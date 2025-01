La debacle del Blu-Ray ya no tiene discusión: hasta Sony, creadora del formato, lo abandona

A nadie se le escapa que el formato físico vive una auténtica debacle: cada vez, más y más fabricantes de reproductores han ido abandonando el formato. Panasonic, Sony y Oppo dejaron de hacerlo en 2018, Samsung en 2019 y LG en diciembre de 2024. Pero el último que ha anunciado su abandono tiene algo de simbólico: es Sony, inventor del formato Blu-Ray, quien ha anunciado que deja de fabricar varios formatos físicos, después de anunciar una serie de despidos en sus fábricas.

Además de los Blu-Rays grabables, en febrero dejará de fabricar MiniDiscs y cintas MiniDV, formatos que ya estaban en claro desuso. La compañía lo ha confirmado en un mensaje en su web donde también deja claro que no habrá modelos que sucedan a estos formatos, con lo que no se trata de que esté buscando hacer evolucionar lo que ya hemos conocido, como el Blu-Ray sucedió al DVD. Una vez agotado el stock, no se repondrán en las tiendas.

Se trata de una decisión comercialmente lógica que devastará a los coleccionistas y que fulmina el propósito de otras marcas, como LG, de volver a fabricar reproductores si los vientos sonaban favorables en un futuro. Con este aviso de Sony, se ajusticia el formato de forma efectiva, ya que no hablamos de un mero fabricante de reproductores de discos, sino de uno de los más importantes fabricantes de los propios discos.

Significativamente, aparte de respaldar la fabricación del nuevo formato, Sony fue su principal difusor gracias a la expansión de las consolas Playstation. Tanto la PS3, como las sucesivas 4 y 5, incluían lector de Blu-Ray, y fueron decisivas a la hora de que no solo el formato se asentara en la industria del videojuego, sino también en la del cine. También muy significativamente, es en los últimos años, cuando el formato ha empezado a decaer en favor del digital, tanto Microsoft como Sony han anunciado versiones sin lector disco de sus consolas. Playstation 5 Pro ha sido la primera consola en ser lanzada sin una versión con lector de disco, que hay que comprar aparte.

