romántico de Light; Keith Stanfield como el enigmático L, un brillante e introvertido detective y Willem Dafoe dará voz a Ryuk, el shinigami (dios de la muerte) al que pertenece la dichosa libreta.

Hablamos con Adam Wingard, director de 'Death Note'

Para saber más sobre 'Death Note' en Xataka hemos tenido la oportunidad de charlar con su director, Adam Wingard:

Eres más conocido por tus películas de terror ('Tú eres el siguiente', 'Blair Witch', etc.) ¿Por qué decides dar un giro con una película como 'Death Note'?, ¿o no es tan diferente?

A veces me catalogan como un director de terror y eso está bien porque he hecho un montón de pelis de terror, sin embargo mi principal interés se desperdiga entre tantos géneros y temáticas que naturalmente quiero hacer películas que funcionen fuera de las limitaciones propias de un género. Si tuviera que entrar en detalles, creo que 'Death Note' está más próximo en estilo a 'The Guest'. Con ello quiero decir que la peli coge un thriller y se desarrolla estilísticamente en el contexto del terror de los 80, incluso sin ser una cinta de terror en un sentido clásico. 'Death Note' coge un enfoque parecido al tomar lo que puede ser una historia clara y la llevo a través de todo tipo de géneros y clichés con una especie de nostalgia de los 80. No creo que nadie se espere las florituras estilísticas que he puesto en la película.

El manga original es un thriller asombroso y, no sé en EEUU, pero aquí en España fue un gran fenómeno. ¿Lo habías leído antes de trabajar en la película?, ¿qué crees que es lo más fascinante de 'Death Note'?

Sí, aquí es grande. De hecho, todos los colegios que miramos en nuestras búsquedas de localizaciones tenían toda la serie completa de 'Death Note' en su biblioteca, lo cual molaba. Creo que hay muchas cosas fascinantes sobre 'Death Note', entre ellas está el que es una exploración dentro de las diversas facetas del control mental.

Queríamos ver qué pasa cuando cogemos el corazón de 'Death Note' y lo transplantamos en un país diferente

Me imagino que adaptar cualquier cosa puede ser una pesadilla. ¿Cuales fueron tus mayores retos haciendo la película?, ¿qué partes del manga se han quedado fuera?

Hay cosas que están adaptadas tal cual, y hay montones de cosas nuevas. Básicamente el concepto detrás de la realización de esta película fue qué pasa cuando cogemos el corazón de 'Death Note' y lo transplantamos en un país diferente. Resulta que la película evolucionaba en una dirección muy positiva cuanto más permitíamos que creciera y cambiase del material original. Fue siempre importante recordar de donde venía, pero desde el principio supe que íbamos a tomar nuevas rutas. Algunos pueden cuestionar por qué no podíamos simplemente adaptarlo directamente, pero ya se ha hecho antes. El anime y las películas de imagen real japonesas son adaptaciones fieles, por lo que decidimos hacer algo que vague hacia algo nuevo.

Normalmente, los fans son una audiencia muy exigente, y Death Note' no es ninguna excepción. ¿Crees que la película satisfará sus demandas?

Es imposible decir cómo reaccionarán a la película. Sé que los test screenings en California han sido muy positivas, así que veremos.

