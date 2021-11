'Halo: the Series' llega en 2022: Microsoft muestra un corto pero prometedor teaser de la serie del jefe maestro

Cuando Paramount+ fue lanzada oficialmente ya se hizo mención a una serie basada en la saga de videojuegos 'Halo'. Ahora por fin tenemos más datos, aunque escuetos: Microsoft ha enseñado un cortísimo teaser de la serie 'Halo' en su evento del 20 aniversario de las consolas Xbox. Los nueve episodios de su primera temporada se emitirán exclusivamente en Paramount+.

"Hola, jefe maestro"

Lo poco que podemos ver promete: la espalda con cicatrices del jefe maestro mientras éste se pone el casco y es saludado por una voz femenina a través de su casco. ¿Cortana? ¿Alguna compañera de misión? Esta es la sinopsis oficial que se ha incluido con el vídeo:

"Halo: The Series se lanzará en Paramount+ en 2022. Halo es una próxima serie americana de acción real militar de ciencia-ficción basada en la franquicia de videojuegos Halo. La serie se centrará en la guerra del siglo XXVI entre el Comando Espacial de las Naciones Unidas y la alianza alienígena El Pacto"

El papel del jefe maestro estará encarnado por el actor Pablo Schreiber ('The Wire', 'Orange is The New Black'), y el estudio Amblin de Steve Spielberg se ha encargado de producirlo. En el desarrollo de sus episodios también ha tomado parte 343 Industries, la propia desarrolladora de los juegos. Otros actores que aparecerán en la serie son Bokeem Woodbine, Bentley Kalu, Natasha Culzac y Kate Kennedy.

Paramount+ no está disponible en España, pero su catálogo puede llegar con SkyShowtime el año que viene. A medida que pasen los meses tendremos más noticias sobre esto.