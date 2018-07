Estos son los 33 trailers más destacados de películas y series de la Comic-Con 2018

La Comic-Con de San Diego se ha convertido un año más en un gran escaparate para el anuncio de novedades del cine y la televisión. La mayoría de estrenos de los próximos meses, tanto de películas como de series (y también de algunos juegos), han visto un anticipo en esta cita anual de la ciencia ficción, la fantasía y lo nerd.

Es por eso que hoy, con la Comic-Con 2018 concluida, corresponde hacer un repaso a todos los tráilers que hemos podido ver estos días, tanto de los que corresponden a largometrajes como los que nos ofrecen un buen aperitivo de seriales. Poneos cómodos, tomad un buen cubo de palomitas si gustáis y descubrid los anticipos de 'Aquaman', 'Doctor Who', 'Glass', 'Godzilla II: Rey de los monstruos' o 'Star Trek: Discovery'.

Tráilers de películas de la Comic-Con 2018

Vamos a comenzar nuestro repaso a los tráilers de la Comic-Con 2018 con aquellos que corresponden al mundo del celuloide, a las cintas que han sido presentadas durante estos días.

Con la ausencia de grandes como Marvel Studios y HBO, Warner Bros. ha tenido la oportunidad de apuntarse varios titulares con los estrenos de la mencionada 'Aquaman', '¡Shazam!' o 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald'.

'Aquaman'

El primer tráiler de 'Aquaman' ha sorprendido a todos. Tras un primer póster que prometía, el tráiler no nos ha dejado indiferentes. Esta película está basada en los cómics creados en 1941 por Mort Weisinger y Paul Norris y aborda la historia del gobernante de Atlantis, interpretado por Jason Momoa, que atrapado entre el mundo de la superficie que asola los mares y la rebelión que amenaza con desatarse bajo las profundidades se verá obligado a proteger a todo el mundo. 'Aquaman' se estrena el 21 de diciembre de 2018.

'¡Shazam!'

Tras presentar la película en esta Comic-Con 2018, Warner ha mostrado el primer tráiler de '¡Shazam!', una entretenida cinta mezcla entre 'Big' y 'Superman'. El actor Zachary Levi será el encargado de dar vida al nuevo superhéroe de DC seguido por un reparto que incluye a Mark Strong, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Marta Milans y Djimon Hounsou, entre otros. El estreno se producirá el 5 de abril de 2019.

'Glass'

Épico, así podemos calificar el tráiler de 'Glass'. M. Night Shyamalan completa con este trabajo su llamativa trilogía de héroes y villanos, elevando todavía más unas expectativas depositadas en todo lo alto. Tras 'El protegido' y 'Múltiple', llega esta cinta en la que se juntan a los protagonistas de ambas películas precedentes: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy y Anya Taylor-Joy. La novedad en el reparto es Sarah Paulson. 'Glass' se estrena el 18 de enero de 2019.

'Godzilla II: Rey de los monstruos'

Poco después del lanzamiento de las primeras imágenes y un breve teaser, aquí está el primero de los tráilers de 'Godzilla II: Rey de los monstruos', la continuación del reboot estrenado en 2014. Michael Dougherty es el encargado de este trabajo en el que destaca el regreso de Ken Watanabe, aparentemente el único intérprete de la primera película que ha querido volver, y la presencia de Millie Bobby Brown, entre otros. Godzilla y otros amigos como Mothra, King Gidorah y un gran bicho volador llamado Rodan los podremos ver en cines a partir de 22 de marzo de 2018.

'Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald'

Ya tuvimos oportunidad de ver el primer tráiler de 'Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald' hace unos cuantos meses y en esta Comic-Con hemos podido disfrutar de un segundo adelanto de la secuela. El guion lo vuelve firmar J. K. Rowling y el director es David Yates, responsable de las últimas cinco entregas de la saga. El estreno de 'Animales Fantásticos 2' se espera para el 16 de noviembre de este 2018.

'Steven Universe: The Movie'

Cartoon Network ha hecho oficial la película de 'Steven Universe', la serie animada creada por Rebecca Sugar estrenada en noviembre de 2013 y que recientemente llegó a su final, y lo ha hecho con un teaser. Por ahora, no sabemos nada sobre el argumento de la cinta, ni de la fecha de estreno. Toca esperar para saber más sobre 'Steven Universe: The Movie'.

'Dragon Ball Super: Broly'

Los mayores amantes de la más famosa creación de Akira Toriyama pueden estar contentos porque aquí está el tráiler de 'Dragon Ball Super: Broly', la continuación de la última serie animada de la franquicia y el vigésimo largometraje de la saga. Entre otro atractivos, la cinta convertirá en canon a uno de los villanos más queridos por los fans. 'Dragon Ball Super: Broly' llegará a los cines de Japón el 14 de diciembre de este año y a los de América Latina y Estados Unidos el 24 de enero de 2019. Por ahora, no hay fecha de estreno en España.

Tráilers de series de la Comic-Con 2018

Seguimos el repaso a los tráilers que hemos podido ver en esta Comic-Con 2018 echando un vistazo a los tráilers y anticipos de series de televisión.

Uno de los anuncios más destacados fue sin duda la vuelta a la vida de 'Star Wars: The Clone Wars', también el aperitivo ofrecido de una de las series estrellas para estos próximos meses, 'Mayans M.C.', spin-off de 'Hijos de la Anarquía', y el visionado del tráiler de la temporada 11 de 'Doctor Who', con la primera doctora prometiendo diversión.

'Star Wars: The Clone Wars'

Entre 2008 y 2014, la serie 'Star Wars: The Clone Wars' se hizo un hueco en el panorama seriéfilo, pero se despidió con una cancelación y sin un verdadero final poco después de que Disney se quedase con LucasFilm. Ahora, tiempo después de aquel adiós agridulce, la producción vuelve tomando el relevo a lo acontecido en la sexta temporada y comienza a mostrar su cartas en forma de tráiler. Eso sí, no hay fecha de estreno, aunque sabemos que podrá verse en el servicio de streaming de Disney.

'(Des)encanto'

Casi veinte años después de 'Futurama' desembarcará en Netflix la nueva serie de Matt Groening, '(Des)encanto'. Hace unas semanas pudimos ver el primer teaser y ahora, Comic-Con mediante, tenemos entre nosotros un tráiler propiamente dicho. La muestra de esta serie, que se estrenará el próximo 17 agosto, deja muy buenas sensaciones.

'Homecoming'

La gran cabeza pensante tras de 'Mr. Robot', Sam Esmail, es el responsable de 'Homecoming'. Una serie protagonizada por la popular actriz Julia Roberts de la que ahora podemos ver su primer tráiler. Este serial está basado en el podcast homónimo Eli Horowitz y Micah Bloomberg y gira alrededor de una trabajadora social en un instalación gubernamental secreta y un soldado que desea volver a llevar una vida civil. 'Homecoming', de Amazon, tiene previsto su estreno el próximo 2 de noviembre de 2018.

'The Walking Dead'

Sí, nuevamente la Comic-Con nos trae novedades de 'The Walking Dead' y este año es el tráiler de la temporada 9. Esta nueva entrega verá la luz en España el próximo 8 de octubre en FOX, poco después de su emisión original en la estadounidense AMC. Una de las novedades de esta temporada es la incorporación de Samantha Morton como Alpha, la líder de los susurrantes.

'Lore'

Seis historias de terror nuevas basadas en hechos reales nos promete el tráiler de la segunda temporada de 'Lore'. De la segunda temporada podemos destacar la incorporación de Sean Crouch como showrunner, quien toma ese papel tras la experiencia previa en 'The Exorcist'. El 19 de octubre de 2018 se estrena.

'Star Trek: Discovery'

El público que asistía a la presentación de la segunda temporada de 'Star Trek: Discovery' prácticamente enloqueció cuando escuchó de la boca de Alex Kurtzman, productor ejecutivo y cocreador de la serie, que Spock estará en esta entrega. Tendremos que esperar para verla a 2019.

'Origin'

En San Diego también ha visto la luz estos días el tráiler de 'Origin', la nueva serie de ficción de YouTube. Uno de los avales de esta serie es contar con la dirección del reputado Paul W.S. Anderson para sus dos primeros episodios y recordar, en parte, a 'Horizonte final', la aclamada película del director. Algunos dicen, de hecho, que parece una mezcla de esta cinta con 'Perdidos'. Tendremos que esperar a los últimos meses del año para descubrir si realmente es así.

'Supergirl'

En la Comic-Con de San Diego hemos podido ver también el primer tráiler de la cuarta temporada de 'Supergirl', un trabajo que introducirá a varios personajes de DC Comics entre los que se encuentra la primera heroína transgénero interpretada por la activista trans, Nicole Maines. Además se contará con un nuevo habitual, Sam Witwer como Agent Liberty. Esta temporada 4 de 'Supergirl' dará inicio el 14 de octubre de 2018.

'Iron Fist'

Pese a que 'Iron Fist' no fue especialmente valorada por la crítica en su primera temporada, la serie encontró el respaldo del público, fue una de las producciones más vista de Netflix en su momento y anunció una segunda temporada. Ahora, en la Comic-Con, nos han mostrado el tráiler de esta segunda entrega y nos han comunicado la fecha de estreno: el 7 de septiembre.

'Nightflyers'

El creador de 'Juego de Tronos' nos lleva al espacio para contarnos una de esas historias de terror sobre una tripulación en apuros. 'Nightflyers' es el título de la serie de la que hace unos meses pudimos ver un primer vídeo y de la que ahora, gracias a la convención de San Diego, podemos ver su tráiler final. Durante la próxima estación, a finales de año, podremos verla en Syfy y más tarde en Netflix, aunque sin fecha concreta para la plataforma bajo demanda.

'Arrow'

'Arrow' ha presentado un adelanto de su séptima temporada en la Comic-Con y con él hemos podido descubrir que la serie dará un importante salto en el tiempo, de cinco meses concretamente, desde la última vez que se pudo ver a Oliver Queen y al resto en la sexta temporada de la serie. El 15 de octubre se estrena esta temporada 7.

'Legends of Tomorrow'

El nuevo tráiler de 'Legends of Tomorrow' también ha visto la luz en San Diego y la aparición de un recordado personaje, un viejo conocido, que tendrá más protagonismo que nunca. Porque sí, Constantine aparecerá en la serie y será notablemente importante. La cuarta temporada de 'Legends of Tomorrow' se estrenará 22 de octubre de este 2018.

'The Orville'

Esta Navidad vuelven a las pantallas en su segunda temporada el capitán Mercer y su tripulación disfuncional de exploradores espaciales; vuelve 'The Orville'. El tráiler que pudimos ver en la Comic-Con muestra a Mercer y su pandilla en sus tareas diarias a bordo del U.S.S. Orville. La serie se había retrasado en mayo y parecía que no iba a llegar en 2018, pero este tráiler no confirma que sí. A los fans no les hará falta demasiada paciencia.

'Better Call Saul'

La serie 'Better Call Saul' ha presentado su cuarta temporada en la Comic-Con de San Diego en la que aparecerá un personaje de 'Breaking Bad' que no conocíamos físicamente. Vamos a conocer gente a la que se hace referencia en la serie original, pero nunca vimos realmente, ha dicho Bob Odenkirk, el actor que interpretal a sórdido abogado protagonista. Esta cuarta entrega se estrenará el 6 de agosto.

'The Man In The High Castle'

Estos días también hemos podido ver un teaser de la tercera temporada de 'The Man In The High Castle', tras el anuncio de su renovación para una cuarta temporada. Esta entrega se estrenará el 5 de octubre y seguirá a Juliana Crain y al Ministro de Comercio de los Estados del Pacífico, Tagomi, en su trabajo para interpretar las misteriosas cinta.

'Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles'

La acción, las bromas y las secuencias veloces protagonizan este adelanto de la nueva serie animada de los más famosos héroes con caparazón. 'Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles' revela con este tráiler parte de las nuevas habilidades, el liderazgo de Raphael y el tono de humor que tendrán los capítulos. Se estrenará el 7 de septiembre.

'The Purge'

El próximo 4 de septiembre USA Network estrenará el primer episodio de la nueva serie 'The Purge', un trabajo del que podemos ver un nuevo adelanto tras el primer y escalofriante tráiler. En este segundo avance, el desasosiego vuelve a reinar con el comienzo de las masacres que se anuncian para la espeluznante noche sin reglas. Este serial, que forma parte de la saga cinematográfica homónima, contará con diez episodios.

'The Gifted'

La segunda temporada de 'The Gifted' ya cuenta con nuevo tráiler, mostrado durante la Comic-Con de 2018. Con el estreno fijado para el próximo 25 de septiembre, esta entrega nos muestra lo que sucedió medio año después de los acontecimientos del final de la primera temporada. La temporada se centrará en la disputa mutante que tiene partidos en dos a los protagonistas, focalizándose principalmente en Polaris.

'Young Justice: Outsiders'

A la múltiples amenazas a las que se enfrenta la tierra, la próxima temporada de 'Young Justice: Outsiders' incluye un nuevo personaje con destacados poderes y un importante protagonismo en el conflicto. Esta tercera temporada, tras tres años de ausencia, debutará en el servicio de streaming de DC Universe en 2019.

'Legacies'

El próximo 25 de diciembre se estrena 'Legacies', la serie protagonizada por Danielle Rose Russell, el nuevo spin-off de la saga creada por Julie Plec. En el adelanto desvelado en el marco de la Comic-Con 2018 vemos como Hope, la hija de Klaus Mikaelson, desplegará todas sus capacidades y dejará la duda en el aire de si terminará como villana o heroína.

'Family Guy'

La Comic-Con de San Diego también ha traído novedades a los fans de la serie de animación 'Family Guy', que pronto podrán ver las peripecias de esta familia estadounidense en la que será su temporada número 17. Entre otros avances, se ha confirmado que esta entrega contará con dos episodios en los que Trump tendrá un cómico protagonismo y que las fake news también se dejarán ver.

'Voltron: El Defensor Legendario'

Los seguidores de 'Voltron: El Defensor Legendario' no tendrán que esperar mucho tras el estreno de la sexta temporada porque la séptima llegará pocas semanas después del debut de su antecesora. El próximo 10 de agosto la entrega número 7 verá la luz al completo. De hecho, durante su panel en la Comic-Con se estrenó en exclusiva el primer episodio de la nueva temporada.

'Preacher'

La tercera temporada de 'Preacher' cuenta ya con tráiler propio mostrado durante la Comic-Con de San Diego. La serie, basada en el cómic que sigue los pasos de un predicador, su exnovia y un vampiro irlandés, anuncia una alocada tercera entrega. Entre las escenas extrañas que se anticipan una llama especialmente la atención: Hitler trabajando en una especie de Subway.

'The Flash'

El hombre más rápido del mundo está de vuelta con la quinta temporada de 'The Flash', una entrega que repasará las consecuencias del viaje en el tiempo que protagonizó al término de la cuarta temporada Nora Allen, la hija de Iris y Barry. El caos se desató en la línea de tiempo y tendremos que explorar lo que esto ha provocado.

'Black Lightning'

La segunda temporada de 'Black Lightning' parece que ha ascendido a Khalil Payne como habitual de la serie. Así lo confirmó su director, Salim Akil, duante el panel de su creación en San Diego. Esta temporada verá la luz el próximo martes 9 de octubre de 2018 en el canal The CW.

'Supernatural'

La temporada 14 de 'Supernatural' está a la vuelta de la esquina. En esta ocasión veremos a los hermanos Winchester separados, cada uno por su lado, mientras tratan de combatir a Michael, un arcángel con intenciones poco claras. El 11 de octubre comenzaremos a ver cómo se desenvuelve esta temporada que promete emociones fuertes.