Así se hizo First Man, ganadora del Oscar a mejores efectos especiales: cohetes en miniatura y muchísimas imágenes de archivo

'First Man' ha sido la afortunada de llevarse el Oscar a mejores efectos especiales en la edición de este 2019 celebrada hace sólo unas horas. Una película que realmente efectos especiales como tal tiene poco, Damien Chazelle y su equipo han realizado una de las mejores recreaciones del viaje a la Luna. Y lo han hecho sin apenas cromas, a base de cohetes en miniatura, una pantalla gigante y muchas imágenes de archivo de la NASA.

Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles y J.D. Schwalm son los principales responsables de estos efectos especiales que han sido premiados con la estatuilla. Para Paul Lambert no es la primera vez, el año pasado gano este premio con 'Blade Runner 2049' por sus efectos especiales. Esta vez sin embargo apenas hay cromas verdes ni recreaciones por ordenador, han buscado que sea lo más real posible y si bien no se han ido a la Luna para grabar las escenas, casi todo lo que se ve en la película son imágenes reales y no generadas por orenador.

Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles y J.D. Schwalm en la recogida del Oscar.

Según comentaron los responsables en unas declaraciones a VFXVoice, los principales elementos utilizados para grabar las escenas fueron una pantalla enorme de 18 metros de anchura y 10 de altura y recreaciones de las naves y cohetes a escala. Las escenas donde se ven las naves al completo en realidad son versiones a escala real o al 80%. En planos intermedios ha versiones en miniatura a escala 1/6 y en planos generales, aunque pueden pasar por reales las generadas por ordenador, se utilizaron versiones a escala 1/30. Los interiores de las naves donde se encontraban los pilotos eran directamente imitaciones a escala real.

¿Y para qué esa pantalla gigante? Se trataba de una pantalla de 180 grados pensada para recrear la atmósfera e iluminaciones que generen reflejos en el resto de ítems de la escena. Por ejemplo los reflejos del cielo en el casco del astronauta. En el siguiente vídeo de DNEG, el equipo de efectos especiales, podemos ver el "detrás de las escenas" de 'First Man':

La película se grabó con cámaras IMAX para que la experiencia fuese lo más inmersiva posible. En consecuencia, las escenas debían ser lo más reales posible sin recurrir a tantos efectos por ordenador. En un vídeo de IMAX podemos ver más detalles sobre cómo se grabó:

Una Luna ubicada en una cantera a las afueras de Atlanta

Sin hacer ningún spoiler, 'First Man' es la historia de cómo el hombre llegó a la Luna en 1968. Para grabar las escenas del aterrizaje y el tiempo transcurrido ahí decidieron usar una cantera de las afueras de Atlanta (Estados Unidos) donde el suelo estaba recubierto de un polvo/grava muy similar al de la Luna. A base de mirar cientos de imágenes y vídeos del aterrizaje real en la Luna, el equipo de efectos visuales recreó los cráteres y el relieve de la Luna en dicha cantera.

Donde sí que entró en acción el montaje por ordenador fue en las viseras de los cascos de los astronautas. Dado que reflejaban las cámaras de grabación y al equipo de rodaje, tuvieron que recrear toda la escena por ordenador para poder reflejarla posteriormente en los cascos de los astronautas. Como curiosidad, también tuvieron que eliminar los "destrozos" de pisar el suelo y mover la grava, a fin de cuentas sólo podían existir las huellas de los dos astronautas y las marcas del módulo lunar.

Otro detalle a tener en cuenta es que la gravedad difiere a la de la Tierra, por lo tanto el tiempo que tarda en polvo en levantarse y bajar de nuevo también cambia. El equipo de efectos visuales tuvo que recrear también esto para que el polvo generado se mueva a velocidad de la gravedad de la Luna. ¿El Sol? Una bombilla de 200K que proporciona una sombra muy fuerte y contrastada sobre los ítems de la escena.

Recreaciones precisas a base de imágenes de archivo

Uno de los detalles que más se aprecian al visionar la película es lo precisa que es para recrear la realidad. Si viste la llegada real a la Luna (en directo o posteriormente), al ver la película hay escenas que prácticamente crees que son imágenes de archivo. La NASA tiene un montón de material de uno de sus hitos más importantes, por lo que Damien Chazelle y el equipo de efectos visuales tuvo material de sobra para 'First Man'.

El equipo de efectos visuales escaneo un sinfín de imágenes de archivo de la NASA y comenzó a recrearlas y mejorarlas paso a paso con efectos visuales. Según comentan, algunas imágenes les llevaron meses procesarlas, dado que estaban grabadas con tecnologías obsoletas del equipo de la NASA. Aseguran que de casualidad encontraron un escaner compatible y fue posible hacerlo.

En algunas escenas como por ejemplo las del lanzamiento del cohete Saturn V utilizaron las columnas de humo que se generaron por otro lanzamiento de cohete, el Apollo 14. El equipo de efectos visuales procesó ese humo y lo añadió al Saturn V. Sin embargo, era de una calidad mayor que la necesitada y rompía el ambiente, por lo que tuvieron que degradar las imágenes para que coincidieran con el resto.

Vía | VFXV

Más información | DNEG