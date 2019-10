'Joker' se convierte en la película clasificada para adultos más taquillera de la historia tras superar a 'Deadpool 2'

'Joker' sigue cosechando éxitos, y es que tras tres semanas en cartelera recibiendo en su mayoría buenos comentarios, la película de Todd Philips acaba de conseguir un nuevo e importante hito. 'Joker' ya es la película con clasificación para adultos más taquillera de la historia.

De acuerdo a la cifras de Variety, 'Joker' ha recaudado 788,1 millones de dólares en taquilla en todo el mundo, dejando en segundo puesto a 'Deadpool 2' que consiguió 785 millones de dólares en 2018.

El éxito de 'Joker' se dio a pesar de las controversias previas a su estreno, algunas prohibiciones en cines y la clasificación que limitaba el acceso a los más jóvenes. Sin embargo, desde los primeros días las críticas fueron muy favorables, tanto por parte de los especialistas como del público en general, quienes calificaban la actuación de Joaquin Phoenix como "magistral".

Otro punto importante, es que la película sólo representó una inversión de 62,5 millones de dólares por parte de Warner Bros., por lo que también está cerca de convertirse en la película basada en un cómic mas rentable de la historia, un título que actualmente le pertenece a 'Avengers: Endgame'.

Tras esta victoria de Warner con 'Joker', en segundo puesto queda 'Deadpool 2' con 785,05 millones de dólares, seguido de la primera 'Deadpool' con 782,6 millones de dólares, 'The Matrix Reloaded' con 738,6 millones de dólares, y finalmente 'It' con 697 millones de dólares.

En Hollywood existe desde hace décadas una tradición que consiste en enviar una nota de felicitación a la nueva película más taquillera por parte de la que pasa a segundo puesto. Algo que se ha hecho en las películas más taquillas del mundo. Sin embargo, Ryan Reynolds quiso hacer lo mismo aunque en este caso fue para la película para adultos más taquillera, algo que no se había hecho antes. Y lo hizo con su ya conocido estilo 'Deadpool'.

R-Rated box office congratulatory posts aren’t like the ones you’re used to... pic.twitter.com/OTy2BqIP4f