Los estrenos de Movistar en julio 2019: todas las nuevas series, películas y documentales

Ya empieza a apretar el calor y antes de ponernos con el auge de la primera "ola" que trae este verano vamos con las novedades que nos traen las principales plataformas de contenido audiovisual bajo demanda para este mes de julio. Ya hemos hablado de Netflix y hoy toca repasar las de Movistar+.

Con las películas, se va notando el verano y nos encontramos con grandes cosas como 'Ralph Rompe Internet' o el preestreno de 'El bosque maldito'. En series, a la última temporada de 'Orange is the New Black' se le une una miniserie sobre todo un caso de estudio de las ciencias de la información: el auge de la cadena de noticias FOX News y cómo cambió el discurso sobre la información política.

Catálogo de nuevas series en España

'La voz más alta (The loudest voice)'

En el mundo de los medios de comunicación, la historia de Roger Ailes (interpretado por Russell Crowe) es digna de estudio por convertirse en uno de los magnates más importantes e influyentes de la televisión y del ciclo de noticias. Aliado del partido republicano, es el responsable directo de convertir FOX News en la mole que es ahora.

'La voz más alta (The loudest voice)' (1/7)

'Animal Kingdom' T4 (1/7)

'Orange is the new black' T7 (27/7)

'Bajo la superficie' T2 (27/7)

Películas de estreno en Movistar+

'El bosque maldito'

Ganador del FANT Bilbao a mejor película fantástica y presentada en Sundance, en 'El bosque maldito' ('The Hole in the Ground') Lee Cronin nos ofrece una estimulante historia de terror protagonizada por una madre y su hijo, que viven en una casa apartada.

Estreno: 18 de julio

'Ralph rompe Internet'

Esperadísima secuela de una de las películas de animación más llamativas de la factoría Disney. En 'Ralph Rompe Internet' el protagonista sale del mundo arcade de los recreativos para adentrarse en la red de redes en una divertida y digna cinta.

Estreno: 26 de julio

Nuevos documentales de Movistar

Nota: desde Movistar todavía no nos han podido confirmar la fecha de los documentales de estreno en su plataforma. Sin embargo, en el comunicado de novedades de junio listaban los siguientes documentales (sin día) para este mes. Esta información es provisional y actualizaremos en cuanto estén disponibles las fechas.

'Fyre Fraud'

Las casualidades de la vida hicieron que con semanas de diferencia se estrenasen dos documentales sobre el desastre organizativo y estafa del que era llamado a ser el mayor festival de la historia gracias al poder de las redes sociales para vender humo. Un punto de vista complementario al que nos ofreció Netflix con 'Fyre'.

