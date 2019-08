El (accidentado) proyecto de la película de 'The Flash' vuelve a la vida y estará a cargo de Andy Muschietti, director de 'It'

El Universo Cinematográfico de DC es una gran incógnita, ya que tras algunas cintas con críticas mixtas y una taquilla alejada de lo que se esperaba, como 'Batman v Superman' y 'Justice League', las películas en solitario de 'Wonder Woman', 'Aquaman' e incluso 'Shazam' han superado los pronósticos.

DC y Warner se han enfrentado a todo tipo de problemas al tratar de dar continuidad a este universo, y aquí tenemos el ejemplo de la película en solitario de 'Batman', la salida de Ben Affleck del proyecto y la llegada de Robert Pattinson, así como las dudas ante la participación de Henry Cavill como Superman.

Pero entre todo esto está el tema de 'The Flash' y su película, un proyecto que nació originalmente en 2015 y que hasta el momento ha visto pasar tres directores y una cantidad no especificada de cambios en el guión. Un proyecto que ahora encuentra a su cuarto director en Andy Muschietti, el exitoso responsable de 'Mama' y los dos capítulos de la nueva adaptación de 'It'.

"'The Flash' es una hermosa historia humana"

Tras unos primeros rumores en julio pasado, hoy Andy Muschietti confirmó durante una entrevista que su siguiente proyecto será 'The Flash' para DC y Warner, una apuesta interesante para alguien que se ha desempeñado de forma magistral dentro de la temática del terror.

Muschietti mencionó que tras unas semanas de negociaciones, se hará cargo del problemático proyecto donde podemos estar seguros que no habrá tintes de horror.

"¿Elemento de horror? No creo que sea así. Lo que me cautivó de 'The Flash' es el drama humano que contiene. Los sentimientos y emociones humanas que juegan con ese mismo drama. Va a ser divertido, también. No puedo prometer que habrá terror, en realidad, ya que es una hermosa historia humana".

Aunque aún no hay confirmación oficial de la fecha de estreno o el inicio de la producción, se cree que ésta podría arrancar durante la segunda mitad de 2020, ya que Ezra Miller, que repetirá en el papel de 'The Flash', está actualmente rodando 'Fantastic Beasts 3'.

Entre desacuerdos y diferencias, llega el cuarto director

Para quienes no recuerden lo que ha pasado con 'The Flash' y su película, hagamos un pequeño repaso. Como mencionaba, el proyecto nació en 2015 tras el anuncio de la serie de cintas que formarían parte del Universo Cinematográfico de DC, que arrancaría con 'Batman v Superman'.

Seth Grahame-Smith había sido fichado como el director para 'The Flash' por parte de Warner, pero tras el estreno de 'Batman v Superman' en 2016 y las críticas, Warner decidió cambiar el enfoque para la película y Grahame-Smith salió el proyecto.

Más tarde en julio de 2016, Rick Famuyiwa se integraría al proyecto como el nuevo director, pero para noviembre de ese mismo año anuncia que abandona el proyecto por diferencias creativas con DC y Warner, esto a pesar de que ya había empezado a trabajar e incluso contrató a Kiersey Clemons como Iris West.

Tras un periodo de incertidumbre donde se estrenó 'Justice League', también por debajo de lo que esperaba Warner, se decide contratar a John Francis Daley y Jonathan Goldstein en marzo de 2018, quienes se encargarían de dar un nuevo giro al proyecto al escribir un nuevo guión y plantear una idea distinta para 'The Flash'.

Aquí hay que destacar que en todo momento Ezra Miller ha sido el único actor pensado para 'The Flash', y Warner le ha concedido voz y voto en algunas decisiones. Y así es como llegamos al verano de 2019, donde Daley y Goldstein también anuncian su partida del proyecto tras diferencias con Miller, ya que mientras ellos querían una cinta ligera y cómica, Miller está empeñado en ser un personaje más oscuro.

Tras esta salida, Warner le da mayor libertad a Miller y le permite participar en el nuevo guión junto al escritor de cómics Grant Morrison, ya que los rumores decían que Miller estaba molesto y cerca de abandonar el proyecto.

Y así es como llegamos al cuarto director, el argentino Andy Muschietti, quien es la nueva esperanza por rescatar un proyecto que se ha enfrentado a una gran cantidad de problemas. Para este nuevo intento, Muschietti contará con un guión de Christina Hodson, ya que el anterior guión de Miller y Morrison también fue descartado.