'Glass' nos muestra su primer tráiler: la conclusión a la fantástica trilogía de M.Night Shyamalan

Cuando en el 2000 se estrenó la asombrosa 'Unbreakable', nadie se esperaba que 17 años, con la llegada de 'Split', descubriríamos que se trataba de una trilogía, la cual llegaría a su fin tras 19 años, con la llegada de 'Glass'. Pues sí, M.Night Shyamalan ha estado jugando con nosotros de forma magistral.

'Glass' será la última cinta de esta sorpresiva trilogía de superhéroes y villanos, la cual ahora estará centrada en Mr. Glass, el personaje de Samuel L. Jackson y quien fuese el villano en 'Unbreakable', esto al luchar contra David Dunn, interpretado por Bruce Willis.

Después de la llegada de 'Split' y ese final que nos hizo descubrir que se trataba de una secuela secreta de 'Unbreakable', el mundo se volvió loco al confirmar que después de casi dos décadas se cumplía la promesa de Shyamalan, quien había mencionado que 'Unbreakable' era el inicio de algo, ya que se trataba de un primer acto.

