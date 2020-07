Disney+ y Apple TV+ agitan las nominaciones a los Emmy y se confirman como piezas esenciales para el panorama audiovisual

Las nominaciones a la edición número 72 de los Emmy ha dejado tras de sí unas cuantas esperables. La principal, que Netflix acapara la mayoría, con 160 nominaciones -medio centenar más que el año pasado-, seguida de HBO con107. La sorpresa la han dado los recién llegados: Apple TV Plus, Disney Plus y, en menos medida, Quibi, se destapan como competidores notables en los premios, optando a muchas de las categorías principales.

Apple TV Plus, por ejemplo, ha recibido 18 nominaciones por 'The Morning Show'. Dos de ellas son las muy esperables de Steve Carell y Jennifer Aniston, sus protagonistas, como mejores intérpretes en la categoría de drama. Dos de sus compañeros de reparto, Billy Crudup y Mark Duplass, optan a Mejor Actor Secundario en Serie Dramática. Cabe esperar que tenga más suerte que en los pasados Globos de Oro, donde optaba a Mejor Drama y dos de Mejor Actriz para Aniston y Reese Witherspoon, pero se fue de vacío.

'The Mandalorian', por su parte, ha sorprendido a propios y extraños con su nominación a Mejor Serie Dramática. Sus competidores le dejan pocas opciones de triunfo: nada menos que 'Better Call Saul', 'The Crown', 'The Handmaid’s Tale', 'Killing Eve', 'Ozark', 'Stranger Things' y 'Succession'. Pero es un triunfo no solo para la plataforma, aún jovencísima y que tendrá tiempo de sobra de demostrar que ha llegado para plantar cara a competidoras más veteranas, sino para el género de ciencia-ficción, habitualmente ausente de este tipo de premios (mucho más meritorio tratándose de un spin-off de 'Star Wars'). La serie ha aglutinado buena parte de las nominaciones de la plataforma, algunas tan llamativas como las interpretaciones secundarias de Taika Waititi y Giancarlo Esposito (si nos preguntan, echamos ahí de menos a Werner Herzog).

Finalmente, es reseñable también el papel de Quibi, que pese a que aún no ha encontrado un espacio claro en el panorama de las plataformas de streaming y sus bandazos de orientación delatan ciertos problemas, se lleva diez nominaciones a casa. Todas ellas, obviamente, están en categorías 'Short form': actores, actrices y Mejor Serie en Formato Corto para 'Reno 911!' y 'Most Dangerous Game'. Es de esperar que esas nominaciones otorguen algo más de confianza a una plataforma con una propuesta interesantísima.

Se suman así, como decimos, al espléndido papel habitual de Netflix, habitual debido a la avalancha de series que propone cada año, y a otra sorpresa dentro de la ciencia-ficción: la serie más nominada del año ha sido 'Watchmen' de HBO, con 26 nominaciones, donde destacan los actores principales (Regina King y Jeremy Irons) y mejor miniserie. Junto a 'The Mandalorian', otra buena prueba del excelente momento del género fantástico en televisión.

Disney+ y Apple TV+: nuevos actores a tener en cuenta

Más allá de los premios que acaben acaparando, estos premios suponen un importante espaldarazo para Disney+ y Apple TV+, aunque hayan sido superadas en número de nominaciones por potencias como NBC, ABC, Amazon Prime Video o Hulu, entre otras. Esta última nunca ha ocultado (como Netflix con su política de películas de prestigio que se ha visto parcialmente interrumpida por las circunstancias de este año) su intención de convertirse en una alternativa de lujo, más cerca de la imagen que se tiene de HBO que del buffet libre de Netflix.

De ahí se deriva no solo la cuidadísima estética, cercana al cine, de muchas de sus series, sino lo parco de su catálogo, que transmite la idea de que cada una de ellas es un producto especial y perfilado hasta el último detalle. Puede que la plataforma, debido a lo altamente específico de sus series y a la ausencia de un bombazo del calibre de una 'Stranger Things' (pese a tener series orientadas claramente en esa dirección) no haya tenido la penetración que sus responsables esperaban.

Los Emmy pueden convertir a 'The Morning Show' en su serie abanderada antes de la llegada de otro producto esperadísimo de ciencia-ficción: 'Fundación'. De ese modo Apple, después de reconocer en enero que los ingresos de la plataforma en sus cuentas era insustancial, podría ver incrementados esos diez millones de usuarios que anunció hace un par de meses: una cantidad nada despreciable pero que palidecen comparados con los diez millones que consiguió Disney+ en un solo día.

Disney+, por su parte, y teniendo en su haber el catálogo más taquillero y mainstream de todas las plataformas actuales, no debería estar demasiado preocupada por el impacto que los Emmy pueden tener en su catálogo. 'The Mandalorian' ya ha hecho un espectacular recorrido a nivel de público (e incluso de crítica), y actualmente se encuentra en un momento de impasse: con la pandemia, las esperadísimas series basadas en el MCU y que está por ver si mantienen el nivel de las películas, se han visto retrasadas.

Los Emmy, por tanto, pueden suponer un respaldo a su modelo de negocio de poner en pie spin-offs de muy diverso tipo de sus dos posesiones más preciadas, Marvel y Star Wars. Pero mientras puedan seguir presumiendo de cifras tan espectaculares de visionado y clientes, los Emmy no dejarán de ser un detalle más que sumar a la vitrina de los records para la Casa del Ratón.