Los actores viven de la atención: el lío de los disfraces de Halloween muestra cómo le echan el pulso a la huelga

La huelga de actores está prolongándose más de lo previsto: productoras y sindicato reconocen que aún están lejos de llegara a un acuerdo. Y mientras que las primeras siguen retrasando estrenos importantes a 2024, dejando el tramo final del año hecho un solar, los segundos imponen restricciones a los actores para que ni por accidente promocionen la industria. La última imposición: no disfrazarse por Halloween.

Este año, SAG-AFTRA, el sindicato que ha organizado la huelga, ha pedido a los actores que no se disfracen por Halloween de personajes conocidos del cine y la televisión para no dar visibilidad gratuita a las producciones de Hollywood, con quienes están negociando. Es decir, loscientos de Barbies y Miércoles que íbamos a ver este año quedan fuera de los límites.

La alternativa que propone el sindicato es disfrazarse de personajes sin una marca detrás: "disfraces inspirados en personajes genéricos: fantasma, zombi, araña, etc." Se trata de un requerimiento que no ha sentado nada bien entre los actores, necesitados de una atención más fuerte que un mero ponerse una sábana por encima. Ryan Reynolds está entre los actores más populares que han protestado por la decisión.

Por eso, en una de las fiestas más populares del año en Hollywood, la que da la marca de tequila Casamigos, hemos presenciado una muestra de este "nuevo esquirolaje" que se está estilando entre los famosos que se ven arrastrados a reivindicaciones que benefician, sobre todo, a los escalafones más bajos de los gremios de Hollywood, sobre todo en términos de fama y sueldos. Ya vimos a Drew Barrymore lanzar piedras sobre su imagen pública anunciando que se saltaba la huelga de guionistas para que su talk show 'The Drew Barrymore Show' volviera a ser emitido, y ahora tenemos a unos cuantos famosos luciendo sus mejores galas en Halloween.

A la fiesta de Casamigos ha acudido gente tan popular como Jessica Alba, Justin Bieber, Margot Robbie, Tobey Maguire, Megan Fox, Machine Gun Kelly, Edward Norton, Paris Hilton o Cindy Crawford. Y haciendo justo lo conrario de lo que pedía el sindicato: Fox y Kelly fueron de Beatrix Kiddo y Gogo Yubari de 'Kill Bill', mientras que también se divisaron disfraces inspirados en películas como 'Pasado de vueltas' o 'Happy Gilmore'.

Objetivo: casito

No es la única forma que tienen los actores de llamar la atención del público y, por tanto, promocionar sus películas en una época en la que tienen prohibido dar entrevistas y acudir a alfombras rojas. Pero aunque no puedan dar cancha a películas que, en muchos casos, se han desplazado a 2024, tienen que velar por su futuro, porque esas piscinas no se pagan solas, y quieren permanecer en el candelero de las redes sociales para que los directores de casting les avisen para películas que, posiblemente, acaben estrenándose en 2025.

Una de las formas más singulares de llamar la atención, como hábilmente destaca el New York Post, está en los romances repentinos. Por ejemplo, el biopic de Leonard Bernstein 'Maestro', interpretado y dirigido por Bradley Cooper, se estrenará a finales de año, posiblemente en plena huelga, y es una firme candidata a los Oscars. ¿Qué hacer para que se hable de ella cuando Cooper no puede promocionarla? Un oportuno romance con la supermodelo Gigi Hadid.

Algo similar ha sucedido con Jeremy Allen White ('The Bear'), divorciado hace apenas un par de semanas y al que le conviene que suene su nombre de cara a las nominaciones de los Emmy: últimamente se le ha visto en compañía de Rosalía. Salseos aparte, es una de las tácticas más habituales en Hollywood desde siempre: romances preparados o no, que salen a la luz en el momento más oportuno y conveniente para sus protagonistas o para las películas que protagonizan.

Los actores están buscando huecos legales que les permitan permanecer en el foco público sin romper las reglas del sindicato. Por ejemplo, estamos viendo en las últimas semanas un incremento considerable de sesiones de fotos para marcas que se alejan momentánemente del trabajo habitual de los intérpretes. Pero así, hacen que sigamos hablando de ellos.

Cabecera: Instagram de Megan Fox / Joe Piette en Flickr

En Xataka | El negocio del streaming está roto: ni Netflix, ni Amazon, ni Hollywood encuentran solución a la debacle histórica en los beneficios

En Xataka | Las mejores películas de 2023 hasta ahora y las más esperadas que están por venir