Disney+ pone en pausa indefinida la serie de Obi-Wan protagonizada por Ewan McGregor, según Collider

24 de agosto de 2019. Disney+, el servicio de vídeo bajo demanda de Disney, confirmaba que estaba trabajando en una serie original de Obi-Wan Kenobi protagonizada por Ewan McGregor, que como todo aficionado a 'Star Wars' sabrá, encarnó al maestro jedi durante la segunda trilogía. Pero parece que tendrá que esperar, puesto que, de acuerdo a Collider, Disney+ la ha puesto en pausa por tiempo indefinido debido a ciertos problemas con el guion.

Tras el éxito de 'The Mandalorian', es normal que el servicio de Disney quisiera retomar la franquicia de Lucas con una serie basada en el universo 'Star Wars' (de hecho, se ha confirmado el estreno de la séptima temporada de 'The Clone Wars'), pero recoge Collider que, aparentemente, Kathleen Kennedy, productora, no estaba contenta con el guion de la serie que iba a empezar a producirse a principios de este año. ¿El resultado? Pausa indefinida.

El equipo ha sido mandado a casa

La serie de Obi-Wan Kenobi se fecha ocho antes de los sucesos que acontecen en 'La venganza de los Sith', la tercera o sexta película, según por dónde empecemos a contar. El guionista es Hossein Amini, que conocemos de 'Drive', 'El muñeco de nieve', 'El alienista' o 'Blancanieves y la leyenda del cazador'. Como directora tenemos a Deborah Chow, que fue la encargada de dirigir 'The Mandalorian'.

De acuerdo a Collider, cuya información proviene de "dos fuentes independientes con conocimiento de la situación", la serie ha sido "puesta en pausa", ya que "el equipo que se había reunido en Pinewood Studios en Londres ha sido enviado a casa". No se ha dado un plazo, pero a los participantes en la producción se les ha dicho que es una pausa indefinida.

Apuntan en el medio que lo más probable es que se repasen los guiones y se retome la serie después del verano. Según The Hollywood Reporter, que confirma la información de Collider citando a varias fuentes, Lucasfilm está buscando a un nuevo guionista para sustituir a Amini y planea reducir la serie, que originalmente iba a ser de seis episodios, a solo cuatro. Por el momento, según THR, solo había dos episodios escritos.

Disney no ha comentado nada, pero IGN ha tenido ocasión de hablar con Ewan McGregor en un evento y este ha dicho que no espera que esto suponga un retraso en el estreno de la serie, aunque sí en la grabación, que pasará a enero de 2021. De acuerdo a McGregor, "ahora que el Episodio IX ha salido y todos en Lucasfilm tienen más tiempo para dedicar a la escritura, sintieron que querían más tiempo para escribir los episodios". Según el protagonista, "los guiones eran muy buenos".

Sea como fuere, todavía falta para que se estrene la serie, si es que llega a estrenarse finalmente. La franquicia 'Star Wars', por el momento, está en pausa salvando el estreno de la séptima temporada de 'The Clone Wars'. Tendremos que esperar hasta otoño de 2020 para que se estrene la segunda temporada de 'The Mandalorian' y mucho más para esta supuesta nueva trilogía no conectada con la saga Skywalker de la mano de Rian Johnson.

