El Batman de Robert Pattinson tiene primeras imágenes oficiales y ya hay teorías de todo tipo

Aunque aún queda casi año y medio para el regreso de Batman en 2021, Matt Reeves ha dado el pistoletazo de salida al hype y a las conjeturas con un primer vistazo a Robert Pattinson, el actor elegido para encarnar al nuevo Caballero Oscuro. No se trata de un vistazo detallado, sino más bien un test de cámara en el que podemos ver algunos aspectos del traje y la máscara. Por supuesto, internet ha empezado a hacer conjeturas.

En el vídeo podemos ver a Batman en una habitación oscura, iluminado solo por una luz roja y acompañado de la siniestra y épica banda sonora de Michael Giacchino. Aún no sabemos nada del argumento de la película, pero sí que transcurrirá en el segundo año de Batman como vigilante de Gotham, y que entre el reparto desvelado hasta ahora hay nombres como los de Zoe Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Acertijo), Colin Farrell (Pingüino), John Turturro (Carmine Falcone), Jeffrey Wright (Comisario Gordon) y Andy Serkis (Alfred).

El vistazo al traje es tan fugaz que apenas da para hacer conjeturas sobre las posibilidades que se abren ante la película, pero internet ha hecho su trabajo. Quizás el detalle más llamativo del vídeo sea el logo del murciélago que Batman lleva, como es habitual, en el pecho. Está formado por lo que parece ser un revólver desarmado, una auténtica idea de bombero que ha hecho pensar a los fans en que quizás se trate del mismo arma que mató a los padres de Bruce Wayne.

Sin embargo, no es una idea tan disparatada como podría parecer en un principio. El usuario de Twitter UpToTASK ha dado la referencia al cómic que podría explicar en esta decisión: en la etapa de Kevin Smith como guionista del icónico número 1000 de 'Detective Comics', Batman fundía el revólver que mató a sus padres y lo incorporaba a su pecho. UpToTASK ha publicado también en su tuit una imagen del pecho de Pattinson con el color corregido que hace aún más obvio, si cabe, que podríamos estar ante partes de un revólver configurando la silueta de un murciélago.

Shout out to @mattreevesLA for referencing the source material. pic.twitter.com/lphQb9efA9