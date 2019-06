Todos los estrenos de julio 2019 en Amazon y Filmin: Mr. Robot completo, The Boys y distopías con realidad aumentada

Algunos estamos contando las horas para las vacaciones, otros estamos teniendo envidia de los que las cogen ahora... pero estoy seguro de que todos estamos pendientes de los atracones de series y películas que nos proponen las principales plataformas de streaming en España. Después de Netflix, HBO España y Movistar vamos a ver qué viene en julio en Amazon y Filmin.

Quizás, de todas las novedades que se estrenarán en julio de 2019 sea 'The Boys', la adaptación del cómic de Garth Ennis en Amazon. También en dicha plataforma podremos ver el live action de 'Ghost in the Shell'. Mientras, Filmin nos trae la última genialidad de Mamoru Hosoda, 'Mirai'.

Nuevas películas y series en Amazon Prime Video

'The Boys'

Llega la esperada adaptación del brutal cómic de Garth Ennis y Derrick Robertson. En un mundo donde los superhéroes campan a sus anchas haciendo todo lo que les de la gana, un grupo de vigilantes deciden parar los pies a estos déspotas con superpoderes. Karl Urban encabeza el reparto de una serie desarrollada por Eric Kripke, Seth Rogen y Evan Goldberg.

Estreno: 26 de julio

'Mr. Robot'

He de reconocer que no me esperaba encontrarme a 'Mr. Robot' en alguna plataforma de streaming (es una que he echado de menos) así que es momento de reivindicar esta genialidad creada por Sam Esmail y protagonizada por Rami Malek. Elliot es un ingeniero en ciberseguridad que es reclutado para formar parte de un grupo de hacktivistas dispuestos a colapsar, en principio, el sistema bancario.

Estreno: 15 de julio

Todas las series y películas en Amazon

‘Friends’ Completa (1 de julio)

‘Master of Sex’ Completa (1 de julio)

'Robin Hood' (5 de julio)

'Mr. Robot' T1-3 (15 de julio)

'Ley y orden' T1-7 (15 de julio)

'Dunkerque' (20 de julio)

'The Boys' (26 de julio)

'Ghost in the Shell' (26 de julio)

Próximos estrenos en Filmin

'Creative Control'

Un pequeño cuento distópico en el que se nos muestra el poder de la tecnología como vehículo para satisfacer nuestras ansias. Ambientado en un futuro cercano, David es un ejecutivo que prepara la campaña de lanzamiento de unas gafas de realidad aumentada.

Estreno el 26 de julio

'Prospect'

Pedro Pascal, Jay Duplass y Sophie Thatcher son los protagonistas en este thriller de ciencia ficción en el que un adolescente y su padre viajan a la luna en busca de riqueza. Sin embargo, lo que iba a ser un viaje para ganarse el pan se convertirá en una aventura para escapar de allí.

Estreno: 29 de julio

Todas las películas y series en Filmin

'Els ulls s'aturen de creixer' (1/7)

'El gran manipulador' (1/7)

'Letters to Paul Morrissey' (1/7)

'Vírgenes' (1/7)

'Idrissa, crónica de una muerte cualquiera' (1/7)

'Mamá' (1/7)

'Lucha de ideas' (1/7)

'Un violento deseo de felicidad' (1/7)

'Alice T.' (1/7)

'Al Óleo' (1/7)

'Amin' (1/7)

'A Paris Education' (1/7)

'Arcadia' (1/7)

'Aurora' (1/7)

'Bêtes Blondes' (1/7)

'Blind Spot' (1/7)

'Born in Evin' (1/7)

'Cantares de una revolución' (1/7)

'Carelia: Internacional con monumento' (1/7)

'Aeropuesto Central Tempelhof' (1/7)

'Diamantino' (1/7)

'Fuga' (1/7)

'La caótica vida de Nada Kadic' (1/7)

'Chris the Swiss' (1/7)

'Entrialgo' (1/7)

'Cronofobia' (1/7)

'Crystal Swan' (1/7)

'Extinction' (1/7)

'Deslembro' (1/7)

'Djon África' (1/7)

'Figuras' (1/7)

'Golden Youth' (1/7)

'Ojalá te mueras' (1/7)

'Hungría 2018' (1/7)

'En todo momento' (1/7)

'Jellyfish' (1/7)

'Domestique' (1/7)

'La noche nos lleva' (1/7)

'L'Animale' (1/7)

'Midnight Runner' (1/7)

'La isla del tesoro' (1/7)

'Lemonade' (1/7)

'Mi padre, el espía' (1/7)

'Songs in the Sun' (1/7)

'One Day' (1/7)

'Nuestras pequeñas batallas' (1/7)

'Oscuro y Lucientes' (1/7)

'Raiva'(1/7)

'Reconstruyendo Utoya' (1/7)

'Selfie' (1/7)

'La frontera de Europa' (1/7)

'Algo está pasando' (1/7)

'The Dive' (1/7)

'La feminista: una inspiración sueca' (1/7)

'La fiesta se acabó' (1/7)

'El hombre que sorprendió a todo el mundo' (1/7)

'La reformista' (1/7)

'Con el viento' (1/7)

'El retorno' (1/7)

'El juicio a Ratko Mladic' (1/7)

'The Tree' (1/7)

'Qué magnífica tarta' (1/7)

'Volcano' (1/7)

'Señor Workaholic' (1/7)

'L'Époque' (1/7)

'Serás Hombre' (1/7)

'Nada' (1/7)

'Ensayo final para utopía' (1/7)

'Color perro que huye' (1/7)

'Iván Z' (1/7)

'La constelación Bartleby' (1/7)

'Landscapes in a truck' (1/7)

'Paralelo 10' (1/7)

'Chocamos' (1/7)

'Goce' (1/7)

'Versus: Ken Loach, su vida y muerte'

'Desahuciados' (1/7)

'Kes' (1/7)

'The Feminister' (1/7)

'Qué tal Pascual' (1/7)

'70 Binladens' (3/7)

'Young & Beautiful' (3/7)

'Desaparecidos' (3/7)

'<3 (Pico 3)'

'Moonface. Una mujer en la guerra' (3/7)

'Sons of Denmark' (3/7)

'La herida (The Wound)' (4/7)

'Las herederas' (4/7)

'El zoo' (4/7)

'Mating' (4/7)

'Only You' (4/7)

'Acid' (4/7)

'Tras la sombra de Natacha Rambova' (4/7)

'Beautiful Boy' (5/7)

'Maya' (5/7)

'El Gordo y el Flaco (Stan & Ollie)' (5/7)

'Kolya (5/7)'

'M/M' (5/7)

'Hellhole' (5/7)

'Don't Work' (5/7)

'Ciudad de los muertos' (5/7)

'Monument' (5/7)

'En realidad nunca estuviste aquí' (6/7)

'Consequences' (6/7)

'Brecht' (6/7)

'Jonathan Agassi me salvó la vida' (6/7)

'La muerte de Hammarskjöld' (6/7)

'Easy Love' (6/7)

'When the Trees Fall' (7/7)

'Pájaros in alas' (7/7)

'El sonido del futuro' (7/7)

'Mirai, mi hermana pequeña' (9/7)

'Ártico' (9/7)

'Yomeddine' (9/7)

'Quiero comerme tu pancreas' (12/7)

'Muchos hijos, un mono y un castillo' (15/7)

'El amigo de la familia' (15/7)

'Lejos de Praga' (16/7)

'Growing up Smith' (16/7)

'Izzy get's the f* across town' (16/7)

'Zama' (18/7)

'La caída del imperio americano' (19/7)

'Las invisibles' (19/7)

'Conociendo a Astrid' (24/7)

'Boi' (24/7)

'¿Qué te juegas?' (25/7)

'Creative Control' (26/7)

'La sombra del pasado' (26/7)

'La boda de mi ex' (26/7)

'Prospect' (29/7)

Estrenos infantiles en Amazon y Filmin