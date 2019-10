'His Dark Materials', la ambiciosa nueva serie de fantasía de HBO y BBC, muestra su épico tráiler final y fecha de estreno

Tras varios meses de avances e información a cuentagotas, durante la pasada Comic-Con HBO presentó el primer tráiler de 'His Dark Materials', su próxima gran serie de fantasía después de 'Juego de Tronos', y en la que apostando todo al tratarse de una producción conjunta con la BBC.

En aquel entonces, HBO mostró más del aspecto y el mundo fantástico que nos presentará en 'His Dark Materials', pero faltó saber la fecha de estreno, la cual finalmente se confirma hoy tras el lanzamiento del tráiler final: 4 de noviembre.

Una gran producción llena de oscuridad y aventuras

Versión subtitulada

Versión original

La historia nos presenta un mundo paralelo donde el alma de una persona existe fuera de su cuerpo en la forma de un animal parlante (llamado 'daemon'). Aquí se nos presenta a la joven Lyra, quien se embarca en una gran aventura cuando se ve envuelta en un misterio de niños desaparecidos y una partícula llamada 'Polvo', la cual guarda vastos secretos del universo.

A diferencia del primer tráiler, y sin contar los teasers, este nuevo avance se percibe más maduro, ya que no sólo nos muestra a los personajes y parte de la trama, ahora vemos efectos especiales, grandes planos abiertos que nos presentan un mundo que sin duda tiene todo atraparnos.

En este tráiler también tenemos pistas de esos viajes entre universos. Pero lo más atractivo es que podemos ver a nuestra protagonista Lyra y su daemon.

Como sabemos, 'His Dark Materials' se basa en la exitosa trilogía de novelas de Philip Pullman: 'Luces Del Norte' (también conocida como 'La Brújula Dorada' o 'The Golden Compass'), 'La Daga' ('The Subtle Knife') y 'El Catalejo Lacado' ('The Amber Spyglass'). Esta primera temporada se basará exclusivamente en 'La Brújula Dorada', buscando que nos olvidemos de la adaptación cinematográfica de 2007.

La serie es protagonizada por Dafne Keen, Ruth Wilson, James McAvoy, Clarke Peters y Lin-Manuel Miranda, todos bajo la dirección de Tom Hooper.

'His Dark Materials' se estrena este próximo lunes 4 de noviembre en HBO, cuya primera temporada constará de ocho episodios de una hora. HBO y BBC están tan convencidos de la serie y el material del libros de Pullman, que ya han confirmado que la segunda temporada llegará en 2020, esto aún sin haber estrenado la primera.