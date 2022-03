Aún estamos lejos de la normalidad en los estrenos: Warner retrasa todos sus lanzamientos de héroes DC

Puede que éxitos recientes como los de 'Spider-Man: No Way Home' o 'The Batman' hayan hecho pensar por un momento que la situación estaba volviendo a la normalidad después de dos años en los que el panorama cinematográfico se ha puesto patas arriba para, posiblemente y streaming mediante, no volver nunca atrás. Pero aún no hemos dado todos los pasos necesarios para volver a una situación normalizada, y Warner lo ha demostrado retrasando una buena cantidad de estrenos.

El motivo que esgrime Warner es que el COVID aún no ha terminado de dar coletazos, y son estrenos demasiado importantes para la compañía como para no arriesgar en ese sentido. Hay que tener en cuenta que no solo se trata de que la situación en las salas no se haya normalizado, sino que la postproducción (o directamente, rodaje) de estas películas puede haberse visto más afectada por la pandemia de lo previsto.

Las nuevas fechas

En cualquier caso, así queda el calendario de Warner.

'DC Liga de supermascotas' : 29 de julio de 2022 (antes: 20 de mayo)

: 29 de julio de 2022 (antes: 20 de mayo) 'Black Adam' : 21 de octubre de 2022 (antes: 29 de julio)

: 21 de octubre de 2022 (antes: 29 de julio) 'Shazam! Fury of the Gods' : 16 de diciembre de 2022 (antes: 2 de junio de 2023)

: 16 de diciembre de 2022 (antes: 2 de junio de 2023) 'Aquaman 2' : 17 de marzo de 2023 (antes: 16 de diciembre de 2022)

: 17 de marzo de 2023 (antes: 16 de diciembre de 2022) 'The Flash' : 23 de junio de 2023 (antes: 4 de noviembre de 2022)

: 23 de junio de 2023 (antes: 4 de noviembre de 2022) 'Meg 2: The Trench' : 4 de agosto de 2023 (esta aún no tenía fecha anunciada)

: 4 de agosto de 2023 (esta aún no tenía fecha anunciada) 'Wonka': 15 de diciembre de 2023 (antes: 17 de marzo)

Como se puede ver no todas son de superhéroes, ya que están también en el calendario 'Meg 2', la secuela del éxito de escualos mutantes con Jason Statham, y el remake de 'Willy Wonka'. Por otra parte, veremos cómo se adelanta a este año la secuela de '¡Shazam!', intercambiando lugares con 'Black Adam'. ¿Quizás no están tan lgigadas entre sí como cabría pensar dado el origen de sus protagonistas?