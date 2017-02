'Ghost in the shell: El alma de la máquina': tenemos nuevo teaser y nuevo póster

El pasado mes de noviembre nos sorprendía su primer trailer, que ya nos dejaba ver parte de la historia y del reparto. Hoy nos llega otro teaser y un nuevo póster de 'Ghost in the shell'.

Si viste aquel primer trailer puede que recuerdes las imágenes, en las que se aprecian tanto los efectos especiales como la lograda ambientación que respetaba la estética del manga. En el nuevo vídeo vemos una vez más a Scarlett Johansson en el paper de la Mayor Motoko Kusanagi mientras de fondo se repite una de las frases que se nos quedaba en el trailer: "No te salvaron la vida, te la robaron".

Ya quedan "sólo" dos meses

A modo de recordatorio, 'Ghost in the shell' se basa en la serie manga del mismo nombre escrita e ilustrada por Masamune Shirow (de Kodansha Comics). La historia es la del personaje de Scarlett, la Mayor, que es un cíborg femenino único en su especie que dirige un grupo operativo de élite llamado Sección 9, la cual intenta frenar a un adversario cuya misión consiste en anular los avances en el área de la ciber-tecnología de Hanka Robotic.

Como ya dijimos, además de Johansson el elenco de actores se compone por akeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Michael Wincott, Pilou Asbaek, Rila Fukushima, Chin Han y Kaori Momoi. Dirigida por Rupert Sanders y producida por Avi Arad ('The Amazing Spiderman 1 & 2', 'Iron Man'), Ari Arad ('Ghost Rider: Espíritu de Venganza') y Steven Paul ('Ghost Rider: Espíritu de Venganza'), se estrena el próximo 31 de marzo de 2017. El título oficial será 'Ghost in the Shell: El alma de la máquina' en España, mientras que en México y Latinoamérica llegará como 'Ghost in the Shell: Vigilante del futuro'.

En Xataka | ¿Por qué Scarlett Johansson da vida a la protagonista de 'Ghost in the Shell'? La polémica está servida