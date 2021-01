'La Liga de la Justicia' de Zack Snyder se estrenará en HBO España el 18 de marzo, a la vez que en HBO Max en Estados Unidos

Movimiento interesante el que acaba de hacer HBO. Por un lado, Zack Snyder ha anunciado que 'La Liga de la Justicia' se estrenará finalmente el 18 de marzo de 2021 en HBO Max. Esta plataforma todavía no está disponible en Europa / España, así que lo más normal sería que el estreno en nuestras fronteras o bien se retrasase o bien fuese en cines, pero no.

Y es que HBO España ha anunciado en su cuenta oficial de Twitter que 'La Liga de la Justicia' de Zack Snyder se estrenará también en HBO España el 18 de marzo, simultáneamente con Estados Unidos. En pocas palabras, el 18 de marzo todo suscriptor de HBO España podrá ver la interpretación de 'La Liga de la Justicia' de Zack Snyder sin pagar un sobrecoste. Algo que, todo sea dicho, no pasó con 'Wonder Woman 1984'.

Estreno simultáneo en HBO Max y HBO España

Se trata del primer estreno de este tipo del universo DC en España. 'Wonder Woman 1984' se estrenó simultáneamente en salas y HBO Max, como harán el resto de los estrenos de Warner para 2021, y que es un camino que muy posiblemente no se seguirá en nuestro país, donde es muy posible que se respeten a grandes rasgos las ventanas de exhibición tradicionales. Por ejemplo, en España 'Wonder Woman 1984' llegó directamente al cine, y tardará en aparecer por plataformas domésticas. Sin embargo, con 'La Liga de la Justicia' será todo lo contrario: estreno directo en HBO España sin pasar por cines.

Según HBO, "de forma simultánea al estreno en HBO Max en EE.UU., la película estará disponible en exclusiva en los servicios de HBO en Europa en los países nórdicos, Europa Central, España y Portugal y en el servicio de HBO GO en Asia. En Latinoamérica, el título se estrenará en exclusiva en HBO Max cuando se lance el servicio este año".

Para el filme contaremos con la presencia de Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Henry Cavill, Amy Adams, Amber Heard, Jared Leto, J.K. Simmons, Connie Nielsen, Robin Wright, Diane Lane, Jesse Eisenberg, Joe Manganiello y Jeremy Irons, que encarnarán a los personajes que ya conocemos de la primera edición. Lo que todavía no sabemos es su duración, aunque se espera que sea de unas cuatro horas.