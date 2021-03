Ciclo David Cronenberg: 14 películas del maestro de la ciencia-ficción viscosa que puedes ver ya en streaming

Hay pocos autores tan respetados dentro del género fantástico como David Cronenberg. Su visión artística insobornable, que le ha permitido permanecer fiel a sus obsesiones incluso cuando hacía películas de éxito para la industria de Hollywood, así como lo personalísimo de sus temas e imágenes, le ha brindado una fama admirable. Le homenajeamos rescatando de las plataformas de streaming todas sus películas disponibles para ver de inmediato. Móntate un megaciclo Cronenberg hoy mismo con esta avalancha de ciencia-ficción grumosa.

'Vinieron de dentro de...' (1975)

El primer largometraje de Cronenberg (antes había hecho un par de extraordinarios mediometrajes experimentales que puedes localizar fácilmente en Youtube, 'Stereo' y 'Crimes of the Future') ya tiene todos los elementos que caracterizan la primera obra del director canadiense: una historia de contagio masivo con sanguijuelas, que desatan pulsiones prohibidas entre los infectados. Ciencia desatada, tabúes hechos añicos, presupuesto cero y bicharracos repugnantes en uno de los debuts más arrolladores de los setenta, y que da muy bien el tono para lo que estaba por venir.

Puedes verla en: Filmin

'Rabia' (1977)

Perfecto programa doble con el debut de Cronenberg, con el que comparte elementos temáticos (el contagio, el protagonismo colectivo, el inicio del fin del mundo...). Aquí Marilyn Chambers es una joven que, tras un accidente de tráfico, es operada con un tratamiento experimental que la convierte en portadora de una rabia asesina y contagiosa. Como en 'Vinieron de dentro de...' la metáfora vírica y venérea está clara, y como allí, seguimos coleccionando grandes empresas científicas de macabras intenciones.

Puedes verla en: Filmin

'Fast Company (Tensión en el circuito)' (1979)

Una rareza dentro de la filmografía de Cronenberg, y más en una etapa tan temprana de su carrera. Solo su tercera película, y ya supone un volantazo (nunca mejor dicho) respecto a sus dos films anteriores y la mayoría de los que quedaban por llegar: coches y rock'n'roll en una película cruda, barata y tremenda, sobre los tejemanejes entre conductores en el circuito de competición profesional. Y que traza una línea curiosamente incendiaria hacia 'Crash', como una especie de borrador de su futura obra maestra, sin sexo bizarro pero manteniendo los choques frontales.

Puedes verla en: Filmin

'Cromosoma 3' (1979)

De nuevo las obsesiones recurrentes del primer Cronenberg en una película absolutamente aterradora: una mujer se presta a un tratamiento médico experimental que somatiza sus pulsiones internas. A causa de ello terminará dando a luz a un grupo de criaturas salvajes y homicidas, una camada de engendros que harán la vida imposible a su ex-marido. Escrita (obviamente) mientras el director canadiense pasaba por un duro divorcio, 'The Brood' es brutal, simbólica y tiene algunas de las escenas más excesivas de su cine, incluida la alucinante secuencia del parto. Tremenda y demencial.

Puedes verla en: Amazon prime Video

'Scanners' (1981)

Solo por haber dado luz al gif más reutilizable de la historia de internet, el de la cabeza estallando como una sandía, ya merecería un lugar privilegiado en la historia del audiovisual, pero 'Scanners' es bastante más que eso. Por ejemplo, una adaptación apócrifa de la fundacional Patrulla X de Chris Claremont, con seres superpoderosos enfrentándose en guerras mentales sin cuartel. Más moderna a cada día que pasa, 'Scanners' sigue abundando en ideas del primer Cronenberg (esas empresas pseudo-científicas que entablan batallas al margen de la sociedad), pero esta vez potenciando la espectacularidad. Ojo a las dos secuelas, inferiores pero resultonas, con Cronenberg ya fuera. Están en Filmin.

Puedes verla en: Amazon Prime Video

'Videodrome' (1983)

La primera obra maestra absoluta de David Cronenberg es esta visión definitiva de sus conceptos de la Nueva Carne que aunque tecnológicamente ha quedado desfasada (Atari + VHS en el salón de Max Renn: no se puede ser más retro), conceptualmente sigue más actual que nunca. La fusión de la carne con lo audiovisual y nuestra transformación en seres hiperligados a las pantallas conforma, gracias a la tecnología móvil, una realidad más videodrómica que nunca. Frases inmortales como "Larga vida a la Nueva Carne" tienen sentido hoy punto por punto, y nacieron aquí, en el film más indiscutiblemente visionario de su autor.

Puedes verla en: Filmin

'La zona muerta' (1983)

Y de una de las obras más personales de Cronenberg a una adaptación de Stephen King ese mismo año. Eso sí, una muy peculiar y que está entre las mejores que vivió y sufrió el escritor en los ochenta, debido sobre todo al tono calmado y frío que Cronenberg imprime a todas sus películas, y a la impresionante presencia de Christopher Walken. El actor es perfecto para encarnar a un hombre que, tras un accidente, tiene visiones que le desvelan secretos y futuros de aquellos a quienes toca, con escalofriantes resultados. Perfecta para una noche de inquietud de la vieja escuela.

Puedes verla en: Filmin

'La mosca' (1986)

Uno de los placeres más perversos de revisar 'La mosca' es que forme parte del fondo de catálogo de Fox y, por tanto, haya llegado a Disney+ a través de Star. Pero no es el único: el ensayo de Cronenberg sobre la vejez y la enfermedad, tomando como punto de partida una película clásica de género, sigue siendo tan impactante, repulsiva y enfermiza como en su día. Asfixiante y con una interpretación inmortal de Jeff Goldblum, es quizás la eclosión comercial de Cronenberg. Tras ella se refugiaría en proyectos cada vez más personales y alejados del género puro.

Puedes verla en: Disney+

'Inseparables' (1989)

La primera película "limpia" de Cronenberg, y un curioso viraje visual (que no temático) en su obra, pero que sigue explorando con la precisión de un cirujano en los abismos de la mente y en nuestros fetichismos más oscuros. Aquí, con la historia de un par de doctores gemelos de personalidades contrapuestas que inician una relación tóxica y demencial con una paciente. Estéticamente espectacular, contiene una interpretación doble de Jeremy Irons inolvidable, y mucha más perversidad de la que aparenta en su superficie.

Puedes verla en: Filmin

'El almuerzo desnudo' (1991)

Cronenberg ateesora unas cuantas de éstas en su haber (ahí están 'Crash' y 'Cosmópolis' sin ir más lejos), pero esta 'El almuerzo desnudo' es la película que le encaramó al trono de los directores capaces de afrontar adaptaciones literarias imposibles y salir airoso. Pocas cosas más alambicadas y menos narrativas que la obra maestra de la literatura beat más tronada, surreal y onírica de William S. Burroughs, y que Cronenberg adornó con pasajes de la vida real del escritor. Fue un fracaso de taquilla, claro, pero esta historia de seres alienígenas en Tanger y máquinas de escribir-insecto ha ido ganando consideración de culto con los años.

Puedes verla en Filmin y Amazon Prime Video

'eXistenZ' (1999)

Hasta ahora hemos ido encontrando todas las películas de Cronenberg en streaming. La racha se ha acabado con 'M. Butterfly' (que puedes alquilar, eso sí, en plataformas como Rakouten) y 'Crash' (cuya remasterización de 25 aniversario quizás llegue pronto a Filmin). Retomamos su filmografía con la que muchos consideran la heredera de 'Videodrome', pero en clave de videojuegos. Una fascinante chifladura, con pistolas hechas con huesos y consolas de videojuegos que parecen úteros, en una película cuya visión del entretenimiento interactivo da en el clavo ahora incluso más que en su día.

Puedes verla en Amazon Prime Video

'Una historia de violencia' (2005)

Después de la inencontrable y casi desconocida 'Spider', Cronenberg se aleja casi por primera vez pero y de forma de momento definitiva (siempre a su manera, eso sí) del género fantástico. No pierde, sin embargo, su concisión y aspereza a la hora de contar las cosas, lo que le sienta estupendamente a esta historia en la que un estupendo Viggo Mortensen da vida a un hombre atrapado en una espiral de violencia de la que es incapaz de escapar. Basada en un estupendo cómic de John Wagner y Vince Locke... que el director decidió no leer para que no influyera en su reescritura del guión.

Puedes verla en Amazon Prime Video

'Cosmópolis' (2012)

Tras 'Promesas del Este' y 'Un método peligroso' (ambas localizables en alquiler), 'Cosmópolis' supone un regreso de Cronenberg a un cine pseudofantástico críptico, algo oscuro y con el sello inconfundible del director, en su visión fría y abstraída de los seres humanos y sus tontas pasiones. Robert Pattinson, empezando ya a canalizar las vibraciones del que será su futuro Bruce Wayne, es el centro de atención en esta película basada en una novela de Don DeLillo y repleta de ciencia-ficción cotidiana y de baja intensidad.

Disponible en Filmin y Amazon Prime Video

'Maps to the Stars' (2014)

Es la última película de Cronenberg hasta la fecha, de 2014 (aunque se habla de un regreso por todo lo alto a su ciencia-ficción más viscosa con una adaptación de su estupenda novela 'Consumidos', o de una película de terror puro, de nuevo con Viggo Mortensen). Aquí conoceremos a una serie de personajes paradigmáticos de Los Angeles (un gurú de autoayuda, un niño actor psicópata) y cómo todos orbitan en torno a una enigmática actriz en decadencia, en lo que acaba convirtiéndose en una versión de 'El crepúsculo de los dioses', pero con piromanía.