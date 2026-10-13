"Estoy muy descontento con la extrema estupidez": Tolkien odió el primer intento de llevar 'El señor de los anillos' al cine

La adaptación de 'El señor de los anillos' de Peter Jackson fue considerada en su momento uno de los proyectos más arriesgados de la historia del cine, pero casi 3000 millones de dólares en taquilla y 17 premios Oscar demostraron que valió la pena. Mucho antes de su estreno y del largometraje de animación que dirigió Ralph Bakshi, la obra de Tolkien ya había vivido un primer intento de adaptación cinematográfica que acabó en desastre.

Un proyecto animado de tres horas. A finales de los años cincuenta, el productor estadounidense Forrest J. Ackerman obtuvo el permiso de Tolkien para crear una película de animación basada en 'El señor de los anillos'. El guion fue encargado a Morton Grady Zimmerman, y la ambición del proyecto era enorme: debía condensar todo el viaje de Frodo y la Compañía del Anillo en una película de tres horas de duración.

El enfado de Tolkien. Cuando el manuscrito llegó a manos del escritor, la respuesta fue fulminante. En cartas publicadas tras su muerte, llegó a asegurar que su obra había sido "literalmente asesinada". Según Tolkien, Zimmerman era incapaz de captar los diálogos del libro y lo calificó de "precipitado, insensible e insolente".

El autor analizó al detalle todos los fallos que encontró y cargó con dureza contra el texto: "Me parece evidente que se ha limitado a hojear 'El señor de los anillos' a toda velocidad y luego ha redactado su guion basándose en recuerdos confusos, con un mínimo de relación con el texto original. Estoy muy descontento con la extrema estupidez e incompetencia de Zimmerman y su absoluta falta de respeto hacia la obra original".

Orcos con pico y plumas. Tolkien no se quedó en quejas genéricas y analizó el guión página por página. Entre los cambios que más le molestaron destaca que los orcos tenían pico y plumas, que los elfos eran seres diminutos o que el balrog hablaba y se reía. Pero hay más, también criticó que hubiera planteado a Tom Bombadil como un personaje de cuento infantil, la poca profundidad en el desarrollo de los Ents, que Saruman se suicidara en lugar de ser asesinado y sobre todo el final, que quedó totalmente irreconocible y causaba "una confusión que roza el delirio".

Consciente de que su tono era bastante agresivo, Tolkien pide a los productores que "usen la imaginación para comprender la ira (y a veces la amargura) de un autor que, al leer, descubre que su obra ha sido tratada en su conjunto con descuido, a veces incluso con irreflexión, sin el menor indicio de comprensión de su significado". La película, claro está, nunca llegó a realizarse.

Qué pensaría de la adaptación de Jackson. La trilogía de Jackson fue todo un éxito de crítica y ha sido alabada por su fidelidad a la obra original, pero como en cualquier adaptación también hubo varios cambios en la historia, como la ausencia de Tom Bombadil o que Saruman no muere en Isengard y acaba atacando la Comarca, entre otros. Viendo su descontento con la adaptación fallida de Ackerman, resulta inevitable preguntarnos qué habría dicho Tolkien de las películas.

Vía | Gamestar

Imagen | DAVIDSON L U N A en Unsplash

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