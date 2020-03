HBO estrena primer tráiler de 'Patria', que se confirma como su primera gran superproducción europea: llegará a 62 países a la vez

Después de algunos breves y contundentes teasers, HBO presenta el primer trailer completo de 'Patria', la serie de ocho episodios basada en el conflicto vasco que marcó a tantas familias a lo largo de años de conflicto armado. El trailer también marca la fecha de estreno, el próximo 17 de mayo, y por primera vez para HBO Europe, tendrá estreno simultáneo en Estados Unidos y en otros 61 países de Europa y Latinoamérica.

Se trata de una apuesta muy ambiciosa del canal, creada por Aitor Gabilondo y basada en la novela superventas de Fernando Aramburu. Patria se suma así a otras producciones de HBO Europe como las polacas 'Blinded by the Lights', 'The Pact' y 'Success de Croacia', las checas 'Wasteland' y 'Mamon', la rumana 'Shadows', la noruega 'Beforeigners' y la también española, pero en el ámbito de la no-ficción 'El Pionero'.

Familias devastadas por ETA

La trama de la serie sigue la historia de un par de familias que en los ochenta estuvieron unidas, pero que los asesinatos de ETA separaron. Tras muchos años fuera de su pueblo tras el asesinato de su marido, el empresario El Txato, Bittori vuelve a la casa donde vivió su familia para intentar averiguar quién lo mató. Su presencia pronto desestabiliza la tensa calma de la localidad, justo cuando ETA anuncia una tregua indefinida.

Una de las más perturbadas por el regreso de Bittori es Miren, en los ochenta amiga muy íntima, pero también madre de Joxe Mari, terrorista encarcelado y uno de los principales sospechosos del asesinato del Txato. 'Patria' recorre la historia de estas dos amigas y las múltiples tragedias que han ido empapando las vidas de sus hijos, maridos y vecinos.

La serie va mostrando tanto las historias del pasado como las del presente, y presenta un excelente trabajo de actores como José Ramón Soroiz, Mikel Laskurain, Iñigo Arambarri, Susana Abaitua, Jon Olivares, Loreto Mauleón y Eneko Sagardoy. Se ha llevado sobre ellos un espléndido trabajo de caracterización, para que los actores puedan dar vida a los mismos personajes con décadas de diferencia.