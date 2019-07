'His Dark Materials' ('La Materia Oscura'): HBO nos presenta el impresionante tráiler de su nueva y ambiciosa serie de fantasía

HBO está dispuesta a demostrar que no necesita a 'Juego de Tronos' para demostrar quien es como casa productora, por ello desde que terminó la serie de George R.R. Martin hemos visto como han lanzado bombazo tras bombazo y parece que esto está lejos de terminar.

Hoy la Comic-Con 2019 de San Diego ha arrancado en todo lo alto y HBO ha aprovechado el escenario para presentar el tráiler completo de su próxima serie fantástica: 'His Dark Materials' o 'La Materia Oscura', con la que busca demostrar, una vez más, de lo que son capaces de hacer.

Una aventura de fantasía oscura y compleja disfrazada de relato para niños

"Los poderes de este mundo son muy fuertes. Las mareas mueven a hombres y mujeres de formas mucho más intensas de lo que puedes imaginar, y nos arrastran a todos hacia la corriente."

'His Dark Materials' se basa en la trilogía de novelas de Philip Pullman: 'Luces Del Norte' (también conocida como 'La Brújula Dorada' o 'The Golden Compass'), 'La Daga' ('The Subtle Knife') y 'El Catalejo Lacado' ('The Amber Spyglass'), que entre las tres son conocidas como 'His Dark Materials', que a día de hoy son las novelas más exitosas de Pullman.

En 2007, la primera novela, 'La Brújula Dorada', fue adaptada a película con la participación de Nicole Kidman y Daniel Craig, donde la idea era tener una trilogía de la obra en cine. Lamentablemente la película no funcionó como se esperaba y el proyecto fue cancelado.

Hace un año, la BBC anunció que adquirió los derechos de 'His Dark Materials' para hacer una serie de televisión, la cual se trataría de una producción conjunta con el apoyo de HBO, quien además tendría los derechos de distribución internacional. Desde entonces, hemos ido conociendo algunos de detalles de esta ambiciosa producción que promete adentrarse en los rincones más oscuros de los libros de Pullman.

La historia nos presenta un mundo paralelo donde el alma de una persona existe fuera de su cuerpo en la forma de un animal parlante (llamado 'daemons'). Aquí se nos presenta a la joven Lyra, quien se embarca en una gran aventura cuando se ve envuelta en un misterio que rodea a niños desaparecidos y una partícula llamada 'Polvo', la cual guarda vastos secretos del universo.

La serie es dirigida por Tom Hooper ('El discurso del rey', 'Los miserables') con un guión de Jack Thorne, quien adaptó el libro de J.K. Rowling 'Harry Potter and the Cursed Child' al cine. Mientras que el reparto de lujo esta conformado por Dafne Keen, Ruth Wilson, James McAvoy, Clarke Peters y Lin-Manuel Miranda.

La serie de 'His Dark Materials' se estrenará a finales de año y tendrá ocho capítulos de una hora. BBC y HBO están sumamente convencidos del éxito de esta historia que acaban de confirmar que habrá segunda temporada en 2020 también de ocho episodios.

Hay que recordar que tanto los libros como la película de 'La Brújula Dorada' tuvieron su dosis de controversia, esto en el sentido de que son considerados críticos de la religión en general y del catolicismo en particular, lo que incluso llevó a un boicot de la película.

Ante esto, la productora ejecutiva Jane Tranter aseguró que a menudo los libros son malinterpretados y mencionó: