El cine de 2019 nos ha dado grandes sorpresas: éstas son las 21 mejores películas del año

En Xataka ya hemos convertido en una tradición realizar un repaso a la cosecha cinematográfica de cada año. En 2019 hemos vuelto a realizar una encuesta que ha dado como resultado las 21 mejores películas estrenadas en España a lo largo de estos 365 días.

Este año hemos consultado las opiniones de dieciocho miembros o colaboradores de Webedia: Alejandro G. Calvo, Jorge Casanueva, Juan Luis Caviaro, Alberto Carlos Diéguez, Custodio Guerrero, Sara Heredia, Adriana Izquierdo, Antonio Ramón Jiménez, Roberto Jiménez, Victor López G., Sara Martínez Ruiz, Lucía Ros, Fernando Siles, Marina Such, John Tones, Esther Miguel Trula, Kiko Vega y yo mismo, Mikel Zorrilla; y a cuatro firmas invitadas, Tonio L. Alarcón y Roberto Morato. de Dirigido por e Imágenes de Actualidad, Daniel Martínez Mantilla, de Premios Oscar y Noel Ceballos de GQ. Los resultados a continuación:

'Parásitos'

Una de las grandes sorpresas de la taquilla española durante estas últimas semanas, donde ha demostrado que el boca a boca está siendo tan positivo que incluso hay semanas en las que recauda más que la anterior. El nuevo trabajo tras las cámaras de Bong Joon-ho sigue fiel a la obra de su director con una comedia que está poniendo de acuerdo a crítica y público. Esther Miguel Trula comenta lo siguiente sobre ella:

"Puede que Bong Joon-ho lleve repitiendo la misma película prácticamente quince años, a saber: un insólito mecanismo argumental de cine fantástico muy apegado al espacio (ahora la claustrofobia de una alcantarilla en The Host, ahora el viaje por un tren en Rompenieves) que entretenga a la par que funcione como metaforita sencilla con denuncia social. Pero, como recoge el entusiasmo generalizado sobre Parásitos, aquí le ha quedado redondo… y hasta aquí podemos leer. Porque se trata de otra de esas veces en las que es mejor llegar virgen, dejarse llevar por los cómicos e inesperados enredos y por esa fantasía de revancha contra el 1% que propone la cinta. Nunca fue tan literal ni estuvo mejor expresada la lucha entre los de arriba y los de abajo."

'Dolor y gloria'

Pedro Almodóvar es el cineasta español que más interés despierta más allá de nuestras fronteras y en 'Dolor y gloria' se ha mirado a sí mismo para realizar una obra que suena con fuerza de cara a los próximos Óscar, sobre todo por la actuación de Antonio Banderas ofreciendo su visión del imprescindible realizador manchego. Así la valora Kiko Vega

"'Dolor y gloria': se cierra un 2019 especialmente (meta) cinematográfico donde no se ha escatimado en homenajes, autohomenajes y honores varios al séptimo arte. Tarantino, Dolemite, Koreeda... y también un Pedro Almodóvar, que, a su manera, se ha hecho su 'Érase una vez..." particular. En su caso, en Paterna. El cineasta español cierra una etapa vital y profesional con una película valiente, arriesgada, vital y profesional, rodeado de algunos de sus seres queridos real y metafóricamente hablando. Un exquisito vistazo al pasado, pero también al futuro, que nos deja una (otra) de las grandes interpretaciones de Banderas, a un Asier Etxeandia estratosférico y un brillante porvenir un tanto peligroso. Cómo diablos vas a intentar hacer algo tan grande otra vez, Pedro."

'Historia de un matrimonio'

La segunda colaboración de Noah Baumbach para Netflix ha conquistado a la critica y a nadie le sorprendería que consiguiera llevarse para casa el Óscar reservado a la mejor película del año. Todo ello sin olvidarnos de las aclamadas interpretaciones de su dúo protagonista. En esta ocasión soy yo mismo el que comparte su opinión sobre ella:

"'Historia de un matrimonio' podría haber sido poco más que un duelo interpretativo con marcados toques teatrales, pero a la hora de la verdad es un fascinante retrato de un proceso de divorcio que no cae en el error de demonizar a ninguno de ellos. Primero se centra más en una Scarlett Johansson que nunca había estado tan bien como aquí para luego dar mayor peso a un extraordinario Adam Driver. Una de esas cintas que si consigue tocarte la fibra sensible puede dejarte tan hecho polvo como encantando ante una de las grandes películas de esta década."

'Retrato de una mujer en llamas'

Una de las grandes sensaciones del pasado Festival de Cannes es este nuevo largometraje de la francesa Céline Sciamma. Un drama histórico de corte romántico que quizá no haya llegado a un público masivo, pero sí ha enamorado a la mayoría de los cinéfilos que se han animado a verla. Nos explica sus virtudes Antonio Ramón Jiménez:

"A pesar de 'Retrato de una mujer en llamas' que se asemeja por su premisa a 'La muerte del comendador', obra de Haruki Murakami que se adentra en los misterios de un busto irretratable, el relato de Céline Sciamma está lejos de la trama esotérico-surrealista habitual del escritor japonés. La cinta de la directora francesa es, en realidad, un magnético tratado que reivindica la posición de la mujer en el mundo, la dificultad de amar en la diversidad, las autoras femeninas olvidadas por la Historia del Arte o la importancia del propio acto manual en la creación pictórica. Todo ello desde una magnífica construcción narrativa centrada en la relación de las mujeres que aparecen en el filme, y con audacias visuales tan brillantes como su repentina reinterpretación de 'La venus del espejo', fundamental y sutil resignificación de a posición de la mujer frente al propio género del retrato."

'Érase una vez en Hollywood'

Quentin Tarantino es uno de los directores actuales con más fans y su noveno largometraje no decepcionó a la mayoría de ellos. Una película que toma como base una historia real para construir una visión propia de la misma a través de un actor que ha dejado atrás su etapa de mayor gloria y su especialista para las escenas más complicadas. Víctor López G. nos comenta su amor hacia ella:

"Utilizando la Meca del cine de finales de los años 60 como su casa de muñecas particular, Quentin Tarantino ha dado forma a la obra que parecía haber soñado firmar desde que empezase a perfilar su carrera cinematográfica a finales de los ochenta con aquél experimento titulado ‘My Best Friend’s Birthday’. Puede que se haya abusado de la expresión hasta el absurdo, pero con ‘Érase una vez en… Hollywood’ sí podemos hablar de una auténtica carta de amor al séptimo arte; una auténtica delicia formal y narrativa que abraza los mitos y la cultura popular de la época para retorcerlos a su gusto, canalizarlos a través de un plantel de personajes para el recuerdo y hacerlos explotar en un tercer acto demencial que corona una celebración del medio en la que hay cabida para carcajadas, aplausos, y para una fascinación en su mirada que llega a ablandar el corazón."

'Puñales por la espalda'

Rian Johnson se tomó un respiro del universo Star Wars tras recibir duras críticas por parte de una minoría hacia 'Los últimos jedi'. En lugar de un nuevo viaje a una galaxia muy muy lejana, el autor de joyas como 'Brick' o 'Looper' opta por un pasatiempo con un reparto de lujo que bebé de los relatos de Agatha Christie y de otros acercamientos más lúdicos a ese tipo de historias como 'Un cadáver a los postres'. John Tones destaca así la película:

"Uno de los sorpresones del año ha sido este whodunit de Rian Johnson que ha invertido el prestigio y el crédito ganado con ‘Los últimos jedi’, la mejor de las películas de Star Wars de la era Disney, en una película insólita, modernísima en su mensaje y su ejecución, pero que a la vez echa la vista hacia los clásicos del suspense criminal. La referencia a las intrigas de Agatha Christie es obvia: una víctima (Christopher Plummer) vinculada al mundo del arte -un escritor de novelas de suspense de éxito- y una familia de carroñeros donde literalmente cualquiera puede ser el asesino. Hasta aquí todo se mueve por caminos conocidos, y hasta el reparto de superestrellas (Chris Evans, Michael Shannon, Don Johnson, Katherine Langford, Jamie Lee Curtis, Toni Collette…) es habitual en las adaptaciones clásicas de Agatha Christie.

Pero Johnson reinterpreta los códigos del whodunit clásico, inyectándole buenas dosis de veneno en forma de crítica social y haciendo que su protagonista (Ana de Armas), la única brújula moral de la historia, sea parte del servicio de la casa e hija de inmigrantes ilegales. De ese modo, Johnson puede plantear una sofisticada crítica de las desigualdades del sistema, de cómo los ricos nunca van a dejar de ser ricos, pero también de cómo los desposeídos pueden llegar a recibir su retribución. Y todo aderezado con un sentido del humor lleno de bilis, una intriga rebosante de giros inesperados y un apabullante rosario de interpretaciones espectaculares, entre las que destaca un Daniel Craig como el flamboyante detective Benoit Blanc, y que hace desear que el actor se dedique exclusivamente a la comedia."

'El irlandés'

Cuesta creer que nadie quisiera financiar a Martin Scorsese su regreso al cine de mafiosos, pero su apuesta requería de una inversión multimillonaria en efectos visuales para rejuvenecer a sus protagonistas y tuvo que esperar a que Netflix apostase por ella. El resultado es una obra imprescindible que curiosamente se disputa con otra cinta de la plataforma el favoritismo para el Óscar. De nuevo yo mismo valoro sus enormes méritos.

"Una prolongación de 'Uno de los nuestros' y 'Casino' que quiere ir más allá de eso enfrentando a sus personajes principales a la inevitabilidad de la muerte. Una película extraordinaria que se beneficia de un maravilloso reparto -cierto que los retoques digitales pueden llegar a distraer un poco, pero es que no sería lo mismo cambiando de actores-, aunque sea Joe Pesci el que más brille de todos con una interpretación alejada de sus excesos habituales a las órdenes de Scorsese, quien sabe medir muy bien cuándo ha de imprimir su energía característica y cuándo ha de echarse más hacia atrás."

'Midsommar'

Ari Aster se convirtió en una de las grandes esperanzas de los amantes del cine de terror tras 'Hereditary' y con 'Midsommar' sorprendió con un cambio de tercio. Es mucho más sencillo refugiarse en la oscuridad para asustar al espectador, pero aquí opta por una ambientación diurna que no de ja de enrarecerse. Adriana Izquierdo nos habla de sus virtudes:

"Una de las cualidades que más disfruto de cierta ola de terror contemporánea es cómo se está aprovechando el género para indagar en conceptos psicológicos, sociales y de salud mental complejos. Ahí están la represión del patriarcado sobre la pubertad de la mujer de 'La Bruja', la condena de la sexualidad de 'It Follows', la liberación de ideales impuestos de 'Thelma' o 'Crudo', la depresión post-parto de 'The Babadook', el peso del islam sobre las mujeres y de la guerra de 'Bajo la sombra', el alcoholismo de 'Krisha' o los martillazos de la culpa de 'The Lighthouse', por mencionar unos pocos.

'Midsommar' entra en esta categoría con un visceral y perturbador relato que nos hace partícipes de la asfixiante ansiedad, el dolor y la indefensión que dominan a su protagonista. Es un emocional viaje de desapego, duelo y autodeterminación de una mujer que se encuentra a sí misma en las praderas suecas gracias a las inquietantes prácticas de una secta. El desasosiego del que se vale Ari Aster para desentrañar la historia subraya lo confuso y complejo del proceso de validación de Dani, la protagonista. Que siga esta ola de "terror anti-ansiolíticos."

'La favorita'

Nos queda ya algo lejos porque fue uno de los títulos con más nominaciones en la pasada entrega de los Óscar, donde dio la campanada consiguiendo el galardón a la mejor actriz para Olivia Colman. Quizá la excentricidad habitual del cine de Yorgos Lanthimos se diluye algo, pero 'La favorita' es una película con multitud de encantos, tal y como nos explica Marina Such:

"En 2019 hemos vivido todos en el mundo de Olivia Colman. Entre su merecido Oscar por 'La favorita' y su protagonismo de la tercera temporada de 'The Crown', quienes no conocieran a esta todoterreno ya la han incluido entre sus actrices favoritas (tenía que hacerlo). La película de Yorgos Lanthimos es más que su papel, claro, aunque el retrato de esa reina insegura y llena de traumas es muy importante. La manera de mostrar los escenarios en los que se mueven los personajes. el triángulo que forman Colman, Rachel Weisz y Emma Stone, el retorcido sentido del humor, la humanidad de su drama y su pugna por el poder... Lo tiene todo."

'¡Shazam!'

DC ha empezado a cambiar su forma de competir con Marvel potenciando las películas de sus superhéroes en solitario. En el caso de '¡Shazam!' probablemente se acerque más en tono que nunca a su gran rival, pero lo hace con un enfoque que recuerda más al de 'Big' para ofrecer un entretenimiento para toda la familia en la que los efectos visuales son mucho menos importantes de lo habitual en producciones así. Kiko Vega nos aclara a qué se debe su presencia en esta lista:

"Lo que parece pura fórmula es un valiente volantazo a las convenciones genéricas, empezando por el prólogo y terminando por el clímax. Ese sentido tan olvidado por el género, el que solo a veces consigue contagiarse a través de los mandos de una máquina de Sony o Microsoft, traspasa la pantalla a través de fatalities, hadoukens y peleas como las del maldito Injustice. En esta era de productos prefabricados estratégicamente y donde el riesgo es nulo resulta casi imposible encontrar semejante derroche de pureza que, además, lleva oculta una buena carga de la obligada oscuridad de la editorial de los héroes atormentados. Quién necesita Vengadores o galaxias teniendo familia."

'Ad Astra'

James Gray se había ido labrando la fama de ser uno de los directores norteamericanos más reputados de nuestro tiempo, pero no fue hasta aquí cuando tuvo la ocasión con un gran presupuesto que le permitiese explorar lo que buscaba sin ningún tipo de apretura económica. El resultado conecta con su obra anterior, tal y como nos explica Tonio L. Alarcón:

"Se echan en falta más directores que, como James Gray, narren también a través de la propia imagen, y no solamente a través de los diálogos. Que confíen en la inteligencia del espectador para acompañarle sin tener que explicarle a cada paso cómo, ni por qué, pues las respuestas están en la pantalla. Pero sobre todo, que transforme un relato de ciencia-ficción, clarísimamente inspirado en «El corazón de las tinieblas» de Joseph Conrad, en una reflexión personalísima sobre el peso de la herencia familiar y lo difícil que resulta cerrar determinadas cicatrices emocionales: no anda muy lejos, de hecho, de 'Cuestión de sangre', 'La noche es nuestra' o 'Z. La ciudad perdida'. Ni intenta ni necesita parecerse a 2001: Una odisea del espacio. Gray busca otro tipo de trascendencia, mucho más íntima y más contemporánea."

'Eighth Grade'

La ópera prima del cómico Bo Burnham no fue ni mucho menos una película para su lucimiento personal, ya que optó por centrarla en una niña. Una obra de madurez para alguien que ya lo ha conseguido todo en el terreno del stand up y que hace presagiar grandes cosas si no se queda en una obra aislada. Nos habla de ella Daniel Martínez Mantilla:

"Ninguna distribuidora se atrevió a estrenar en los cines de España una de las películas más sensibles y redondas del cine indie reciente. 'Eighth Grade' es el debut detrás de las cámaras del músico y cómico Bo Burnham (podéis encontrar sus monólogos en Netflix), un artista renacentista que, a punto de cumplir los 30 años, decidió explorar en su primera película cómo es la vida de una niña de 13 años que está a punto de dejar el colegio. Su protagonista es una espectacular Elsie Fisher, que da vida a una preadolescente normal, con acné, fantasmas familiares e inseguridades que no tiene nada que ver con la típica protagonista de una película de instituto de Hollywood. Burnham se mueve milagrosamente entre el drama y la comedia, pero la gran sorpresa llega con la, probablemente, escena más terrorífica e incómoda que verás este año en una película. ¡Gucci!"

Disponible en Rakuten

'La oveja Shaun. La película: Granjaguedón'

El estudio Aardman lleva ya varias décadas apostando por un cine de animación diferente que une lo divertido y lo entrañable. Como en cualquier caso, hay ocasiones en las que sus películas son mejores que otras y este año lanzaron una de las mejores que han hecho hasta ahora. Una secuela sin una sola línea de diálogo cuyas virtudes nos explica Alberto Carlos Diéguez:

"En el año del estreno de 'Toy Story 4', el estudio europeo Aardman le ha adelantado por la derecha a Pixar a la hora de presentar una (a ojos del que escribe) muy superior historia con ovejas y naves espaciales de plastilina. Divertida, tierna y que destila mimo, cuidado y amor por la ciencia ficción encapsulados en poco menos de 90 emotivos minutos."

'Mujercitas'

Algunos quizá se pregunten qué necesidad había de una nueva adaptación de la aclamada novela de Louisa May Alcott, pero Greta Gerwig no dudó en elegirla como su siguiente película tras el gran triunfo conseguido con 'Lady Bird'. Sara Heredia nos apunta por qué es una de las cintas del año:

"Podemos estar muy agradecidos de que Greta Gerwig haya decidido dar el salto a la dirección. En dos años nos ha dejado dos películas que pueden marcar una generación: Lady Bird en 2017 y Mujercitas, cinta que se estrena el 25 de diciembre. Nunca es fácil adaptar una novela y menos una de la talla del clásico de Louisa May Alcott, pero Gerwig lo consigue con un toque muy personal y realzando a las protagonistas hasta convertirlas en creaciones propias. Y esto no es nada sencillo. Es una película para degustar, que no solo sirve como una cita cinematográfica perfecta para estas navidades, también es de las que deja poso y abre lugar a la reflexión. Una historia en torno a unos personajes que enamoran por el cariño con el que están tratados por la directora y sus actrices."

'Rocketman'

El enorme éxito de 'Bohemian Rhapsody' ha disparado el interés hacia los biopics de grandes estrellas de la música. El dedicado a Elton John ya estaba en marcha antes del estreno de la cinta protagonizada por Rami Malek y optó por un acercamiento diferente, buscando más transmitir las vivencias y experiencias de su protagonista que haciendo todo lo posible por conseguir el mayor parecido físico posible. Nos habla de ella Custodio Guerrero:

"Taron Egerton está simplemente espectacular en Rocketman. Aunque ha podido pasar un poco desapercibida debido a su pronto estreno en cines, la película aún la tengo grabada en mi mente. Consigue que te montes fácilmente en esta montaña rusa de emociones, estando arriba con las escenas musicales y una gran coreografía para luego darte un golpe emocional con las dramáticas sobre la vida de Elton John. No tiene ningún apuro en contar sus adicciones, tanto al sexo como a las drogas, y al terminar de verla es irremediable escuchar en bucle su magnífica banda sonora."

'Súper Empollonas'

Es fácil encontrar infinidad de comedias adolescentes centradas en ellos, pero la cosa cambia cuando uno quiere ver una desde el punto de vista de ellas. La actriz Olivia Wilde aportó su granito de arena para que eso cambiase con su primera película como directora. Nos explica sus virtudes Marina Such:

"El debut como directora de la actriz Olivia Wilde es una comedia fresca, muy divertida y también entrañable que subvierte el subgénero de los adolescentes yendo de fiesta en fiesta al hacer que sus protagonistas sean dos chicas, las empollonas del instituto, que quieren dejar de serlo en su última noche antes de irse a la universidad. Tiene un corazón enorme, a unas sensacionales Kaitlyn Dever y Beanie Feldstein en su centro, una retahíla de secundarios inolvidables (larga vida a Gigi) y una inagotable capacidad de reinventar los clichés de ese género. Ha sido la gran revelación de 2019."

'Hellboy'

Marcada en España por la decisión de estrenar un montaje que eliminaba varios de los momentos más salvajes de la película, esta nueva adaptación de 'Hellboy' tenía que enfrentarse también a las inevitables comparaciones con la realizada en su momento por Guillermo del Toro. Jorge Casanueva nos explica por qué es una de las películas del año pese a todas las críticas que ha recibido:

"Hellboy fue pintada pronto como un desastre por su vocación de amalgama narrativa de muchas historias. Estrenada en una versión mutilada en España y otros países, la versión uncut es un despiporre de escenas de acción y terror encadenadas unas a otras más como una especie de antología de mini historias de Mike Mignola que como una obra completa. Macarra, deslenguada, salvaje y sin prejuicios tienes desde señoras mayores con metralletas a un kaiju con seres lovecraftianos cenobitas despellejando a peatones en el centro de Londres. El blockbuster de superhéroes que los fans del terror y la fantasía épica merecen."

'Joker'

La gran sensación del cine de superhéroes de 2019 es una película a la que le costó bastante salir adelante y que luego superó la mítica barrera de los 1.000 millones de dólares de recaudación mundial. Premiada en el Festival de Venecia, 'Joker' está muy marcada por la interpretación de Joaquin Phoenix, tal y como nos explica Lucía Ros:

"En 'Joker', Todd Phillips consigue una profundísima reflexión sobre las enfermedades mentales y lo qué significa ser diferente e ir contracorriente en una sociedad en la que nos prefiere como corderitos obedientes. Los monstruos los crea esa sociedad que mira hacia otro lado frente a la mínima rareza y dificultad. Una historia sobre la falta de empatía en el ser humano (mi escena favorita de la película es precisamente el monólogo sobre empatía que se marca el Joker en el programa de televisión), que nace de la revisión de uno de los villanos más emblemáticos del mundo del cómic. Eso sí, Phillips lo convierte en víctima y es inevitable que el espectador se ponga de lado del villano, si es que se le puede llamar así. Si con la potentísima reflexión de la película, su increíble banda sonora o su fotografía no os convence, sólo diré una cosa: si la película fuera una basura, sólo el espectáculo interpretativo que ofrece Joaquin Phoenix (en uno de los trabajos actorales de la década) hace que bien valga la pena."

'It: Capítulo 2'

El cierre para la exitosa adaptación de una de las grandes novelas de Stephen King. Su éxito fue menor al de su predecesora, probablemente por el salto a la vida adulta de sus protagonistas, pero Fernando Siles es uno de los votantes que considera que es de lo mejor de la cosecha cinematográfica de 2019 por los siguientes motivos:

"IT: Capítulo 2 cumple la máxima principal de toda segunda parte: más de todo. Más duración, más sustos, más gore, más alucinación, más cameos, más referencias... Incluso más actores ya que a los jóvenes integrantes del Club de los Perdedores hay que añadirles sus contrapartidas adultas, que deberán hacer frente de nuevo a Pennywise el payaso y derrotarlo definitivamente. La peli de terror más espectacular del año, ni más ni menos."

'Lo que arde'

El cine español hablado en un idioma oficial que no sea el castellano está ganando presencia durante los últimos años. La última en demostrar que existe un claro interés hacia ellas fue 'Lo que arde', la producción en gallego más vista de todos los tiempos que además también es una de las mejores películas del año según los votantes de Xataka. Antonio Ramón Jiménez nos explica los motivos:

"La candente vuelta a las raíces de Oliver Laxe se configura en torno a dos de las escenas más mágicas que se han podido ver en 2019. La primera, su secuencia inicial que bien podría situarse en un cine de representación de ritualidades mágicas y primitivas, donde la única luz es la artificial, la de un bulldozer que asola un bosque de eucaliptos. La segunda y la más esforzada, la de los incendios gallegos cuya luz es el fuego que asola y asfixia la Galicia natal de Laxe, se convierte en un valioso documento que tenía que empaparse en celuloide a pesar del riesgo que entrañaba un rodaje analógico en esas condiciones. Del diálogo de esas dos secuencias, de esas dos desolaciones, resuena una poética denuncia donde no vale la pena señalar culpables, sino asumir, como la madre anciana, que todo sigue igual, y que a la vuelta de su hijo preso, sólo tiene una pregunta: "¿Tienes hambre?"."

'Leto'

No, no es un biopic del actor que dio vida a Joker antes de Joaquin Phoenix, pero sí que se centra en la historia de una persona real, la del rockero y poeta ruso Viktor Tsoi. Para ello nos traslada a Leningrado a principios de los años 80 para hablar de la explosión del rock en la Unión Soviética a principios de los años 80. Nos habla de ella Juan Luis Caviaro

"Una de las películas más hermosas que llegaron a los cines españoles durante 2019 (realmente es una producción de 2018). Desde su arranque, el film de Kirill Serebrennikov te atrapa con una brillante puesta en escena, una preciosa fotografía (en blanco y negro) y una selección de temas musicales que llega al corazón, reforzada en ocasiones por unos arrebatadoras escenas musicales. Este sorprendente biopic musical está además impecablemente interpretado por lo que siempre hay algo en escena que te mantiene cautivado, transportado a un lugar feliz en el que deseas quedarte (o volver cuanto antes). Una maravilla."

