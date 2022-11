Más palos para Warner: Legendary, productora de 'Dune' o 'Godzilla', la abandona y se asocia con Sony

Desde los tiempos de la pandemia, la relación entre Warner y Legendary era tensa. Esta última siempre se quejó de la radical decisión de sus socios de estrenar simultáneamente en cines y su plataforma de streaming HBO Max, de la que afirmaron que no se les había informado con antelación. Aunque las dos películas de Legendary 'Dune' y 'Godzilla vs. Kong' salieron del envite con beneficios en taquilla, otras películas de Warner no tuvieron en tanta suerte, y los flojos (o directamente desastrosos) resultados de estrenos como 'The Matrix: Revolutions', 'En un barrio de Nueva York', 'El Escuadrón Suicida', 'Maligno' o 'Space Jam: Nuevas leyendas' se achacan a aquella estrategia.

El camino de Legendary. Esta compañía nacida en el año 2000 es una de las productoras de tamaño medio más poderosas de la actualidad, con éxitos en su haber como 'Interstellar', '300', 'Jurassic World', 'Pacific Rim' o 'Pokémon Detective Pikachu'. Su relación con Warner Bros. data de 2005, cuando firmaron un acuerdo inicial por siete años para coproducir películas que distribuiría Warner. En enero de 2016, el conglomerado chino Wanda Group adquirió Legendary, así que a efectos prácticos hablamos de una compañía asiática, aunque sus producciones sigan teniendo un inequívoco sabor a Hollywood.

Legendary no siempre ha estado asociada con Warner. En 2013 llegó a un acuerdo similar de coproducción y distribución con Universal pero en 2019, el flojo resultado de películas como 'El rascacielos' o 'La Cumbre Escarlata' hicieron a la compañía replantearse su relación con Universal y volvieron a firmar con Warner. Sin embargo, la pandemia y las decisiones unilaterales de Warner enturbiaron esta relación retomada.

Problemas con Warner. Cuando Legendary estalló, afirmando que se estaba planteando demandar a Warner para que no estrenara 'King Kong vs. Godzilla' en cines y HBO Max simultáneamente el 21 de mayo de 2021, la única forma de aplacarla fue con un trato que Deadline afirmó que ascendía a 250 millones de dólares, la misma cantidad que quería pagar Netflix por estrenar la película (el trato de Legendary con Warner no le proporcionaba exclusividad). Ya en agosto de este año había rumores de que Legendary buscaba un nuevo socio.

El nuevo trato lleva a Sony Pictures a cofinanciar y distribuir las futuras películas de Legendary en todo el mundo con la excepción de China, donde seguirá encargándose su filial Legendary East. Sony también se encargará de la distribución de las películas de Legendary a través de televisión y plataformas domésticas, aunque al no tener una plataforma de streaming propia, este nuevo contrato solo afecta a los canales tradicionales, a salas de cine, a pay-per-view y a formatos físicos.

La alianza con Sony. Hay una excepción para este trato: las dos franquicias más populares de Legendary. 'Dune' y el Monsterverso (es decir, las nuevas películas de King Kong y Godzilla) seguirán siendo copropiedad de Warner, ya que ha participado en su producción. Es muy posible que HBO Max sea, de momento, la plataforma de streaming a la que acudir para ver las futuras entregas, como 'Dune: Part Two', cuyo estreno se espera para finales de 2023 o el spin-off televisivo que irá a HBO Max.

En las declaraciones que Sony y Legendary han hecho respecto a esta nueva alianza, destacan las palabras de Josh Greenstein y Sanford Panitch, presidentes del Sony Pictures Motion Picture Group: "Tenemos la rara oportunidad de asociarnos de esta forma mutuamente beneficiosa con auténticos profesionales, completamente alineados con nuestro compromiso con las salas de cine y nuestra visión del negocio". Un homenaje a la distribución tradicional: se trata de un claro guiño a los conflictos que llevaron a la ruptura entre Legendary y Warner, procedente de una de las escasísimas majors actuales que no se han lanzado en plancha al streaming.